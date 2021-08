Die Jury stand bereits fest, jetzt hat der Sender auch die neuen Moderatoren für "Das Supertalent" vorgestellt: Die kommende Staffel wird von Lola Weippert und Chris Tall moderiert. Beide verfügen bereits über viel Erfahrung im RTL-Kosmos.

Beim "Supertalent" wird künftig alles anders. Bereits im März hatte RTL verkündet, dass die Jury der Castingshow künftig ohne Dieter Bohlen auskommen wird. Als neuen Juror stellte der Privatsender kurz darauf Lukas Podolski vor. Neben dem Fußball-Weltmeister werden künftig Designer Michael Michalsky und Moderatorin Chantal Janzen am Jurypult sitzen.

Auch auf der Moderatorenposition will RTL neue Wege gehen. Zuletzt hatten Daniel Hartwich und Victoria Swarovski die Talentshow moderiert. Künftig sollen zwei andere Gesichter für den geschmeidigen Ablauf der Sendung sorgen: Lola Weippert und Chris Tall übernehmen den Job.

Die 25-jährige Weippert lernte ihr Handwerk in der Morning-Show beim Jugendradiosender bigFM, für die sie fünf Jahre am Mikro saß. Bei RTL und der hauseigenen Streamingplattform TV Now moderierte sie bereits "Temptation Island" und die Wiedersehens-Shows von "Princess Charming". Fernsehzuschauer kennen sie auch aus der diesjährigen Staffel von "Let's Dance", in der sie den sechsten Platz belegte. Seither kann sie mitreden, wenn es um das Bewerten von Talenten geht.

Chris Tall saß bereits in der "Supertalent"-Jury

Ihr Co-Moderator Chris Tall wurde als Comedian bekannt. Er tingelte jahrelang durch die Clubs und TV-Sender, 2018 bekam er bei RTL seine eigene Comedyshow "Darf er das?!". Seither hat er seinen Radius deutlich erweitert: Er moderierte "Murmel Mania" und "The Wheel", zudem saß er 2020 bereits in der Jury von "Das Supertalent". Mit der Moderation der Castingshow bringt er nun alle seine Fähigkeiten zusammen.

"Ich bin ausgeflippt, als ich erfahren habe, dass ich das Supertalent moderieren darf", sagt Lola Weippert in einer von RTL verbreiteten Stellungnahme. Es sei für sie eine riesengroße Ehre, Teil dieses Spektakels zu sein. "Das Gute an Lola ist, dass sie Moderationserfahrung mitbringt und zudem Energie für zwei hat", sagt Chris Tall. "Also kann ich sie die Arbeit machen lassen, während ich der Jury die Gummibärchen wegesse, die immer unter deren Pulten versteckt sind."

Was die Zuschauer erwartet, das skizziert Weippert so: "Stellt euch vor, man stellt zwei Radios in voller Lautstärke gegenüber. Es wird laut, wild und witzig!" Die neue Staffel von "Das Supertalent" startet im Herbst 2021.

Verwendete Quelle: RTL