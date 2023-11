von Carsten Heidböhmer Ein zufälliger Straßenfund erweist sich als äußerst lukrativ: Eine Micky Maus bringt bei "Bares für Rares" die Händler zum Schwärmen - und macht den Verkäufer glücklich.

Eine Micky Maus im Ruderboot hat Olaf Napp im Gepäck, als er das "Bares für Rares"-Studio betritt. Der professioneller Sprecher aus Hamburg fand sie einst auf der Straße. "Sie stand neben zwei Bratpfannen und einer Bücherkiste", daneben habe ein Schild mit der Aufschrift "zu verschenken" gestanden, erzählt Napp. Jetzt hofft er, dass Micky jemanden findet, der ihn mehr schätzt und nicht unters Sofa stellt wie er selbst die letzten zwei Jahre.

"Bares für Rares": Micky Maus legte eine Weltkarriere hin

Detlev Kümmel rekapituliert noch einmal die Erfolgsgeschichte der wohl berühmtesten Maus der Welt, die sogar einen Stern auf dem Walk of Fame besitzt. Die Firma Disney wurde 1923 gegründet, nur fünf Jahre später kam der erste Film mit "Steamboat Willie". "Danach ging's ja eigentlich nie wieder abwärts", urteilt der Experte. 1930 seien schon die ersten Comics erschienen, "der Siegeszug hörte nicht auf". Ab 1987 habe es eigene Disney-Stores gegeben, in denen Merchandise-Produkte verkauft wurden. In den 90er Jahren ist zu diesem Zweck auch die hier vorliegende Statuette entstanden.

Was den Preis angeht, hat der Verkäufer bescheidene Vorstellungen: "Mit 20 oder 30 Euro wäre ich völlig zufrieden", sagt Napp. Doch das redet ihm Kümmel sogleich aus. Seine Expertenschätzung beläuft sich auf 150 bis 200 Euro. "Das ist sensationell", sagt der Hamburger.

ZDF-Trödelshow Von Horz bis Heide: Das sind die Experten von "Bares für Rares" 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Wie man an ihrem Dialekt unschwer erkennt, kommt Wendela Horz aus Rheinland-Pfalz. Geboren wurde sie 1969 in Speyer, bei "Bares für Rares" kommt die Goldschmiedin vor allem dann zum Einsatz, wenn es um edlen Schmuck geht. Mehr

"Ach wie süß", freut sich Lisa Nüdling, als Napp mit der kleinen Maus den Händlerraum betritt. Doch es gibt weitere Interessenten: Wolfgang Pauritsch startet die Auktion mit 80 Euro, doch auch Fabian Kahl und Thorsden Schlößner bieten mit. Den Zuschlag bekommt aber ein anderer: Für 150 Euro geht die Maus an Steve Mandel, der den Verkäufer sehr glücklich macht. "Wenn ich mir überlege, dass ich ja nun wirklich nichts für Micky gezahlt habe, ist das fantastisch!", freut sich Olaf Napp.

Sehen Sie im Video: "Bares für Rares": Spannende und kuriose Fakten zur Trödelshow im ZDF.

+++ Lesen Sie auch +++