In Folge sieben ziehen der Bachelor und die übrig gebliebenen Frauen zusammen. Wenn die Produktion sich davon Dramatik und Streit versprochen hatte, sollte sie richtig liegen.

Folge sieben beim "Bachelor" und erneut muss man sich die Frage stellen: Wissen die Frauen, wo sie da mitmachen? Nein, richtiger noch: Weiß Jana-Maria, wo sie da mitmacht?

"Der Bachelor": Glamping mit den Frauen

Nachdem sie aus ihrer gemeinsamen Villa ausgezogen sind, müssen die Kandidatinnen an den Strand umziehen. Dort aufgebaut sind "Glamping"-Zelte – "Glamping", das steht für glamouröses Camping. Doch nicht nur glamourös soll das Camping werden, sondern auch ein wenig Klassenfahrt-Feeling versprühen. Denn genau neben dem Zelt der Frauen hat der Bachelor selbst sein Lager aufgeschlagen. "Voll geflasht", ist Kandidatin Chiara, während Favoritin Anna das Ganze einfach "so krass" findet.

"Vielleicht werde ich mich darüber schleichen", kündigt Jana-Maria an, nachdem die Frauen und Bachelor Dominik sich seine Unterkunft angeguckt haben. Die Freude wird aber direkt getrübt, denn Jana-Maria, Chiara und Anna dürfen nicht mit aufs Gruppendate und müssen stattdessen ihre Koffer ins temporäre Domizil schleppen. "Also glamoury ist das nicht", urteilt Jana-Maria. Nein, glamoury ist das wirklich nicht.

Beim Gruppendate auf einem Boot wird Bachelor Dominik der Rücken eingecremt. Als seine Partnerin würde Franzi "ihm auch den Bauch eincremen", verspricht sie und beweist einmal mehr ihr Talent, ein jedes Gespräch in absurde Richtungen zu ziehen, als sie dem Bachelor unter vier Augen sagt, sie habe gedacht, er sei Spanier. "Wir sprechen die gleiche Sprache", urteilt sie anschließend im Interview.

Hatten die Frauen gerade noch gehofft, dem Bachelor dank der neuen Wohnsituation öfter näher kommen zu können, werden sie enttäuscht. Denn Dominik Stuckmann hüpft in Folge sieben von Date zu Date. Nach dem Gruppen-Yachting verbringt er zwar ein bisschen Zeit mit allen und bringt ihnen sogar Frühstück, doch dann folgt die nächste Beschäftigung. Chiara und Anna dürfen mit auf das nächste Date. Dort beweist Stuckmann, dass ihm manchmal das nötige Fingerspitzengefühl fehlt. Denn anstatt Chiara zu bitten, noch länger bei ihm zu bleiben - schließlich hat sie am darauffolgenden Tag Geburtstag - fragt er Anna. Sichtlich frustriert marschiert Chiara zurück zum Camp, während der Bachelor und Anna in einer Luxusvilla abgesetzt werden, die mal wieder einen Infinity-Pool hat. Der gehört mittlerweile zum Standard-Repertoire des Bachelor'schen Einzeldates.

Erste gemeinsame Übernachtung

In eben diesem Pool kommen sich Dominik und Anna näher. Es folgt der Kuss, auf den zumindest er bereits lange gewartet hat. Bei ihr hat man Schwierigkeiten, einzuschätzen, ob der Rosenkavalier ihr tatsächlich so gut gefällt. Anna bleibt stets reserviert. Während Chiara am Strand enttäuscht in ihren Ehrentag reinfeiert, bittet der Bachelor Anna, doch bei ihm zu schlafen. Das erste Übernachtungsdate dieser Staffel.

Am nächsten Morgen taumeln die beiden schlaftrunken aus der gemieteten Villa, während zurück im Zeltlager die Stimmung auf dem Nullpunkt ist. Verständlich ist es im Fall von Chiara, die sich ihren Geburtstag sicher anders vorgestellt hat. Da hilft auch die Tiefkühltorte nicht, die Dominik und Anna mit ins Camp bringen. "That's cute", ringt sich Chiara mühevoll ab, die dann nicht mal an ihrem besonderen Tag um ein weiteres Date gebeten wird. Stattdessen möchte Dominik am Abend von Jana-Maria begleitet werden. Die zeigt einmal mehr, dass sie nicht verstanden zu haben scheint, in welcher Sendung sie da eigentlich mitmacht. "Nach dem schönen Date mit Anna möchtest du ein Date mit mir? Kannst du denn abschalten und dich nur auf mich fokussieren?", stichelt sie gegen den Bachelor, der sichtlich genervt auf ihre eifersüchtigen Kommentare reagiert.

Jana-Maria ist mal wieder eifersüchtig

Beim abendlichen Einzeldate, zu dem Jana-Maria extra zu spät erscheint, bechern die beiden ordentlich Rotwein. Irgendwie muss man die latent unangenehme Stimmung ja kippen. "Du hast mit Anna geschlafen", wirft die 29-Jährige dem Bachelor vor, woraufhin Dominik aufklären muss, er habe neben und nicht mit ihr geschlafen. "Knutschen?", fragt Jana-Maria angeduselt und Dominik antwortet: "Nä, hab‘ ich keinen Bock." Ja, das meint er tatsächlich ernst. Er möchte keine zwei Frauen an einem Tag küssen, betont er. Immerhin, ein wenig Feingefühl hat er ja doch. Zurück im Zeltlager geht die Party am Lagerfeuer mit ordentlich Alkohol weiter. "I'm drunking", erklärt der Bachelor, der eigenen Angaben zufolge den ganzen Tag Englisch spricht. Gar nicht glamoury, würde wohl Jana-Maria antworten.

In der Nacht der Rosen konfrontiert die eifersüchtige Kandidatin ihn dann erneut mit dem Übernachtungsdate. Sie sei weniger seriös unterwegs als die reservierte Anna und vielleicht gefalle ihm das nicht. Aber für ihn würde sie ihre Persönlichkeit verändern, kündigt sie ihm an und allerallerallerspätestens jetzt sollten Dominiks Alarmglocken läuten. Tun sie aber anscheinend nicht, ihm gefalle ihre "unseriöse" Art, sagt er Jana-Maria.

Aus dem Rennen scheiden dafür Franzi und Emily. "Diese Fünf-Minuten-Gespräche mit ihm waren auch sehr schön", resümiert Franzi ironisch.

