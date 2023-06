von Carsten Heidböhmer Diese beiden Gäste hatten es Horst Lichter angetan: Franziska und ihre Tante Vicenza wollten bei "Bares für Rares" Ohrringe verkaufen - doch der Moderator interessierte sich vor allem für Vicenzas Beruf.

Zwei Ohrringe haben Vicenza und ihre Nichte Franziska mit zu "Bares für Rares" gebracht. Doch Horst Lichter interessiert sich zunächst einmal nur für die beiden Damen, deren familiäre Ursprünge in Caserta bei Neapel liegen und die sich als "Enza" und "Sissi" vorstellen. Lichter gerät ins Schwärmen: "Ein Sehnsuchtsort der Träume." Doch am meisten fasziniert ihn der Beruf von Vicenza: Die in Bonn lebende Frau war früher Privatdetektivin.

Da hakt der Moderator gleich mal nach: Was denn die häufigsten Aufträge gewesen seinen, will er wissen. Fremdgehen, lautet die nicht ganz überraschende Antwort. Doch erstaunlicherweise musste "Enza" mehr Frauen hinterherspionieren als Männern. "Unglaublich", ruft Lichter.

"Bares für Rares": Schöner Schmuck aus Italien

Doch nun zum eigentlichen Grund ihres Besuches: den Ohrringen. Die bekam Vicenzas Tochter vor 30 Jahren zur Taufe geschenkt. Tatsächlich stammen sie auch aus Italien, wie Heide Rezepa-Zabel sagt. Zeitlich ordnet sie die Entstehung in die 1970er Jahre ein. 500 Euro hätten die Damen gerne für den Schmuck. Das sieht die Expertin jedoch ganz anders: Sie hält lediglich 200 Euro für möglich.

Auch diese Summe müssen die beiden erst einmal einfahren. Doch im Händlerraum kommt die Versteiguerng nicht richtig in Gang: Zwar startet Wolfgang Pauritsch stark mit 120 Euro, doch nur Lisa Nüdling bietet mit. Und so klettert der Preis in Zehner-Schritten bis auf 150 Euro. Das ist den Verkäuferinnen jedoch zu wenig. Daraufhin bessern Pauritsch und Nüdling noch einmal ihre Gebote nach, am Ende erhält Letztere den Zuschlag für 180 Euro.

Damit sind die beiden Verkäuferinnen zufrieden: "Meine Cousine wird sich auf jeden Fall freuen", sagt "Sissi".

Quelle: "Bares für Rares" in der ZDF-Mediathek

