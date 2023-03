von Wiebke Tomescheit Was für eine merkwürdige "Bachelor"-Folge. Die Kandidatinnen hadern mit frühem Aufstehen, David wirkt eher wie ein Lifecoach statt wie ein Single auf der Suche und überhaupt ... aber lesen Sie selbst!

Lassen Sie uns direkt kopfüber ins Bachelor-Business springen heute. Es wird nämlich direkt gut: Zu offenbar nachtschlafender Zeit weckt RTL die Damen in ihrer Villa mit mexikanischer Musik, um ihnen einen Frühstückskorb vor die Tür zu stellen. Es dauert ein bisschen, bis irgendwer wach genug ist, um das zu begreifen, aber schließlich steht das Ding auf dem Tisch, und mit ihm eine Einladung des Bachelors an eine der Kandidatinnen: Die sportliche Reisefreundin Lisa 2.

Das Problem: Die brünette Lisa, die bisher wirkte, als könne sie kein Wässerchen trüben, ist zu nichts zu gebrauchen, wenn sie schlecht geschlafen hat. Und das hat sie. Als sie von der Einladung zum Einzeldate erfährt, regt sich in ihrem Gesicht – nichts. Kurz darauf wirkt sie sogar etwas weinerlich: "Ich freu mich die ganze Zeit auf ein Date, jetzt hab ich hier so'ne Scheiße", klagt sie gegenüber der tröstenden Xenia. Ob sie damit meint, dass sie in ihrem übermüdeten Zustand David treffen soll, oder dass ihr ein bloßes Frühstücksdate zu öde ist, und sie lieber Skydiving betrieben hätte – unklar.

Bachelor-Kandidatinnen sind keine frühen Vögel

Sie glauben, bisher war der Tag merkwürdig? Dann warten Sie mal ab: David nämlich nutzt die Gelegenheit, um seine Talente als Lifecoach zu demonstrieren. Oder das, was er dafür hält. Und er beginnt den Morgen mit ... Sport. Gut, Lisa 2 ist da vielleicht ausnahmsweise die richtige Kandidatin, die auf so etwas tatsächlich Lust hat, aber wenn uns ein Mann zu einem Frühstücksdate einlädt und dann daraus ein Sportdate macht, dann war es ziemlich sicher ein letztes Date. Als die beiden schließlich gemeinsam Müsli mümmeln, bekommt Lisa dann doch ein charmantes Lächeln hin und erzählt von ihrer Idealvorstellung von Mann und Kind. David seinerseits erzählt von Dubai, woraufhin es von Lisa die gleiche Reaktion gibt wie von uns: Sie verzieht das Gesicht und sagt: "Wenn ich Dubai höre, kommen bei mir nicht so die wehenden Fahnen auf."

Und dann fragt er sie auch noch, was das größte "Learning" aus ihren vorherigen Beziehungen gewesen sei. Wie bei so einem Geschäftsmeeting. Immerhin: Lisa 2 gibt sich überraschend souverän, so dass David am Ende nix zu meckern findet und fast überrascht deswegen wirkt.

In der Villa wird hingegen noch eifrig über Lisas anfängliche Unlust gelästert. Die leicht toxische Stimmung kann am Ende nur eine durchbrechen – und wir erwarten da wie immer nicht zu viel von Yolanda. Wie in einem Slapstick-Film trägt sie ihr Frühstück zur Liege am Pool, rutscht aus – und plumpst ins Wasser. Nix weh getan, alles gut, aber die Stimmung ist danach besser. Haben wir schon erwähnt, wer unsere Lieblingskandidatin ist? Ja?

David und Lisa 2 verstehen sich prima

David und Lisa 2 schmusen derweil im Pool. Küssen? Nicht küssen? Kurz deutet alles darauf hin, aber Lisa wendet sich elegant ab. "Für mich wäre das nicht passend gewesen", sagt sie gegenüber RTL. Einen Schmatzer auf die Wange gibt es jedoch zum Abschied. Und Lisas Laune bei der Rückkehr in die Damen-Villa ist eine deutlich bessere als beim morgendlichen Verlassen. Lifecoach David hat abgeliefert.

Für das nächste Date sollen die einen Entweder/Oder-Fragebogen ausfüllen, um dem Bachelor die Auswahl zu erleichtern. Erschreckend viele scheitern allerdings an Fragen wie "Licht an oder Licht aus?", weil sie nicht checken, was damit gemeint ist. RTL lässt im Hintergrund Musik mit dem Text "I'm so hollow, hollow" drüberlaufen, also "Ich bin so hohl, so hohl". Gratulation dafür.

Weniger Gratulationen für den folgenden Kniff: In einem Nebensatz verrät uns der Off-Sprecher anschließend, dass eine der Lisas über Nacht entschieden habe, die Villa "aus familiären Gründen" zu verlassen. UND: Wir könnten schwören, er hat "Lisa M." gesagt! Lisa M. wäre jedoch Lisa 2, die Brünette, die Lisa, die praktisch schon mit David kurz vorm Traualtar steht! Da Lisa 2 aber im weiteren Verlauf der Folge auftaucht, ist wohl "Lisa R." gemeint, die blonde Lisa 1 also. Was ein Schreck! Und den Auszug so unter den Teppich zu kehren – uncool, RTL!

Umso mehr wird aber immerhin beim nächsten Date auf den Putz gehauen: Die drei Frauen, die im Quiz zuvor die meisten Übereinstimmungen mit dem Bachelor hatten, werden auf eine Yacht verfrachtet, die drei mit den wenigsten auf eine andere, und David selbst kommt dann, oberkörperfrei, auf Yacht Nummer drei angerauscht. "Oh mein Gott, der sieht so schön aus", seufzt Leyla, während sie ein Canapé kaut. Ebenfalls bereit liegt natürlich auch der tradiotionelle Kokosschnaps vom traditionellen Sponsor, der pflichtbewusst getrunken werden muss.

Zuerst stattet David den drei Grazien auf Yacht eins einen Besuch ab: Alyssa, Xenia und Henriette. So richtig entspannt ist die Stimmung aber nicht: Xenia wagt etwa zu äußern, dass sie keine Kinderschar in Fußballmannschaftsgröße für den Bachelor austragen möchte, Henriette vergleicht die Unterhaltung missmutig mit einem "Ping-Pong-Spiel". Und auch bei Davids Besuch auf dem zweiten Boot, bei Leyla, Lisa und Giovanna, läuft es nicht superduper geschmeidig. Giovanna zieht direkt eine Schnute, weil sie sich nicht genügend gewürdigt fühlt. Und auch Lisa und Leyla können ihn nicht vollends bezirzen, denn David entschließt sich, mit einer Dame vom anderen Boot nochmal "mehr Zeit zu verbringen". "Das ist mir alles aus dem Gesicht gefallen", klagt die verliebte Leyla. "Die ganze Bräune, die ich hier getankt hab!"

Drei Damen pro Yacht, aber keine gute Laune

Die angekündigte Zeit widmet der Bachelor anschließend Xenia. Mit der plaudert er nett – und schenkt ihr dann ein Haargummi. Freundlich und so, wird aber pompös von ihm kommentiert: "Xenia ist die erste Frau an der Stelle, die ein Geschenk von mir erhalten hat." Ein Geschenk ... pfffhihihi. Okay.

Kein Geschenk war offenbar das gesamte Date, trotz luxuriöser Yachtspritztour, für alle eingeladenen Damen außer Xenia. "Schon unangenehm" fand etwa Giovanna das Ganze, wie sie später in der Villa klagt. Und auch am nächsten Morgen gibt sie sich nicht erfreut, denn erneut werden die Damen früh geweckt. "Ich fand's gar nicht cool", mosert die 27-Jährige. Und wieder ist es eine Nachricht von David, die auf die morgenmuffeligen Ladies wartet: Er lädt Chiara, Angelina, Maike, Yolanda und Rebecca ein.

Mit dem Bachelor über Steine klettern

Allerdings diesmal nicht zum Müsli essen, sondern zu einem Action-Date an einem "reißenden Fluss". Die Reisegruppe Bachelor stokelt also über glatte Felsbrocken, watet in Wanderschuhen und Leggings durchs Wasser und springt schließlich von einer Art Klippe. Findet zum Beispiel Rebecca nicht so so toll. Und wir fragen uns, wie die Mädels am Ende ihre Schuhe wieder trocken bekommen. Immerhin scheinen am Ende alle gute Laune zu haben – irritierenderweise auch die Ladies untereinander.

Und dann bekommt Yolanda endlich ihre fünf Minuten allein mit David. Er findet sie selbstbewusst, sie sagt, sie liebe Action und wolle mit 25 nicht sofort Kinder. Findet der Bachelor gut, weil er gern zwei, drei Jahre mit einer Frau hätte, bevor Nachwuchs anstünde. "Schöner Austausch", lobt er am Ende den Talk, bevor er Rebecca beiseite nimmt. Die berichtet von ihrer unschönen Beziehungsvergangenheit. "Das ist nicht schön, wenn du geschlagen wirst, wenn du beleidigt wirst", sagt sie. David ist bestürzt.

Ein dramatischer Abgang zum Schluss

"Ich hoffe, ihr habt die Zeit genossen", sagt David. "Ich glaub, es war der schönste Tag seit einer Woche ... aus der Villa rauszukommen", sagen die Frauen. Stockholm-Syndrom, wir hören dir trapsen. Was übrigens auch aufkam: Dass Giovannas Eindruck a.k.a. Behauptung, David möge nur Damen, die sein kompletter Gegensatz sind, nicht korrekt ist. Wie David korrekt anmerkt, hat er das so auch nie gesagt. Bei der späteren Diskussion in der Villa versteht Giovanna die Welt nicht mehr und macht aus dieser Mücke einen Elefanten – und natürlich einen mit italienischem Feuer. Sie muss erstmal "eine rauchen", grummelt vor sich hin und droht an, die Show zu verlassen.

Bei der Nacht der Rosen gönnt der Bachelor dann den Damen, die diese Woche keine Dates hatten, ein paar Minuten. Aber auch Giovanna kann ihre Misere mit David nun endlich klären, sie wird uns also wohl erhalten bleiben. Ander als – jetzt passen Sie auf – Tanzlehrerin Fiona. Die nämlich gönnt sich vor der Rosenvergabe einen großen Auftritt und verkündet vor versammelter Mannschaft ihren Abschied. Sie hatte das Gefühl, von David nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen zu haben. Wie Sie wissen, werden wir nicht sehr traurig um diesen Ausstieg sein. Regulär rausgewählt werden am Ende Maike und Manina.

Nächste Woche haben wir also weiterhin Spaß mit Leyla und Yolanda, außerdem haben wir einige der anderen Ladies nun ja auch ein bisschen besser kennengelernt. Das kann was geben!