von Carsten Heidböhmer Deutlich weniger Geld als erhofft bekam die Verkäuferin bei "Bares für Rares" für ihr Collier - und ging dennoch zufrieden nach Hause. Grund dafür ist ein Kniff, den Händlerin Susanne Steiger anwandte.

Mit großen Erwartungen gehen Jeannette und Gunter Irschlinger zu "Bares für Rares". Die Eheleute aus Schlangenbad haben ein Collier mitgebracht, von dem sie sich viel Geld versprechen. Den Schmuck bekam Jeanettes Mutter einst von einer Nenntante, doch sie selbst hat ihn nie getragen. Er lag die ganze Zeit im Schrank – dafür ist er jedoch zu schade.

Horst Lichter sieht das etwas anders: "Ich weiß nicht, ob ich das schön finde", gesteht der Moderator. Und auch Wendela Horz rät, man solle das Collier umarbeiten und drei "wirklich schöne" Schmuckstücke daraus fertigen. Sie lobt immerhin den insgesamt guten Erhaltungszustand des aus Weißgold gearbeiteten und mit kostbaren Diamanten besetzten Stücks.

"Bares für Rares": Horst Lichter greift der Expertise vor

Als Horst Lichter die Verkäufer nach dem Wunschpreis fragt, fällt ihm fast die Brille von der Nase: Eine fünfstellige Summe hätte Jeannette Irschlinger gerne. "Oh, das wird schwierig", greift der Moderator der Expertise vor. Die liegt dann tatsächlich höher, als von Lichter angenommen: Horz taxiert den Wert auf immerhin 8000 Euro. Dafür würden die Irschlingers auch verkaufen.

Und so geht es in den Händlerraum: Susanne Steiger begutachtet das Collier interessiert und findet: "Das ist wirklich schön." Sie startet die Auktion mit einem Einstiegsgebot von 2500 Euro. Auch Wolfgang Pauritsch ist interessiert, und so treiben die beiden im Duell den Preis bis auf 5600 Euro.

Doch dafür würde Jeannette Ischliner nicht verkaufen. "Dann lasse ich es mir selbst umarbeiten", sagt sie. Pauritsch unternimmt noch einen Versuch und bietet 6000, doch unter 9000 möchte die Verkäuferin nicht abgeben. Der Deal droht zu platzen. Doch dann hat Wolfgang Pauritsch eine Idee: "Was halten Sie denn davon, wenn Susanne Ihnen das Collier abkauft und Sie bei ihr mit dem Stein einen Ring bauen lassen?" Steiger willigt ein: "Wir arbeiten die Steine um für einen schönen Ring. Ich kauf das Gold an, und dann treffen wir uns in der Werkstatt und machen was Schönes draus."

Die Ischlingers sind einverstanden. Sie gehen anstelle der erhofften 10.000 Euro zwar mit lediglich 1650 Euro nach Hause. Doch dafür kann sich Jeannette Ischlinger auf einen schönen Ring freuen. Ein toller Deal für beide Seiten!

