"Bares für Rares" "Du bist so bescheuert. Gott, hab ich dich lieb": Horst Lichters Liebeserklärung an seinen Experten

von Carsten Heidböhmer Eine goldene Ananas im Expertenraum von "Bares für Rares" ist der Auslöser einer Kabbelei zwischen Horst Lichter und Sven Deutschmanek – die allerdings in einer Liebeserklärung des Moderators mündet. Am Ende können auch die Verkäufer zufrieden sein.

Als Horst Lichter den Expertenraum bei "Bares für Rares" betritt, beugt sich Sven Deutschmanek gerade über eine goldene Südfrucht: "Oh, Ananas, das ist sehr gesund. Esse ich jeden Morgen fast eine halbe", ruft der Moderator erfreut aus. Das will Deutschmanek nicht ganz glauben. Lichter fordert ihn auf, sich bei seiner Ehefrau zu erkundigen: "Ruf doch Nada an."

Das lässt sich Deutschmanek nicht zweimal sagen: "Mach ich gleich", sagt der Experte, "sobald wir hier durch sind, rufe ich Nada an.“ Da wird Lichter hellhörig: "Hast du von meiner Frau etwa die Telefonnummer?", will er wissen. Als Deutschmanek dies bejaht, beendet Lichter die kleine Kabbelei: "Du bist so bescheuert. Gott, hab ich dich lieb."

"Bares für Rares": Die Expertise liegt unter dem Wunschpreis

Dann betreten die Besitzer der goldenen Ananas den Raum, Katharina v. Egloffstein und Michael Christmann. Es handelt sich dabei um einen Eiswürfelbehälter, den das Ehepaar aus Karlsbad geschenkt bekommen hat. Da er nicht in ihre Wohnung passt, wollen sie ihn aber lieber verkaufen. Entworfen wurde das Objekt von Mauro Manetti und in den 1970er Jahren in Italien hergestellt, wie der Experte verrät.

350 Euro hätten die Eheleute gerne für das Kühlbehältnis, Sven Deutschmanek hält jedoch nur eine Spanne von 250 bis 300 Euro für realistisch. Dafür würden die beiden trotzdem verkaufen, und so geht es in den Händlerraum.

Julian Schmitz-Avila findet die Ananas „witzig, skurril“ und startet mit 150 Euro. Da hast alle Anwesenden mitbieten, verdoppelt sich der Preis, Esther Ollick erhält schließlich den Zuschlag für 300 Euro. Damit ist das obere Ende des Schätzwerts erreicht. „Alles in allem war es ein sehr gelungener Tag“, bilanziert Verkäuferin Katharina v. Egloffstein.

Quelle: "Bares für Rares" in der ZDF-Mediathek

