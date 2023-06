von Carsten Heidböhmer Horst Lichter war schockverliebt, und auch Händlerin Lisa Nüdling konnte von dem knuddligen Stofftier ihre Augen nicht lassen: Ein Dromedar sorgte bei "Bares für Rares" für viel Auftrieb.

Also Horst Lichter das Studio betritt, beugt sich Detlev Kümmel über ein riesiges Stofftier: "So ein großes Kaninchen ist schon was", scherzt Kümmel. "Sehr schöne Wimpern hat es, es ist ein weibliches Tier", ergänzt Horst Lichter. Tatsächlich handelt es sich um eine Dromedar-Dame, die Claudia und Ralf-Ingo Wulbusch aus Oldenburg zu "Bares für Rares" gebracht haben. Seine Eltern hatten in den 1970er Jahren ein Spielwarengeschäft, das Andromedar war ein Überbleibsel, erklärt Wulbusch.

Der Experte hat nun das Wort und bestätigt, was auch der Laie auf den ersten Blick sieht: Das Tier stammt von der Marke Steiff, unschwer zu erkennen an dem Halsetikett und dem typischen Knopf im Ohr. Hergestellt wurde das Dromedar allerdings nicht für den Verkauf an Kinder, als Kuscheltier sei es zu groß. "Das ist ein Studiotier", so Kümmel, das dazu verwendet wurde, um es in Schaufenster zu stellen. Hergestellt worden sei es zwischen 1972 und 1981.

"Bares für Rares": Horst Lichter entwickelt Gefühle

150 Euro hätten die Wulbuschs gerne für das Stofftier. Doch aufgrund des guten Erhaltungszustandes geht Detlev Kümmel deutlich darüber: Er schätzt den Wert auf 450 bis 500 Euro. "Das halte ich aber auch tatsächlich für sehr realistisch. Es ist wunderschön", sagt Lichter. "Und jetzt ganz ohne Quatsch: Ich bin total verliebt. Hätte nie gedacht, dass ich mich in eine Dromedarin mal verlieben kann", säuselt der Moderator.

Auch Lisa Nüdling findet beim Begutachten Gefallen an dem knuddeligen Tier. Wolfgang Pauritsch eröffnet den Bieterrreigen mit 50 Euro, doch Nüdling folgt ihrem Herzen und gibt mit 180 Euro das Höchstgebot ab. Ihre Neuerwerbung nimmt sie direkt mit an ihren Platz. Das Dromedar tauft sie auf den Namen "Blondie".

