Als Tatortreiniger Schotty glänzte Bjarne Mädel im deutschen Fernsehen. Jetzt hat sich der Schauspieler für den Krimi "Sörensen hat Angst" auch hinter die Kamera gewagt. Der Film läuft Mittwoch im TV, in der Mediathek ist er bereits zu sehen.

Darum geht es: Wegen einer Angststörung flüchtet Kriminalhauptkommissar Sörensen aus Hamburg nach Nordfriesland. Doch bringt die gezielte Flucht aufs Land dem Kommissar wenig. Kaum in der Tristesse des nordfriesischen Katenbüll mit seinen eher muffeligen Bewohnern angekommen, wird Bürgermeister Hinrichs ermordet. Durch die Ermittlungen offenbaren sich hinter der Kleinstadtidylle schreckliche Abgründe und grausige Verstrickungen. Darin verwickelt sind sowohl der dauerbetrunkene, einstige Kurdirektor Frieder Marek (Matthias Brandt) als auch der Großfleischerei-Boss Jens Schäffler (Peter Kurth).

Sörensen war Mädel bereits bestens bekannt. Denn Stricker hatte den Stoff 2014 als Hörspiel Mädel quasi in den Mund geschrieben und ein Jahr später ein Buch daraus gemacht. Nun ist der Film dazu fertig, Mädel fungierte als Hauptdarsteller und - erstmalig - Regisseur. Und der Wahl-Berliner ist nach seinem Debüt erleichtert und stolz, wie er der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Die NDR-Produktion läuft am Mittwoch um 20.45 Uhr im Ersten, ist aber in der Mediathek schon verfügbar (Hier klicken)

Stolz deshalb, weil der Film genauso geworden sei, wie er ihn sich vorher vorgestellt habe. "Ich hatte den Film im Bauch. Ich wusste, es soll eben insgesamt sehr düster sein. Es war mehr so die Stimmung, die der Film erzeugen soll, die ich im Bauch hatte. Und da bin ich wahnsinnig stolz, dass ich jetzt sagen kann: Ja, genau das, was ich mir gewünscht habe, haben wir umsetzen können." Erleichtert ist er, weil der finanzielle Druck und die Verantwortung als Regisseur auch durchaus beängstigend waren.

Trockener Humor mit einer ordentlichen Prise Ernsthaftigkeit

Nicht nur Mädel-Fans dürften das Regiedebüt des Hamburgers mögen. Der trockene Humor, die lakonischen Sprüche, die verbalen Duelle, bei denen jedes Wort sitzt: All das gibt es in "Sörensen hat Angst". Doch der Krimi ist gleichzeitig gewürzt mit einer ordentlichen Prise Ernsthaftigkeit. Er nimmt Angststörungen bewusst und facettenreich in den Blick und setzt sich außerdem mit kinderfeindlichen Machenschaften auseinander. Mädel selbst mag an dem Film, dass er mit Leichtigkeit und Humor beginnt. "Und irgendwann übernimmt dann die Grausamkeit dieses Ortes, die düstere Geschichte und verdrängt die Komik und bei Sörensen auch die Angst."

Schauspieler Bjarne Mädel hat sich in der Vergangenheit durch eine Kultserie nach der anderen in die Herzen vieler Fernsehzuschauer gespielt. Ob "Stromberg", "Mord mit Aussicht", "Der Tatortreiniger" oder "How to Sell Drugs Online (Fast)": Der 52-Jährige ist längst zu einem wichtigen Teil der deutschen Fernsehlandschaft geworden. Nun hat er sich erstmals als Regisseur versucht und den Sven-Stricker-Krimi "Sörensen hat Angst" in Niedersachsen mit sich selbst in der Hauptrolle verfilmt. Gedreht wurde im friesischen Varel und der Umgebung.

Ein Film wie ein Theaterstück

Mädel und sein Kameramann Kristian Leschner arbeiten dabei häufig mit starken Bildern, die die Stimmung des Krimis von ganz allein transportieren. Das weite Land, die grauen Wolken, kahle Zimmer, tickende Uhren, schwitzende Hände, matschige Bauernhöfe – da braucht es meist keine weiteren Worte. Auch das sei durchaus gewollt gewesen, so Mädel weiter. "Ich finde es immer schlimm in Krimis, wenn man die Dramaturgie spürt. Wenn man das Buch mitlesen kann. Wenn es eigentlich keine gespielte Szene ist, sondern nur ein Äußern von Informationen, die der Zuschauer jetzt braucht. Sowas finde ich immer extrem ermüdend und habe deshalb versucht, solche Szenen zu vermeiden."

Das macht die Erzählgeschwindigkeit langsam, allerdings ohne behäbig zu sein. Vielmehr macht es den Film zu einem Theaterstück. Man schaut den Darstellern fasziniert beim Spielen zu. Daran hat auch die Schauspielriege um Mädel ihren Anteil, allen voran Brandt und Kurth sowie Anne Ratte-Polle und Katrin Wichmann.

Drehschluss kuz vor Lockdown

23 Drehtage im Norden haben Mädel und sein Team gebraucht, der Drehschluss war eine Punktlandung. "Wir hatten ein wahnsinniges Timingglück. Wir haben gedreht bis zum 19. März. Das war ein Freitag – und Montag war Lockdown." Dank der Pandemie war der Film dann sogar früher fertig als geplant und konnte so im Herbst noch auf dem Hamburger Filmfest laufen. "Das war ein enormes Glück. Für mich war das ein Riesenerlebnis, die Bilder auf der großen Leinwand zu sehen. Dass ein Fernsehfilm überhaupt zu solchen Sachen eingeladen wird, ist ja auch schon eine Auszeichnung."

Das letzte Wort ist in Sachen "Sörensen" wohl noch nicht gesprochen, lässt Mädel dann auch durchblicken. In Verbindung mit dem "Sörensen hat Angst"-Team könne er sich eine Wiederholung durchaus vorstellen. "Wir haben jetzt nicht vor, eine Krimireihe zu werden. Das würde dem ganzen Projekt auch das Besondere nehmen. Aber der zweite Roman ist ja schon draußen und den dritten hat Sven jetzt fertiggestellt. Es gibt also genug Möglichkeiten, die Geschichte weiterzuerzählen."