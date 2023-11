Steffi Immendörfer wird von ihrem Bekannten Stephan Knoll in einem Mini-Mercedes in den Händlerraum bei "Bares für Rares" geschoben

von Carsten Heidböhmer Horst Lichter war begeistert: Bei "Bares für Rares" stand ein Miniatur-Mercedes zum Verkauf. Nach der Expertise äußerte der Moderator einen Herzenswunsch.

Steffi Immendörfer nähert sich dem Pulheimer Walzwerk nicht auf ihren Füßen - sie wird von ihrem Bekannten Stephan Knoll in einem Mercedes Mini hineingerollt. Autonarr Horst Lichter ist hin und weg. "Da gehen mir direkt die Haare hoch", sagt der "Bares für Rares"-Moderator.

Das Spielzeug-Cabrio gehört Knolls inzwischen 17-jähriger Tochter, in deren Auftrag er es verkauft. Bei dem Modell handelt es sich um einen SL 500, wie Detlev Kümmel erläutert. "107er Baureihe", wirft Lichter von der Seite ein, dem die Begeisterung über das Objekt anzumerken ist. Hergestellt wurde der Mini-Mercedes 1984 von der Firma Lorinser, die auf Fahrzeugtuning spezialisiert ist.

"Bares für Rares": Horst Lichter äußert einen Wunsch

Der Wagen besitze eine Scheibenbremse, eine Gangschaltung und einen Heckmotor, "was natürlich falsch ist", wie der Experte einwendet. Denn beim Original ist der Motor natürlich vorne. Auch was die Geschwindigkeit angeht, muss man bei der Bonsai-Variante Abstriche machen: Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 25 Kilometer pro Stunde gedrosselt. Angeschmissen wird dieser Motor mit einem Seilzugstarter - wie bei einem Rasenmäher.

3500 bis 4000 Euro hätte Knoll gerne für sein Auto. Damit ist der Experte vollauf einverstanden: Obwohl der Motor reparaturbedürftig ist, schätzt er den Wert auf 3500 bis 4500 Euro. Bevor Horst Lichter den Verkäufern die Händlerkarte aushändigt, äußert er noch einen Herzenswunsch: "Die Dame setzt sich ins Auto hinein, der junge Mann schiebt rüber."

So kommen die beiden in den Händlerraum gerollt. Die Anwesenden sind begeistert: "So einen Auftritt hatten wir hier noch nie", sagt Markus Wildhagen. Wolfgang Pauritsch kommt das Modell bekannt vor: "Dieses Auto habe ich seit 30 Jahren im Original." In Klein besitzt er es noch nicht, deswegen startet er die Auktion mit 500 Euro. Auch andere Händler sind dabei, allerdings erreichen die Gebote nicht die von Knoll gewünschte Höhe. Am Ende versucht Pauritsch, die Schmerzgrenze des Verkäufers auszuloten. Der wird bei 2500 Euro schließlich schwach - somit wechselt das Fahrzeug seinen Besitzer.

Wolfgang Pauritsch darf nun zwei Mercedes-Cabrios sein Eigen nennen - ein großes und ein kleines.

Sehen Sie im Video: "Bares für Rares": Spannende und kuriose Fakten zur Trödelshow im ZDF.

