Horst Lichter verliebt sich in einen Schrank – und würde am liebsten mitbieten

"Bares für Rares" Horst Lichter verliebt sich in einen Schrank – und würde am liebsten mitbieten

von Carsten Heidböhmer Eigentlich duellieren sich bei "Bares für Rares" die Händler um verschiedene Gegenstände. Doch diesmal hätte Moderator Horst Lichter am liebsten mitgeboten. Ein Schrank hatte es ihm angetan.

Es war Liebe auf den ersten Blick: Als die Eheleute Yazede Weiler und Frank Hügle den riesigen Schrank Anfang der 90er Jahre beim Antiquitätenhändler sahen, griffen sie sofort zu. Auch Horst Lichter ist beim Anblick des gewaltigen Monstrums schockverliebt: "Oh, ist der schön! Oh mein Gott ist der schön!", schwärmt der "Bares für Rares"-Moderator. "Da weiß ich, dass die Händler eigentlich steil gehen müssen. Wenn nicht, setze ich mich drüben hin und schubs einen vom Stuhl." Den Schrank würde er sich gern in seine Werkstatt stellen.

Ähnlich begeistert reagiert Lichter auf den Vornamen der Verkäuferin: "Yazede? Ja das ist mal ein Name", ruft der Moderator begeistert aus. "Yazede hab ich in meinem Lebtag noch nicht gehört." Ihr Vater, erklärt Weiler über die Herkunft, sei in den USA in Kriegsgefangenschaft gewesen. Dort habe ihm seinerzeit eine Ureinwohnerin geholfen. Der versprach er, den Namen weiterzugeben, sollte er einmal eine Tochter haben. Und tatsächlich hielt sich ihr Vater an das Versprechen - so steht Yazede Weiler zur Freude von Horst Lichter heute bei "Bares für Rares".

"Bares für Rares": Die Eheleute wollen nach Bayreuth

Mit dem Erlös für den Schrank möchten die Eheleute zwei Karten für die Bayreuther Festspiele finanzieren. Laut Hügle kosten die 1000 Euro pro Stück, es müssten also 2000 Euro sein. Lichter traut seinen Ohren kaum: "Das muss aber ein guter Film sein", scherzt er. Ehefrau Yazede würde ihn auch für weniger abgeben - sie beziffert die Schmerzgrenze mit 150 Euro. Experte Detlev Kümmel liegt mit seiner Schätzung irgendwo dazwischen und taxiert den Wert auf 500 bis 800 Euro.

ZDF-Show Das sind die Händler bei "Bares für Rares" – Wetten, dass Sie nicht alle kennen? 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Wolfgang Pauritsch

Der gebürtige Österreicher ist seit der ersten Folge bei "Bares für Rares" dabei und sitzt immer in der Mitte. "Ich bin der Ruhigste. So kam ich in die Mitte", begründete er seinen Stammplatz im Interview mit dem stern. Zu Kunst und Antiquitäten kam Pauritsch, der zuvor als Chauffeur, Schlosser, Installateur, Nachtwächter, Hundeführer, Detektiv und Wachmann tätig war, durch Zufall. Auf einer Versteigerung fiel der Auktionator aus, er sprang ein und machte seine Sache so gut, dass er engagiert wurde. Pauritsch holte ein Fernstudium der Kunstgeschichte nach und hat heute seinen eigenen Laden in Oberstaufen im Allgäu. Wenn er nicht bei "Bares für Rares" sitzt, ist er in ganz Deutschland als Auktionator unterwegs. Mehr

Christian Vechtel beginnt die Versteigerung mit 300 Euro. Mehrere Händler bieten mit, und so klettert der Preis bis auf 750 Euro. Für diesen Preis erhält Roman Runkel den Zuschlag. Das reicht zwar nicht für Bayreuth - aber mit dem Geld wollen die Eheleute nun zu den Salzburger Festspielen fahren. Da ist es ja bekanntlich auch schön.

Quelle: "Bares für Rares" in der ZDF-Mediathek

+++ Lesen Sie auch +++