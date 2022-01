Sehen Sie im Video: "Bares für Rares" – spannende und kuriose Fakten zur Trödelshow.













Seit 2013 ist „Bares für Rares“ im dem ZDF zu sehen. Mit außergewöhnlichen Antiquitäten, harten Bietergefechten, spannenden Expertisen und einem lustigen Moderator konnte die Trödelshow viele Fans für sich gewinnen.

Die Show der Kuriositäten, Schätze und Raritäten feiert nicht nur hierzulande Erfolge. Das Format wurde inzwischen auch in vielen anderen Ländern erfolgreich adaptiert. Unter anderem in Kanada, Australien, Finnland, Italien, Portugal und Spanien.

Die Händler der Show sorgen für Lacher, Tränen und so manche Überraschung. Einige von Ihnen sind von Anfang an dabei. Einer davon ist Ludwig Hofmaier oder auch Handstand-Lucki genannt. Der ehemalige Turner erlangte schon vor der Show große Aufmerksamkeit. Der Händler der heute nicht ohne seine Hosenträger zu sehen ist, gelangte 1967 durch eine ungewöhnliche Aktion in die Zeitungen. Er machte sich vom Regensburger Domplatz auf den Weg zum Papst - allerdings legte er die 1070 km lange Strecke nicht zu Fuß sondern auf seinen Händen zurück.

Auch Walter Lehnertz oder besser bekannt als 80-Euro-Waldi ist seit Gründung der Show mit dabei. Grund für seinen Spitznamen ist, dass der Händler aus der Eifel grundsätzlich gerne mit 80 Euro in das Bietergefecht einsteigt.

In der Show wechselten schon viele Antiquitäten für viel Geld den Besitzer. Das höchste Gebot bisher kam von Susanne Steiger. Die Händlerin, die eigentlich als Schmuckexpertin bekannt ist, bot 90.000 Euro für ein Mercedes Cabriolet. Das war dem Verkäufer zu wenig, das Geschäft scheiterte schließlich an 5000 Euro.

Sehr kurios war auch eine zum Herz gebogene Bahnschiene von den Ehrlich Brothers. Die Expertise viel mit 26 gering aus. Am Ende kaufte Händler Fabian Kahl das Kunstwerk der Magier für satte 8.000 Euro.

