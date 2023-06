von Carsten Heidböhmer Sie kam im Auftrag ihrer Omi und zog doch alle Blicke auf sich: Schlagersängerin Marie Käfer verzückte bei "Bares für Rares" Horst Lichter sowie die Händler – und fuhr mit viel Geld wieder heim.

Als Marie Käfer das Studio betritt, geht ein Raunen durch den Raum. "Jetzt guck mal, das ist aber mal Farbe", ruft Horst Lichter, als sich die Verkäuferin nähert. "Gefällt mir", findet auch Heide Rezepa-Zabel. Die 27 Jahre alte Schlagersängerin aus Hamburg besticht mit einem roten Top und feuerroten Haaren.

Doch eigentlich ist sie wegen eines Goldarmbandes bei "Bares für Rares", das sie im Auftrag ihrer Großmutter verkaufen möchte. Die bekam den Schmuck vor einem halben Jahrhundert von ihren Schwiegereltern geschenkt. Rezepa-Zabel datiert das Armband in die 1950er Jahre. "Es ist luftig, es ist leicht, es kehrt den voluminösen Formen der 40er Jahre den Rücken zu", so die Expertin. Hergestellt wurde der Schmuck in Italien, das Material ist 750er Gold.

"Bares für Rares": Omis Wunsch kann in Erfüllung gehen

"Omi möchte 3000 Euro haben", antwortet Käfer auf die Frage nach dem Wunschpreis. "Gar kein Problem", lautet die spontane Reaktion der Expertin. Heide Rezepa-Zabel taxiert den Wert auf 3500 bis 3700 Euro. Damit ließe sich Omi glücklich machen.

Wie von Horst Lichter prognostiziert geht ein Raunen durch den Händlerraum, als Marie Käfer hereinkommt. "Das ist aber mal was fürs Auge", sagt Lisa Nüdling. "Welch' Glanz in unserer Hütte", schmeichelt Daniel Meyer. Wolfgang Pauritsch startet mit 2500 Euro. Alle Händler bieten mit, und so erreicht der Preis den Schätzwert: Für 3500 Ersteht ersteht am Ende Lisa Nüdling den Schmuck.

Der gebürtige Österreicher ist seit der ersten Folge bei "Bares für Rares" dabei und sitzt immer in der Mitte. "Ich bin der Ruhigste. So kam ich in die Mitte", begründete er seinen Stammplatz im Interview mit dem stern. Zu Kunst und Antiquitäten kam Pauritsch, der zuvor als Chauffeur, Schlosser, Installateur, Nachtwächter, Hundeführer, Detektiv und Wachmann tätig war, durch Zufall. Auf einer Versteigerung fiel der Auktionator aus, er sprang ein und machte seine Sache so gut, dass er engagiert wurde. Pauritsch holte ein Fernstudium der Kunstgeschichte nach und hat heute seinen eigenen Laden in Oberstaufen im Allgäu. Wenn er nicht bei "Bares für Rares" sitzt, ist er in ganz Deutschland als Auktionator unterwegs. Mehr

Auf einen Schlag sind drei Menschen glücklich: "Ich freu mich", sagt die glückliche Käuferin. "Ich mich auch. Und meine Omi freut sich auch", entgegnet Marie Käfer.

Quelle: "Bares für Rares" in der ZDF-Mediathek

