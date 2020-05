"Ich finde ihn toll, aber es ist zu schade, ihn auseinandergebaut im Keller verstauben zu lassen", sagt Thomas Wilhelm über das Riesending, das er bei "Bares für Rares" verkaufen will. Der Berufskraftfahrer aus Olfen bietet in der ZDF-Trödelshow eine überdimensionale Spielzeugfigur an. "Wo hast du das Teil denn her?", möchte Moderator Horst Lichter wissen. Wilhelm erklärt, dass er die Figur in einem Autohaus entdeckt habe. "Ich dachte sofort, den will ich haben." Schließlich habe er das Teil beim Autokauf dazu geschenkt bekommen. Aber um was für eine Figur handelt es sich überhaupt?

"Es gibt ein Spiel das heißt 'Warhammer 40.000'. Und es ist eine Figur daraus, vermutlich ein Blood Angel oder ein Space Marine", erklärt "Bares für Rares"-Experte Sven Deutschmanek. Es handle sich um ein Brettspiel, das in den 80er Jahren erfunden wurde und später auch als Computerspiel adaptiert wurde. "Vermutlich wurde mit dieser überdimensionalen Figur dafür geworben", sagt Deutschmanek.

Ist der riesige Roboter Nerd-Müll oder tatsächlich etwas wert?

Das Ausstellungsstück sei vermutlich nur in geringer Stückzahl aus Fiberglas gebaut worden. Hersteller sei eine Firma in Paderborn. "Die haben anscheinend solche Kreaturen produziert", sagt Deutschmanek. Er fände das Objekt interessiert, doch stelle er sich die Frage, was jemand damit anfangen solle. "Da muss man schon ganz krasser Fan dieses Spiels sein."

Was ist die Werbefigur wert? "Ich hätte gerne 1000 Euro dafür", sagt Verkäufer Wilhelm. Experte Deutschmanek tut sich mit der Preisfindung schwer. Doch er hält 700 bis 1000 Euro für realistisch. Da Wilhelm das Monsterteil im Tausch gegen einen Kasten Bier erhielt, trotzdem ein lohnendes Geschäft – falls die Händler überhaupt Interesse zeigen.

"Bares für Rares"-Händler sind fasziniert

"Oh mein Gott, was ist das denn?", fragt Händler Jan Cizek erstaunt, als er die Figur sieht. "Das ist ja Wahnsinn." Auch Daniel Meyer findet das Objekt interessant, weiß aber nicht, was er bieten soll. "Wie viel Geld gibt man aus für diesen Albtraum?", fragt er, um dann bei 400 Euro anzufangen. "Das wird man nie wieder los", scherzt Meyer und erhöht auf 700 Euro. "Ich finde den unheimlich schräg und dafür muss man einen Verrückten finden, der daran Spaß hat", sagt Thorsden Schlößner und bietet 1000 Euro, die er sogar noch auf 1100 Euro erhöht. Verkäufer Wilhelm ist einverstanden.

"Ich gehe mit einem lachenden und weinenden Auge, ich habe schon ein bisschen dran gehangen", sagt der Olfener. Doch im Ausstellungsraum des Händlers könne der Space Marine vermutlich besser zur Geltung kommen. "Da wird er es schöner haben."