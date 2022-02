In Folge vier bekommt Jana-Maria endlich einen Kuss vom Bachelor

Woche vier im Kampf um den Bachelor Dominik Stuckmann, und die Frauen entwickeln Gefühle. Jana-Maria ist schon so verliebt in den Junggesellen, dass es sie anscheinend um den Verstand bringt.

Man ahnt es schon seit der dritten Episode von "Der Bachelor": Hier wird es noch dramatisch werden. Kandidatin Jana-Maria war nach nur einem Date schon so verknallt in Dominik Stuckmann, dass sie am liebsten mit ihm durchbrennen würde. Als der Bachelor dann auf einem Date ihre Konkurrentin Nele küsste, brannten bei der 29-Jährigen die Sicherungen durch.

In Folge vier intensivieren sich die Gefühle der in Marbella lebenden Deutschen noch zusehends. Und sie schwanken: von himmelhoch jauzend bis zu Tode betrübt ist alles dabei.

"Der Bachelor" küsst Jana-Maria

Der Bachelor geht mit einer Auswahl Frauen Tacos essen. Während die anderen die typisch mexikanische Speise samt Tequila genießen, blickt Jana-Maria grimmig drein. Der Grund: Dominik würdige sie keines Blickes. Überraschenderweise bittet er sie dann doch noch zum Einzeldate weiter. Ein bisschen Smalltalk und Flirterei später scheint ihre Wut verflogen – und auch sie kommt endlich in den Genuss, den Bachelor zu küssen. "Ich würde ihm nie einen Korb geben. Er ist ein Traum von einem Mann", strahlt sie mit Herzchen-Augen. In der Ladies-Villa angekommen lässt Jana-Maria direkt alle wissen, was vorgefallen ist. Und auch, dass der Bachelor gut küssen kann.

Auf dem nächsten Date spielen die Frauen und der Rosenkavalier Tischtennis, und es ist das wohl mit Abstand langweiligste Date ever, ever, ever. Den Gesprächsfaden scheint niemand aufnehmen zu wollen, Stuckmann sitzt bedröppelt inmitten von schweigenden Frauen. Da helfen weder der Lauf um die Tischtennisplatte noch die Drinks.

Anna und Lara bleiben cool

Etwas runder läuft es mit Kandidatin Anna. Die scheint von Jana-Marias Traummann wenig imponiert zu sein. Stattdessen ist sie begeisterter von den anderen Frauen im Haus, besonders von Nele, die der Single-Mann als Erste geküsst hat. Anna ist eine willkommene Abwechslung zum oft künstlich herbeigerufenen Streit zwischen den Frauen.

Auch Lara, die er mit aufs nächste Einzeldate nimmt, lässt sich weder von Stuckmanns blauen Augen noch von den anderen Frauen, die in ihrem Hinterkopf spuken, aus der Ruhe bringen. Wenig überraschend findet der Bachelor sowohl an der coolen Anna als auch an der souveränen Lara Gefallen – und das auch ohne Kuss.

Jana-Maria will einen "Huggie"

Apropos Kuss: Im Haus erzählt Jana-Maria noch mal, dass Dominik gut küssen kann. Falls das irgendeine vergessen haben sollte. In der Nacht der Rosen sagt sie es ihm dann direkt. Ein nettes Kompliment, das den Bachelor etwas in Verlegenheit bringt. "Er ist irgendwie so mein Soulmate", erklärt sie grinsend in die Kameras. "Huggie", fordert sie ihn zur Umarmung auf. Auch bei den anderen Frauen sorgt Jana-Marias Obsession für Belustigung. "Die Alte, ey. Wie sie immer geht", kommentiert Susanna, während Jana-Maria selbstsicher und wie auf einem Catwalk durch den Garten der Bachelor-Villa stolziert.

Stuckmann und Chiara tauschen sich währenddessen über ihre Sprachkenntnisse aus und kommen zu dem Schluss, dass sie beide Deutsch und Englisch sprechen. "Hola, chica, guapa" kann der auf Gran Canaria lebende Junggeselle aber immerhin auch. Zu anspruchsvoll wollen wir hier ja nicht sein.

Für Jana-Maria kann es in dieser Staffel von "Der Bachelor" nur dramatisch weitergehen und enden. Entweder sie bekommt die letzte Rose von ihrem Seelenverwandten und alles endet gut, oder aber er küsst noch weitere Frauen, verliebt sich womöglich und der Traum platzt. Wie die völlig Verschossene dann reagiert – man mag es sich gar nicht ausmalen.