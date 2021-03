Bei "Bares für Rares" stehen zwei alte Weinkrüge zum Verkauf. Der Besitzer hat sich beim Silberpreis allerdings hoffnungslos verrechnet. Der Experte greift ein.

"Meinetwegen können sie gerne weg." Bettina Bosse aus Braunschweig findet nur wenig Gefallen an den beiden Weinkrügen, die ihr Mann erstanden hat. "Die habe ich auf einem Dorfflohmarkt in einer Apfelsinenkiste entdeckt und für 20 Euro zugeschlagen", sagt Ingo Bosse. Bei "Bares für Rares" will er die beiden eindrucksvollen Karaffen verkaufen – und hofft in der ZDF-Trödelshow von Horst Lichter auf ein Bombengeschäft.

"Ihre beiden Weinkaraffen stammen aus dem 19. Jahrhundert, sie sind deutsch und das Glas ist aus Böhmen", erklärt "Bares für Rares"-Experte Albert Maier. Dann kommt die große Überraschung: Beide Objekte sind aus echtem 800er Silber. Am Deckel findet der Experte die entsprechende Punze. "Sie sind sehr aufwendig gemacht", sagt Maier über die beiden Krüge und ist beeindruckt.

"Bares für Rares"-Experte hält Silberpreis für unrealistisch

Besitzer Bosse ahnte bereits, dass es sich um echtes Silber handeln könnte und hat sich zu seiner Preisvorstellung Gedanken gemacht. "Allein das Silber müsste 1000 Euro wert sein", sagt der Braunschweiger. Doch Albert Maier guckt ihn entsetzt an: "Da liegen sie völlig falsch." Das Silber sei höchstens mit 300 Euro zu bewerten. Da die beiden Karaffen jedoch seltene Stücke seien, die nur vom Großbürgertum benutzt wurden, liegt sein Schätzpreis weit über dem Materialwert: "1000 bis 1200 für beide." Die Verkäufer sind glücklich. Das entspräche dem 50-Fachen des Einkaufspreises.

Fabian Kahl findet die beiden Krüge "sensationell". "Zwei Karaffen in perfektem Zustand findet man selten", sagt der Händler und beginnt mit 200 Euro pro Karaffe – also 400 Euro. Doch auch die anderen Händler sind interessiert. Bei 1000 Euro von David Suppes will Kahl schon aussteigen, aber er steigt in ein Bietergefecht ein, aus dem er mit einem Gebot von 1200 Euro als Sieger hervor geht. Trotz des hohen Preises ist er glücklich. "Überzeugende Stücke."

Auch die Verkäufer freuen sich. Obwohl sie den Silberwert falsch eingeschätzt haben, beträgt der Gewinn satte 6000 Prozent. Ein gutes Geschäft.

Quelle: "Bares für Rares" vom 10. März 2021. Neue Folgen der Trödelshow gibt es von Montag bis Freitag um 15.05 Uhr im ZDF und vorab in der Mediathek zu sehen.