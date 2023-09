von Carsten Heidböhmer Mehr als 50 Jahre waren die Nachttische in ihrem Besitz. Doch jetzt möchte die Verkäuferin ihre "Herzens-Tönnchen" bei "Bares für Rares" versteigern. Im Händlerraum drückt sie auf die Tränendrüse.

"Ach, guck mal da, kleine Tönnchen!", freut sich Horst Lichter, als der den Expertenraum betritt. Doch der "Bares für Rares"-Moderator wird sogleich von Sven Deutschmanek korrigiert: Das seien Nachttischchen.

Die Eheleute Helga und Elmar Matlas haben sie mit in die Trödelshow gebracht. Helga Matlas verbindet mit den Möbelstücken eine besondere Geschichte. Sie habe sie mit 20 Jahren von ihrer ersten Liebe bekommen. 52 Jahre befanden sie sich in ihrem Besitz, doch sie haben in ihrer neuen Wohnung in Köln keinen Platz mehr.

"Bares für Rares": Die Verkäuferin trennt sich schweren Herzens

Deutschmanek erklärt, dass diese Nachttischchen zwar immer Tönnchen genannt würden, doch eigentlich Giano-Giano-Vano hießen. Sie stammen von der italienischen Firma Artemide und wurden in den 1960er Jahren aus Kunststoff hergestellt. 200 Euro pro Tönnchen hätte Helga Matlas gerne. Der Experte korrigiert diesen Preis sogar leicht nach oben: Er hält 400 bis 500 Euro für beide Stücke für möglich.

Christian Vechtel startet mit 100 Euro. Auch Esther Ollick ist interessiert, die beiden treiben den Preis zunächst auf 200 Euro. "Sie sind mir ein bisschen mehr wert", wirft die Verkäuferin an dieser Stelle ein. Ollick erhöht daraufhin auf 250 Euro. "Es sind meine Herzens-Tönnchen", versucht Matlas den Preis weiter zu steigern - und erzählt noch einmal die romantische Geschichte, wie sie zu den Nachttischen gekommen ist.

Das Kalkül geht auf: Esther Ollick ist gerührt und bietet 300 Euro an, so kommt der Deal zustande. Helga Matlas gesteht hinterher, Herzklopfen zu haben. "Es waren wirklich meine Herzens-Tönnchen. Jetzt sind sie weg."

