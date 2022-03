Endlich ist sie da, die zweite Staffel von "Bridgerton" auf Netflix! Das Streamen lohnt sich für alle, die auf Zuckerwatten-Romantik und einen kernigen Hauptdarsteller stehen.

Ein Blick, der durch Mark und Bein geht. Ein Körper, der für Schnappatmung sorgt. Mit Jonathan Bailey hat "Bridgerton" nach Phoebe Dynevor seinen nächsten großen Star gefunden und in den Mittelpunkt gerückt.

Drehte sich in der ersten Staffel alles um das Suchen und Finden der Liebe der ältesten Bridgerton-Schwester Daphne (Dynevor), ist nun ihr ältester Bruder Viscount Anthony an der Reihe. Seit dem frühen Tod des Vaters steht er der Familie vor, auch wenn er hin und wieder aus der Rolle ausbricht und Vergnügungen sucht – und findet. Nach einer Liaison mit einer Opernsängerin in Staffel 1 ist Anthony Bridgerton in der zweiten auf der Suche nach einer Frau, die seinen Ansprüchen für eine Ehe genügt. Denn sein wichtigster Job: Erben zeugen. Was zunächst einfach klingt und in früheren Jahrhunderten tatsächlich die Hauptaufgabe eines jeden aristokratischen Erben war, stellt sich als schwieriger als gedacht heraus. Das Herz lässt sich einfach nicht ausschalten.

Netflix: "Bridgertons" Anthony macht es wie ein Boyband-Mitglied

Jonathan Bailey zeigt die Zerrissenheit zwischen Kopf und Herz wunderbar charmant. Sein grimmiger Blick lässt den Atem stocken. Sein leidenschaftlicher Augenaufschlag bringt Schmetterlinge im Bauch zum Fliegen. Und ja, dann gibt's noch diese Szene, als der Hauptdarsteller vollkommen bekleidet im See landet. Noch im Wasser entledigt er sich seines Mantels und siehe da, dank des nassen weißes Hemds sehen wir seine gestählten Muskeln. Simpler Trick, der aber immer wieder funktioniert, wir wir seit zahlreichen Boyband-Musikvideos aus den 90ern wissen.

Bailey schafft es weniger gut, seiner Figur die Leichtigkeit zu verleihen, die in der Romanvorlage immer wieder zu spüren ist. Der Netflix-Anthony ist sehr getrieben, traumatisiert und fordernd. Weder beim Fechten mit seinen Brüdern, noch bei den Gesprächen mit seiner ältesten Schwester findet er sein Lächeln. Er steht nahezu bis zum Ende unter Spannung, kommt kaum zum Luftholen.

Fast so wie sein weiblicher Gegenpart.

Ist Kate fast zu hart, findet die Königin die richtige Balance

Kate (Simone Ashley) und Anthony (Jonathan Bailey) sind wie Hund und Katze © Liam Daniel / Netflix

Kate Sharma, gespielt von Simone Ashley, hat ebenfalls einen Plan: ihre jüngere Schwester Edwina (Charithra Chandran) gut verheiraten und anschließend ein eigenständiges Leben in Indien führen. Wäre ihr nur nicht Anthony Bridgerton begegnet.

Der Graben zwischen stark und hart ist manchmal fließend und so wirkt auch Ashleys Kate ab und zu sehr kühl. Die Herzensgüte, die im Buch so wunderbar beschrieben wird, kommt in der Serie etwas kurz. Weich wird Kate nur in seltenen Momenten. Nichtsdestotrotz sind die Wortgefechte zwischen ihr und Anthony ein Grund, um dranzubleiben. Was Julia Quinn in den Romanvorlagen und Serienschöpfer Chris van Dusen auszeichnet, ist das Kreieren starker Frauenfiguren. So ist weder Daphne beim Anblick ihres späteren Gatten vor Verzückung in Ohnmacht gefallen, noch Kate bei Anthonys Anblick. Der Viscount ist nicht zuletzt auch deshalb von der älteren Sharma-Schwester so angezogen, weil sie das Gegenteil ihrer ruhigen, süßen und ausgeglichenen Schwester ist. Es begegnen sich zwei auf Augenhöhe.

Die Königin (Golda Rosheuvel) mit ihren Hofdamen und ihrem Privatsekretär Brimsley (Hugh Sachs) © Liam Daniel / Netflix

Ein Beispiel für die richtige Balance zwischen Humor, Ernsthaftigkeit und Trauer ist die Königin. Golda Rosheuvel ist in der zweiten Staffel noch präsenter als in der ersten und mausert sich immer mehr zum Publikumsliebling. Mit ihr kann man lachen, Ränke schmieden und um die große Liebe trauern. Ihre Majestät ist ein Feuerwerk der Gefühle!

Genau das ist es auch, was "Bridgerton" in Staffel 1 und 2 ausmacht – dank Produzentin Shonda Rhimes. Wer Fan von Romantik in Zuckerwatte-Farben ist, wird beim Streamen überaus glücklich sein.