von Carsten Heidböhmer Walter Lehnertz traf bei "Bares für Rares" auf sein Ebenbild. So war schnell entschieden, welcher Händler den Werbeaufsteller des Cartoonisten Perscheid ersteigert.

"Er guckt mich nicht an, er zeigt mir den Rücken – und er redet nicht": Werner Hoffmann hat gute Gründe, warum er nach 23 gemeinsamen Jahren seinen lebensgroßen Werbeaufsteller von dem bekannten Cartoonisten Perscheid verkaufen will.

Der 75 Jahre alte Musikredakteur aus Karlsruhe dreht zunächst den Spieß um und reißt die Moderation an sich. Er stellt sich selbst nur kurz vor und befragt dann Horst Lichter, "weil die Zuschauer mehr an dir interessiert sind als an mir". Was sein Lieblingsessen sei ("Kartoffelpüree in jeglicher Form") will er wissen und welche Comics er als "klein Horst" gelesen habe ("Asterix und alles mit Dagobert Duck").

"Bares für Rares": Im Händlerraum herrscht Heiterkeit

Wie Experte Sven Deutschmanek berichtet, hat der 2021 im Alter von 55 Jahren verstorbene Martin Perscheid 4300 Cartoons gezeichnet und 30 Bücher veröffentlicht – davon aber nicht richtig leben können und deswegen immer wieder Nebenjobs angenommen. Die hier zum Verkauf stehende kahlköpfige Figur sei nur eine von den vielen Kreationen Perscheids gewesen. 250 Euro wünscht sich Hoffmann für seinen Aufsteller. Deutschmanek geht da deutlich höher und taxiert den Wert auf 600 bis 800 Euro.

Im Händlerraum sorgt die Figur erst einmal für Heiterkeit. "Waldi, ist das ein Porträt von dir?", fragt Daniel Meyer in Richtung von Walter Lehnertz. "Waldi" hat damit kein Problem: "Was freut sich ein Dicker, wenn er einen Dickeren sieht?", sagt er. "Wir stehen zu uns. Von einem guten Menschen gibt es nicht genug."

ZDF-Trödelshow Von Horz bis Heide: Das sind die Experten von "Bares für Rares" 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Wie man an ihrem Dialekt unschwer erkennt, kommt Wendela Horz aus Rheinland-Pfalz. Geboren wurde sie 1969 in Speyer, bei "Bares für Rares" kommt die Goldschmiedin vor allem dann zum Einsatz, wenn es um edlen Schmuck geht. Mehr

Als der Verkäufer den Raum betritt, sind sich alle einig, dass der glatzköpfige Mann an "Waldi" gehen muss. Der startet direkt mit 300 Euro, und niemand mag mehr drüber gehen: "Das Objekt hat seien Käufer gefunden", urteilt Meyer. Hoffmann hätte gerne noch einen Nachschlag, für 350 Euro kommt der Deal zustande. Es wird sogar noch etwas mehr: "Weil du nicht rumgezickt hast, tu' ich noch einen Zwanziger drauf", sagt "Waldi" - und verspricht mit Blick auf den ersteigerten Mann: "Der bekommt einen Ehrenplatz bei mir!"

Sehen Sie im Video: "Bares für Rares": Spannende und kuriose Fakten zur Trödelshow im ZDF.

+++ Lesen Sie auch +++