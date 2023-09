von Carsten Heidböhmer Ein Hypsometer? Nicht nur Moderator Horst Lichter hat keine Ahnung, was man mit dem Gegenstand macht, der bei "Bares für Rares" versteigert wird. Doch dann verwandelt der Verkäufer das Studio in ein Klassenzimmer.

Ein Hypsometer dürfte nur den wenigsten Menschen ein Begriff sein. Horst Lichter hält dieses Gerät zunächst für "eine kleine Küche für draußen", wie der "Bares für Rares"-Moderator sagt. "Ein wenig hast du Recht", stimmt ihm Experte Detlev Kümmel zu - und erläutert später, was er damit meint. Doch zunächst dürfen sich Heiko und Jeanine van Wensen aus Springe vorstellen. Er ist Techniker am Geographischen Institut an der Uni Hannover. Dort lag das Hypsometer Jahrzehnte lang im Keller. Dafür ist es zu schade, deshalb möchten die Eheleute es an einen Liebhaber verkaufen.

Doch was ist eigentlich ein Hypsometer? Das sei dazu da, eine verbindliche Höhe festzulegen, erklärt der Experte. Bei dem vorliegenden Exemplar handelt es sich um ein Siedebarometer aus den 1920er Jahren. Mit dem koche man auf, insofern habe Lichter Recht gehabt mit seiner Beobachtung. Die Frage bleibt: Wie bestimmt das Siedebarometer die Höhe? Um das zu vermitteln unternimmt Kümmel einen kleinen Exkurs in die Physik: Bei normalem Druck koche Wasser bei 100 Grad. Doch je höher man sich befindet, desto früher siedet das Wasser. Anhand der Anzeige auf dem Thermometer kann man die Höhe ermitteln, auf der man sich gerade befindet.

"Bares für Rares": "Das ist Bildungsfernsehen"

100 Euro hätten die Eheleute gerne für das Hypsometer. Kümmel ist geneigt, den Wert zu verdoppeln: Er hält 180 bis 200 Euro für möglich. Im Händlerraum rätselt man zunächst aber auch, worum es sich bei dem Gegenstand handelt. Daniel Meyer lüftet das Geheimnis anhand des Beipackzettels. "Wir können einen Höhenmesser hier immer gut gebrauchen. Damit wir wissen wie hoch wir bieten sollen", witzelt Meyer.

Julian Schmitz-Avila macht den "Waldi" und startet mit 80 Euro. Während die Gebote eintrudeln, bekommt Verkäufer Heiko van Wensen den Rappel und baut das Hypsometer korrekt zusammen. Dabei erklärt er den Händlern, wie das Gerät funktioniert. Die Zuhörer sind baff. "Das ist Bildungsfernsehen", lobt Lisa Nüdling.

Zur Belohnung bieten die Anwesenden fleißig weiter, und lassen den Schätzwert weit hinter sich. Am Ende ersteht Wolfgang Pauritsch das Hypsometer für 300 Euro. "Es ist ganz etwas Besonderes", freut sich der Österreicher. Die Verkäufer wollen ihre Einnahmen dem Institut für physische Geographie der Universität Hannover zugute kommen lassen.

