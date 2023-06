von Carsten Heidböhmer Sein Name ist Michael Jordan, doch anders als sein US-amerikanischer Namensvetter braucht er Geld. So ging der Rentner zu "Bares für Rares" und verkaufte eine alte Terrine - für erstaunlich viel Geld.

Horst Lichter und seine Expertin sind sich einig: Auf dem Tisch im Expertenraum von "Bares für Rares" steht eine wunderschöne Terrine. Sie gehört Michael Jordan. Der 69 Jahre alte Gastronom aus Berlin möchte gerne erfahren, welche Geschichte hinter der Suppenschüssel steckt, die er im Keller seines Restaurants gefunden hat. Doch eigentlich hat er ein ganz anderes Motiv für seine Teilnahme an der Trödelshow, wie er im Gespräch unumwunden zugibt: "Ich bin Rentner und brauche das Geld."

Wendela Horz kippt zunächst etwas Salz in die Suppe: Sie müsse beim Anblick der Terrine lachen und weinen. Lachen, weil es sich um ein wunderbares, handgemachtes Objekt handelt. Weinen, weil sie das glänzende Service lieber im schwarzen Zustand stehen hätte, in dem es ursprünglich war - denn der Besitzer habe leider falsch geputzt. In der irrtümlichen Annahme, das Material sei Zinn, benutzte er eine zu grobe Paste. "Man kann das wieder in Ordnung bringen", so die Expertin, "aber es wird viel Arbeit sein."

"Bares für Rares": Die Expertise macht Mut

Tatsächlich handelt es sich bei dem Material um 800er Silber, um 1900 wurde das gute Geschirr in Dresden angefertigt. 1500 Euro hätte der Rentner gerne für das Geschirr. Doch Wendela Horz geht weit drüber: Sie schätzt den Wert auf 3000 Euro.

Im Händlerraum bietet Wolfgang Pauritsch auf Anhieb den Wunschpreis von 1500 Euro. Doch es wird noch mehr: Bis auf 2200 gehen die Gebote zunächst hoch. Doch mittlerweile hat Michael Jordan eine neue Zielmarke: Er hätte nun gerne 2400 Euro. Da nennt Pauritsch seinen eigenen Wunschpreis in Höhe von 2200 Euro. Am Ende treffen sich die beiden Herren in der Mitte - und für 2300 Euro wechselt die Terrine ihren Besitzer.

Wolfgang Pauritsch

Der gebürtige Österreicher ist seit der ersten Folge bei "Bares für Rares" dabei und sitzt immer in der Mitte. "Ich bin der Ruhigste. So kam ich in die Mitte", begründete er seinen Stammplatz im Interview mit dem stern. Zu Kunst und Antiquitäten kam Pauritsch, der zuvor als Chauffeur, Schlosser, Installateur, Nachtwächter, Hundeführer, Detektiv und Wachmann tätig war, durch Zufall. Auf einer Versteigerung fiel der Auktionator aus, er sprang ein und machte seine Sache so gut, dass er engagiert wurde. Pauritsch holte ein Fernstudium der Kunstgeschichte nach und hat heute seinen eigenen Laden in Oberstaufen im Allgäu. Wenn er nicht bei "Bares für Rares" sitzt, ist er in ganz Deutschland als Auktionator unterwegs. Mehr

Für das Geld hat Michael Jordan bereits eine Verwendung: Er will seine Reisekasse füllen und durch Deutschland fahren.

Quelle: "Bares für Rares" in der ZDF-Mediathek

