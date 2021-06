Bei "Bares für Rares" steht eine alte Wanduhr zum Verkauf. Doch das Stück führt im Händlerraum zu Debatten – und einer herben Enttäuschung.

Dieses Stück ist schon lang aus der Mode gekommen, ist in Wohnungen kaum noch anzutreffen: Andrea und Achim Eller aus Laubach kommen mit einer Wanduhr mit Schlagwerk zu "Bares für Rares". Der Verkäufer hat die alte Uhr liebevoll und aufwendig restauriert. "Die ist in einem sehr guten Zustand", lobt Moderator Horst Lichter. "Uhren sind mein Hobby", sagt Eller, der als Lehrer arbeitet, in der ZDF-Trödelshow. Um Platz für neue Stücke zu bekommen, will er sie jetzt verkaufen. Doch sein Wunsch endet mit einem Fiasko.

"Wir haben hier eine sehr schöne Comtoise", erklärt "Bares für Rares"-Expertin Bianca Berding. Die Messingblechumrandung sei ein Hinweis auf das Alter der Uhr, die aus Frankreich stammt. Vermutlich sei das Stück bereits um 1820 bis 1830 entstanden. Das Emailleziffernblatt der Bauernuhr sei sehr gut erhalten. "Die schlägt besonders laut, weil es jeder hören sollte. Einen Hersteller kann Berding nicht ausmachen. "Sie ist hervorragend restauriert", lobt die Expertin.

"Bares für Rares"-Expertin enttäuscht Besitzer

400 Euro hätte Besitzer Eller gerne für seine Uhr. "Lieber wären mir 600", sagt er schweren Herzens. Doch die Expertin hat keine guten Nachrichten. "Der Markt ist mit Comtoise-Uhren überschwemmt", sagt sie. Obwohl die Uhr in einem guten Zustand sei, liege ihr Schätzpreis deshalb bei maximal 300 bis 400 Euro. Die Enttäuschung ist Eller anzusehen. Doch er will sein Glück trotzdem im Händlerraum versuchen.

"Die ist sehr gut gewartet", erkennt Händler Daniel Meyer. Er schätzt das Alter der Uhr auf 1870 bis 1880 ein, doch Verkäufer Eller grätscht dazwischen. "Da möchte ich widersprechen. Die Uhr ist – auch nach der Expertise – von 1820 bis 1830." David Suppes macht Eller erst Hoffnung: "Da wollen wir mal gucken, ob wir ihnen ihre Arbeit vergolden können." Doch die Gebote starten bei 80 Euro von Meyer und enden bereits bei 200 Euro von Esther Ollick. Unter 400 Euro will Eller allerdings nicht verkaufen. Ollick probiert es noch mit 250 Euro, doch der Verkauf scheitert.

Ehepaar Eller verlässt die ZDF-Trödelshow mit der Uhr. "Ich hab' zwar nicht das Geld bekommen, aber eine Würdigung", sagt der Uhrensammler. "Deshalb fahre ich zufrieden nach Hause."

Quelle: "Bares für Rares" vom 28. Juni 2021. Neue Folgen der Trödelshow mit Horst Lichter gibt es von Montag bis Freitag um 15.05 Uhr im ZDF und vorab in der Mediathek zu sehen.