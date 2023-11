von Carsten Heidböhmer Die Trennung von dem alten Gemälde ließ sich die Verkäuferin teuer bezahlen: Bei "Bares für Rares" musste Wolfgang Pauritsch tief in die Tasche greifen.

Als Horst Lichter den Expertenraum von "Bares für Rares" betritt, sieht er, wie sich Expertin Friederike Werner über ein Gemälde beugt. Es gehört Ilka Spormann-Behring aus Bonn, die zusammen mit ihrem Partner Sven Scheunemann die ZDF-Trödelshow besucht, um einen neuen Besitzer zu finden.

Wie die Besitzerin verrät, stammt es aus ihrem Familienbesitz und ist rund 130 Jahre alt. Vermutlich hat der Maler selbst das Bild einem ihrer Vorfahren übergeben.

"Bares für Rares": Expertin schwärmt von der "lebendigen Farbigkeit"

Laut Friederike Werner handelt es sich um ein Bild des polnischen Malers Maurycy Trębacz, der 1861 in Warschau geboren und 1941 unter deutscher Besatzung im Ghetto von Lodz starb. Auf der Rückseite ist handschriftlich die Widmung "In Erinnerung an euren 9. Hochzeitstag 1897" verzeichnet. Dargestellt wird eine Obstverkäuferin. Die Expertin schwärmt von der "lebendigen Farbigkeit" des Gemäldes. Auch der Rahmen findet lobende Worte, Werner findet ihn "fantastisch".

Ihre Schmerzgrenze beziffert Spormann-Behring mit 3000 Euro. Friederike Werner geht da sogar noch drüber und taxiert den Wert sehr zur Freude der Verkäufer auf 4000 bis 5500 Euro.

Ilka Spormann-Behring wirft einen letzten Blick auf das Gemälde, ehe sie es verkauft. © ZDF

Im Händlerraum läuft es allerdings nicht ideal. Zunächst mäkelt Wolfgang Pauritsch an dem Rahmen herum, dann startet Markus Wildhagen mit 200 Euro ungewöhnlich niedrig. Roman Runkel ist gar nicht erst dabei, ihm ist das Bild zu düster. Und so geht es zunächst nicht höher als 650 Euro.

Als Scheunemann die Expertise erwähnt, sind die Händler baff. Pauritsch bietet 1000 Euro - was die Verkäuferin brüsk ablehnt. Der Österreicher unternimmt einen weiteren Versuch und erhöht auf 2000 Euro. "Sie sind sehr freundlich mit diesem Angebot", sagt Spormann-Behring. Ihre Beharrlichkeit zahlt sich aus: Pauritsch unterbreitet ein letztes Angebot und offeriert 2500 Euro.

ZDF-Trödelshow Von Horz bis Heide: Das sind die Experten von "Bares für Rares" 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Wie man an ihrem Dialekt unschwer erkennt, kommt Wendela Horz aus Rheinland-Pfalz. Geboren wurde sie 1969 in Speyer, bei "Bares für Rares" kommt die Goldschmiedin vor allem dann zum Einsatz, wenn es um edlen Schmuck geht. Mehr

Da gibt die Verkäuferin nach und stimmt dem Geschäft zu. Sie wirft einen letzten Blick auf das Gemälde, ehe sie mit dem vielen Bargeld von dannen zieht.

Sehen Sie im Video: "Bares für Rares": Spannende und kuriose Fakten zur Trödelshow im ZDF.

+++ Lesen Sie auch +++