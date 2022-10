von Carsten Heidböhmer 250 Euro wollte die Verkäuferin bei "Bares für Rares" für ihr Gemälde haben. Danach sah es zunächst nicht aus, bis Walter "Waldi" Lehnertz einen Kniff anwandte – zu Lasten seines Kollegen Daniel Meyer.

"Er hat es gemacht für die Liebe“: Das Gemälde, das Tatjana Moutevelidis mit zu "Bares für Rares" gebracht hat, kaufte ihr Vater einst, weil es ihrer Mutter so gefiel. Nach der Trennung möchte er es nicht mehr in seiner Wohnung hängen haben. Und zur Einrichtung seiner Tochter passt es nicht, so steht die 48-jährige Kölnerin nun bei Horst Lichter im Studio.

Albert Maier liefert mehr Informationen zu dem Bild. Es sei darauf eine junge Dachauerin zu sehen, die in der ortstypischen Tracht gekleidet sei. An der weißen Haube erkenne man, dass die Dame noch unverheiratet ist. Entstanden sei das Gemälde um 1900 bis 1910, bei der Malerin handele es sich um Hanna Linnenkugel.

"Bares für Rares": Albert Maier hat eine gute Nachricht

Über die Künstlerin wisse man zwar wenig, doch das ist für Maier kein Problem: "Hier spricht nur die Qualität des Porträts." Auch beim Preis hat der Experte eine gute Nachricht parat. Ihr Vater möchte das Bild nicht unter 250 Euro weggeben, sagt die Verkäuferin. Maier schätzt den Wert sogar auf 400 bis 500 Euro. Das sollte klappen.

Im Händlerraum wird Tatjana Moutevelidis schon erwartet: Ob auf dem Gemälde ihre Oma abgebildet sei, will Daniel Meyer wissen. Doch auch der Hinweis, dass die porträtierte Dame unbekannt sei, hält den Händler nicht davon ab, dafür zu bieten: Er steigt mit 140 Euro ein. Walter "Waldi" Lehnertz erhöht auf 200 und treibt Meyers Gebote damit in die Höhe. Der will zunächst nicht mehr als 220 Euro bieten – ein Preis, für den Moutevelidis nicht verkaufen will.

Doch dann kommt Waldi zur Hilfe und nach der Expertise. Das bringt endlich Bewegung in die Sache: Meyer erhöht sein Gebot auf 300 und liegt damit über dem Wunschpreis. "Engelchen, jetzt hab ich alles getan, was ich dir tun konnte. Jetzt weg mit dem Ding", ruft Waldi erfreut aus. "Okay, gut gemacht", bedankt sich die Verkäuferin. Und Waldi setzt noch einen drauf: "Ich geb' gerne anderes Geld aus", stichelt er in Richtung seines Kollegen Meyer. "Das macht am meisten Spaß."

Der gebürtige Österreicher ist seit der ersten Folge bei "Bares für Rares" dabei und sitzt immer in der Mitte. "Ich bin der Ruhigste. So kam ich in die Mitte", begründete er seinen Stammplatz im Interview mit dem stern. Zu Kunst und Antiquitäten kam Pauritsch, der zuvor als Chauffeur, Schlosser, Installateur, Nachtwächter, Hundeführer, Detektiv und Wachmann tätig war, durch Zufall. Auf einer Versteigerung fiel der Auktionator aus, er sprang ein und machte seine Sache so gut, dass er engagiert wurde. Pauritsch holte ein Fernstudium der Kunstgeschichte nach und hat heute seinen eigenen Laden in Oberstaufen im Allgäu. Wenn er nicht bei "Bares für Rares" sitzt, ist er in ganz Deutschland als Auktionator unterwegs. Mehr

Tatjana Moutevelidis ist hinterher ganz beglückt von dem Erlebnis: "Die Truppe ist einfach mega", strahlt die Kölnerin.

Quelle: "Bares für Rares" in der ZDF-Mediathek

