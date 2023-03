von Wiebke Tomescheit In der zweiten Folge entwickelt Bachelor David ein gewisses Selbstbewusstsein und macht deutlich, was er nicht will. Zwei Favoritinnen kristallisieren sich heraus.

So, jetzt ran an den Speck! In Folge zwei der allseits beliebten Kuppelshow beziehen die 20 auserwählten Kandidatinnen ihre Villa und harren erster Dates mit Bachelor David. Natürlich finden die Damen ihr Ferienhaus mit Pool wie immer außerordentlich bezaubernd, allerdings stößt eine Neuerung von RTL auf dezenten Missmut: Einige Betten befinden sich draußen im Freien ("Aber hier sind echt keine Fliegengitter", wie Jana korrekt feststellt) und die Kandidatinnen müssen dort eng an eng schlafen. Zudem gibt es nicht wie früher den Run mit ausgefahrenen Ellbogen auf die besten Betten, sondern es wurden vorab Namensschilder verteilt, die jeder Dame ihren Platz zuweisen. Sehen wir da missmutige Gesichter?!

Gar nicht missmutig wirkt Leyla, die sich den anderen als begeisterte Küchenfee offenbart. Die herzig-naive 26-Jährige ist uns ja trotz sehr gemachter Lippen und sehr gemachter Oberweite sympathisch, an ihren Qualitäten als Köchin beginnen wir allerdings zu zweifeln, als sie enttäuscht eine Spaghetto in der Hand hält und sagt: "Ich hab' gedacht, die haben ein Loch drinne!" Sie meint vermutlich Maccaroni? Und dann wundert sie sich auch noch, warum das Nudelwasser nicht kocht – bis die patente Saskia feststellt, dass der Herd gar nicht eingeschaltet ist. Ach Leyla.

Bachelor-Kandidatinnen entern ihre Villa

Und es geht direkt weiter, als wäre dies eine Slapstick-Show. Als eine Gruppe muskelbepackter Herren die Villa betreten und einer sich, auf englisch mit spanischem Akzent, vorstellt: "My name is Claudio and I am an instructor", also: Ich bin Claudio und euer Trainer, verstehen die Ladies "I am a stripper", kreischen allesamt "Juhu, Stripper!", springen auf und tanzen. Was?! In Wirklichkeit sollen Claudio und seine Jungs aber Henriette, Angelina, Leyla, Tammy Damen auf das erste abenteuerliche Date mit David vorbereiten: Skydiving. Nicht alle Auserwählten sehen darob begeistert aus.

Ist ja nun auch nicht jedermanns Sache, aus einem winzigen Flugzeug zu springen, an einen völlig fremden Mann geschnallt. Großen Respekt deshalb für Angelina, die ernsthafte Panik hatte, und trotzdem als erste den Fallschirmsprung gewagt hattte. Tammy heuchelt Abenteuerlust, sieht aber ebenfalls etwas besorgt aus. Leyla macht aus ihrer Angst keinen Hehl, aber auch sie springt tapfer. Am Fallschirm baumelnd, in das Sicherheitsgeschirr gespannt, offenbart sie ihrem Hintermann jedoch, dass ihre "Titties in a special situation" seien. Okay.

Skydiving mit dem Bachelor

Anschließend spaziert David mit einigen Frauen einmal kurz am Strand entlang, findet die niedliche Angelina sichtlich gut, ist enttäuscht, dass Tammys echter Name einfach bloß "Tamara" ist – nachdem sie so ein Trara drum gemacht und ihn geheimgehalten hatte. David brummelt: "Gar nicht so spektakulär, sag ich mal." Angelina darf dann auch noch länger bleiben, als die anderen wieder in die Villa zurückgeschickt werden. Und jetzt sind wir erstmals ein bisschen neidisch: Sie und David dürfen Baby-Schildkröten aus einer Aufzuchtstation ins offene Meer entlassen. "Meeeeegasüß", sagt Angelina, und sie hat natürlich recht.

In der Villa ist es hingegen deutlich weniger gefällig. Zuerst offenbart sich schon am ersten Tag ein deutlicher Riss zwischen den eher bodenständigen Kandidatinnen Giovanna und Lisa 2 (die brünette Reisefreundin) und dem schnatternden Rest, und dann stellt Blondine Danielle auch noch fest, dass sie eigentlich gar keine Lust auf den Bachelor hat. Ob das womöglich damit zu tun hat, dass er ihren Sekt-Bring-Service am allerersten Abend nicht recht zu schätzen wusste? Jedenfalls will sie nun wieder nach Hause. Ihre Mitstreiterinnen heucheln eher lauwarm Traurigkeit ob dieses Verlustes. Danielle muss sie dann sogar extra zur Gruppenumarmung herbeikommandieren, als sie sich mit ihrem Rollköfferchen verkrümeln wollte.

Und dann kommt auch noch Angelina (Spitzname "Utze" – bitte fragen Sie einfach nicht nach den Hintergründen) von ihrem Date mit David wieder. Die beiden haben sich tatsächlich nett unterhalten, unter anderem über Laienpsychologiebücher, und die 28-Jährige ist selig. Leyla hingegen ist bitter eifersüchtig. Einziger Trost: Knutscherei gab es nicht.

Es wird aber auch nicht besser für Leyla, denn am nächsten Tag gibt es die Chance auf ein Einzeldate: David will eine Frau zum Tanzen ausführen. Allerdings ist es erneut nicht sie – sondern Rap-Journalistin Chiara, die praktisch von Sekunde eins an wie eine Favoritin wirkte.

Tatsächlich erweist es sich als gut, dass da vorher schon irgendwas da war – das "Einzeldate" besteht nämlich dann größtenteils daraus, dass Chiara und David getrennt voneinander den ganzen Nachmittag mit einem Tanztrainer eine Choreografie einüben, die sie dann immerhin abends einmal zusammen vortanzen dürfen. Danach gibt's natürlich Kuscheln auf dem Sofa, wobei Chiara allerdings einen Hauch zu oft in die Kamera guckt. Sie sagt tiefgründige Dinge wie: "Liebe lebt für mich von Akzeptanz und nicht von Kompromissen", was David zu der Einsicht bringt: "Chiara ist für mich eine echt reife Frau." Nun gut.

"Dirty Dancing" ohne das "Dirty"

Chiara bekommt ihr nettes Date später in der Villa als spektakuläres Date verkauft: "Sehr intensiv" sei es gewesen, gar "ein bisschen wie Heiraten". Öhm. Die Blicke der Konkurrentinnen sprechen Bände, die Eifersucht gärt. Doch David erweist sich auch aus der Ferne als talentierter Diplomat und lädt am Folgetag einige der bisher verschmähten Damen zu einem Gruppendate ein. Alyssa, Manina, Saskia, Pamela, Jana, Colleen und Fiona dürfen dabei sein, sieben betrübte Frauen ganz ohne Einladung bleiben zurück. Giovanna vergießt gar ein paar Tränen.

Dabei wäre das gar nicht nötig gewesen: Das Date besteht nämlich vorrangig daraus, dass David die Mädels in einem alten VW Bulli über sehr holprige Straßen kutschiert. "Europopapark-Feeling" attestiert Pamela der anstrengenden Fahrt durch Mexikos Straßen. Dann immerhin wird an einem Beachclub Halt gemacht, wo die hübsche Psychologin Colleen (sehr gemachtes Gesicht, aber gut gemacht) von ihrer Trash-TV-Erfahrung (sie war bei "The Mole" dabei) erzählt und damit den Bachelor gegen sich aufbringt. Gegenüber RTL unterstellt er ihr direkt, nur für Fame und Instagram-Follower mitzumachen. Vermutlich zu recht. Die beiden sprechen sich aus, aber unter uns: Das wird wohl nix mehr.

Rassistischer Spruch und schlechte Stimmung

Und dann danach gleich das nächste Desaster, und diesmal ein echtes: Als der Bachelor eine Runde Eis anbietet, gibt es die Wahl zwischen Vanille und Schokolade. Saskia platzt mit dem zweifellos rassistischen Spruch: "Dann nehm' ich dich als Schokolade!" heraus. Was man ihr vielleicht zugute halten kann: Die Mädels wurden vorab ordentlich mit Tequila betankt. Was man ihr vielleicht zugute halten kann: Sie erkennt sofort, dass das daneben war und versucht eine kichernde Entschuldigung. "Ja, awkward", sagt David nur kühl, und zum ersten Mal lächelt er eine Peinlichkeit nicht diplomatisch weg. Er findet den Spruch richtig daneben. Verständlich.

Was als entspanntes Gruppendate begann, wird also nach und nach zur Aussieb-Aktion für den Bachelor. Colleen wird auf seiner imaginären Liste mit einem Fragezeichen versehen, Saskia ebenso, und dann erzählt auch noch Jana von ihrem Kind und ihrem Noch-Mann. Pamela dürfte ihrerseits nicht unbedingt für Pluspunkte gesorgt haben, als sie den muskelbepackten David fragt, ob er "eigentlich Sport" mache. Ayyyy.

Rosenvergabe – die Ladies zittern

Und dann ist es soweit: Die Nacht der Rosen. Bevor David seine Blumen verteilt, nutzen alle Ladies noch einmal die Gelegenheit, ein paar Minuten mit dem Bachelor zu plaudern. Vor allem die, die in dieser Woche kein Date mit ihm hatten. Unser Liebling Yolanda kommentiert das ebenso kreativ wie treffend: "Das ist ja hier wie 'ne heiße Semmel auf'm Real-Markt!"

Dann passiert etwas Ungewöhnliches: Der Bachelor versammelt alle Damen, die die vergangenen Tage mit Regenwettergesichtern in der Villa saßen, weil sie keine Einladungen bekommen hatte – also Yolanda, die beiden Lisas, Giovanna, Xenia, Maike und Rebecca – und alle bekommen schon jetzt eine Rose. Der Rest der Damen guckt mit gemischten Gefühlen zu. Die finale Blümchenvergabe wird dann wirklich spannend: Aus irgendeinem Grund kommt Colleen weiter, auch die etwas anstrengende Fiona. Die verliebte Leyla zittert bitterlich bis zum Schluss, bekommt dann aber die letzte Rose. Pamela (hübsch, wirkte aber bisher extrem oberflächlich) und, wenig überraschend, Saskia müssen gehen.

Die zweite Folge verlassen wir also mit Angelina und Chiara als Favoritinnen. Wenn's nach uns ginge, bekommt nächste Woche allerdings natürlich Yolanda alle Dates. Vielleicht hat der Bachelor ja ein Ohr für uns.