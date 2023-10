von Carsten Heidböhmer Einen Tag vor ihrer Hochzeit wollen Birgit Müller und Hans Gmach noch etwas Geld erlösen und bei "Bares für Rares" einen Tresor verkaufen. Vor allem ein Händler war angetan.

"Das passt ja perfekt: Wir fangen den Tag an mit einem Safe", freut sich Horst Lichter beim Betreten des Expertenraumes von "Bares für Rares". Dort macht sich Sven Deutschmanek bereits über den Panzerschrank her und erklärt die Drehmechanismen, mit denen man ihn verschließen kann.

Mitgebracht haben das gute Stück Birgit Müller und Hans Gmach aus Mainz. Die beiden sind bereits seit 15 Jahren ein Paar - und möchte am nächsten Tag heiraten. Der Moderator kann das kaum glauben: "Morgen heiratet ihr? Ich wollte gerade fragen, wie lange ihr schon verheiratet seid!"

"Bares für Rares": "Waldi" will ihn unbedingt haben

Gmachs Vater hat 1963 ein Haus in Belgien gekauft, in der dazugehörigen Scheune befand sich der Tresor. Doch der Schrank ist deutlich älter, wie Deutschmanek referiert. Er sei um 1870 in Frankreich hergestellt worden und bestehe aus feuerfestem Schamotte-Stein. 1500 Euro hätte Gmach gerne für den leeren Tresor. Sven Deutschmanek hält aber lediglich 800 bis 1000 Euro für realistisch. Dafür würden die Eheleute in spe auch ihr Glück versuchen.

Als der Tresor im Händlerraum enthüllt wird, jauchzt Walter "Waldi" Lehnertz vor Freude laut auf: "Der Prügel geht in die Eifel!" Als die Verkäufer den Raum betreten, sagt "Waldi": "Ihr zwei habt was mitgebracht, was theoretisch ein Selbstläufer ist." Daniel Meyer fragt spaßhaft: "Sie sind Bankräuber und wollen sich zur Ruhe setzen?"

ZDF-Trödelshow Von Horz bis Heide: Das sind die Experten von "Bares für Rares" 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Wie man an ihrem Dialekt unschwer erkennt, kommt Wendela Horz aus Rheinland-Pfalz. Geboren wurde sie 1969 in Speyer, bei "Bares für Rares" kommt die Goldschmiedin vor allem dann zum Einsatz, wenn es um edlen Schmuck geht. Mehr

580 Euro bietet "Waldi" zum Start. Julian Schmitz-Avila kontert das Gebot mit 720 Euro. "Ich mach direkt 1000, damit mal Ruhe ist hier", sagt Lehnertz. Beim Stand von 1500 Euro erwähnt Birgit Müller die bevorstehende Hochzeit - was "Waldi" dazu bewegt, sich mehrfach selbst zu überbieten. Er erhöht auf 1600 Euro, dann auf 1650. Weiter geht es mit 1700, 1750 und 1800 Euro. Doch Schmitz-Avila lässt sich nicht abschütteln und bietet 1900. Am Ende geht der Tresor für 2000 Euro in die Eifel.

Das künftige Ehepaar hat damit das Doppelte des Schätzwertes erhalten und freut sich nun noch mehr auf die Hochzeit.

Sehen Sie im Video: "Bares für Rares": Spannende und kuriose Fakten zur Trödelshow im ZDF.

+++ Lesen Sie auch +++