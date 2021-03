Ein alter Anhänger steht bei "Bares für Rares" zum Verkauf. Die Besitzerin erwartet einen bescheidenen Preis - und bekommt die Überraschung ihres Lebens.

"Diamonds are a girls best friend", sang Marilyn Monroe einst. Doch Christiane Hosemann aus Messel findet an ihrem Brillantschmuck keinen Gefallen. "Ich bin kein Diamantenträger", sagt die 55-Jährige über sich. Deshalb will sie das Erbstück ihrer Mutter, das jahrelang im Schrank lag, bei "Bares für Rares" verkaufen. "Es gehört an den Hals einer Frau", sagt Hosemann in der ZDF-Trödelshow zu Moderator Horst Lichter. Da ahnt sie noch nicht, wie wertvoll der Anhänger tatsächlich ist.

"Ein großer prachtvoller Anhänger mit Diamanten, die in Handarbeit formiert wurden", erklärt "Bares für Rares"-Expertin Heide Rezepa-Zabel zu dem prachtvollen Anhänger aus den 1870er Jahren. Die Form gleiche der einer Ananas – "ein Hauch von Exotik". Das Schmuckstück sei aus 585er Gelbgold gearbeitet und mit Steinen in einer Größe von 3,5 Karat verziert.

"Bares für Rares"-Expertin rechnet Materialpreis vor

1000 Euro hätte Besitzerin Hosemann, die im Auftrag ihrer Eltern gekommen ist, gerne für den Anhänger. "Das ist das Mindeste." Doch allein der Materialwert des Goldes entspreche 650 Euro, erklärt Expertin Heide-Rezepa Zabel. Dazu kämen die Steine. "Ich bin da weit höher, nämlich bei 2500 bis 2800 Euro." Viel mehr als gedacht. Doch was sind die Händler bereit zu zahlen?

"Ein sehr schönes Schmuckstück", urteilt Händler Fabian Kahl und startet mit einem Gebot von 1500 Euro. Doch auch Elke Velten-Tönnies findet Gefallen an dem Anhänger. Die beiden überbieten sich in kleinen Schritten. Bei 2000 Euro sagt Kahl: "Die Expertise war vermutlich noch etwas höher." Besitzerin Hosemann stimmt zu – und der Preis steigt weiter. Erst bei 2200 Euro von Velten-Tönnies steigt Kahl aus. Der schöne Anhänger geht nach Wuppertal.

Hosemann hat mehr als das Doppelte ihres Wunschpreises bekommen. Von dem Geld möchte sie die Diamanthochzeit ihrer Eltern organisieren. "Besser kann man es nicht anlegen."

Quelle: "Bares für Rares" vom 29. März 2021. Neue Folgen der Trödelshow gibt es von Montag bis Freitag um 15.05 Uhr im ZDF und vorab in der Mediathek zu sehen.