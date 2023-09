Horst Lichter versucht sich bei "Bares für Rares" an den Hanteln, die in der Trödelshow verkauft werden sollen.

von Carsten Heidböhmer Zwei Hanteln aus den 80er Jahren liegen auf dem Expertentisch von "Bares für Rares". Moderator Horst Lichter kann dem Drang nicht widerstehen und versucht sein Glück.

Von 1983 stammen die beiden Kunststoffhanteln, die Stefan Renner und Peter Koch aus Landstuhl bei "Bares für Rares" verkaufen möchten. Die Eheleute haben dafür keine Verwendung mehr.

Bei Detlev Kümmel werden Erinnerungen wach, als er die braunen Trainingsgeräte sieht. "Jetzt sag mir, dass du sie kennst", sagt er zu Horst Lichter, als der das Studio betritt. Der Moderator gesteht aber, dass er früher mit Eisen gepumpt hat. Dem Experten sind die Kraftgeräte dagegen vertraut: "Ich kenne diese Geräte noch. Irgendeiner hatte sowas immer."

"Bares für Rares": Ein Exkurs in die Fitness-Geschichte

Kümmel unternimmt nun einen kleinen Exkurs in die 70er Jahre und 80er Jahre. Dort habe man in den Fitnessstudios zwar gelernt, wie man Muskeln aufbaut – aber nicht, wie man das gesund macht. "Wissenschaftlich untermauert war das damals noch nicht", so der Experte.

Deswegen habe der Bodybuilder Gert Koelbel Trainingsgeräte für Anfänger entworfen. Dabei entstanden die braunen Hanteln, die mit Wasser dem Wunschgewicht entsprechend befüllbar sind. Auf diese Weise konnte man zwischen einem und 30 Kilo variieren, je nach Trainingsstand. Zu den Hanteln wurde eine Anleitung mit Übungen geliefert, ein gut trainierter Mann macht sie auf den Fotos vor.

Als Wunschpreis geben die beiden Herren "einen Waldi" an, also 80 Euro. Das scheint möglich: Kümmel taxiert den Wert der Hanteln auf 20 bis 40 Euro pro Stück – das ergäbe eine Spanne von 40 bis 80 Euro.

Detlev Kümmel ärgert Horst Lichter

Nachdem die Eheleute den Expertenraum verlassen haben, versucht Horst Lichter mit schmerzverzerrtem Gesicht sein Glück an dem Kraftgerät, ehe er den Versuch abbricht. "Du weißt schon, dass deine hier leer ist?", ruft ihm Detlev Kümmel hinterher.

Die anschließende Versteigerung verläuft für die beiden Verkäufer mehr als erfreulich: Wolfgang Pauritsch startet gleich mit dem Wunschpreis und bietet 80 Euro. Obwohl er auch den oberen Rahmen des Schätzwertes erreicht hat, erhöht der Österreicher sein eigenes Gebot und ist bereit 100 Euro zu zahlen.

Dagegen haben die Eheleute selbstverständlich nichts einzuwenden, und so wechseln die beiden Hanteln ihren Besitzer. Wolfang Pauritsch möchte sie nicht weiterverkaufen, sondern künftig selbst nutzen: "Jetzt lasse ich die im Hotel und mache auch hier ein bisschen Sport."

Sehen Sie im Video: "Bares für Rares": Spannende und kuriose Fakten zur Trödelshow im ZDF.

