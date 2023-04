von Wiebke Tomescheit Mit welchen vier Frauen fliegt David zu den "Dream Dates"? In dieser Folge muss der Bachelor eine harte Entscheidung treffen – denn von den verbliebenen sechs Kandidatinnen müssen gleich zwei nach Hause gehen.

Ja, gut. Die Zeit ist der Villa ist vorbei, sieben Wochen waren das, und als geneigter Zuseher hofft man nun endlich mal auf ein bisschen mehr Action. Bisher hatte man eher selten das Gefühl, dass Bachelor David wirklich danach strebt, romantische Begegnungen zu haben. Eher betätigte er sich als Lifecoach und Hobbypsychologe für die Damen, was nett, aber nicht wirklich beste Trash-TV-Unterhaltung war. Das wird jetzt aber sicher besser, oder RTL? ODER RTL? Denn diese Episode verbringen wir in ... der "pulsierenden Kleinstadt Oaxaca". Pulsierende Kleinstadt, oho aha. Also so etwas wie das Göttingen von Mexiko? Und dort werden David und seine Damen spannende Abenteuer erleben, ja?

Ach, die Frauen werden dort alle DAS GLEICHE Date mit ihm haben? Nacheinander? Alle? Das gleiche ... Entschuldigung, wir sind kurz eingenickt. Jetzt haben wir hier einen starken Kaffee und einen absolut nicht gesponsorten Kokosschnaps stehen und hoffen mal auf das Beste. Immerhin sollen all diese Einzeldates nur jeweils drei Minuten dauern. Sie erinnern sich vielleicht an die Folge von "How I Met Your Mother", in der Ted die Hautärztin umwirbt, die sein Tattoo entfernt (und die verwirrenderweise von derselben Schauspielerin verkörpert wird wie Elliott aus "Scrubs" – aber das ist eine andere Sache)? Da die jedenfalls nie Zeit übrig hatte, dachte er sich ein süßes Express-Date aus. Und genau das kopiert RTL nun für David.

RTL meint es nicht gut mit uns

Erst Alyssa, dann Chiara, dann Angelina, dann Rebecca, Henriette und Lisa fahren also neben David zwei Meter im TukTuk zu einem Restaurant, essen dort zwei Bissen Pizza, versuchen hastig albernen Smalltalk, stehen unter einem Regenschirm im künstlichen Regen, schnappen sich einen Coffee-to-go, betrachten ein Fake-Filmplakat mit ihnen beiden als Hauptdarsteller und tanzen dann zum Sound einer mexikanischen Kapelle. Die weltgewandte Alyssa stellt eine sinnvolle Frage ("Rauchst du eigentlich?"), nutzt die Situation unterm Regenschirm aber nicht für einen Kuss ("Ich hab grad Pizza gegessen!"). Chiara hingegen knutscht drauflos, dafür vergisst David bei ihr fast den Kaffee und dann das Filmplakat.

Auch die restlichen Kandidatinnen knutschen freimütig. Also, freimütig und hektisch, weil das Date ja nur drei Minuten dauern darf und David die stressige Choreografie für die Kameras beachten muss. "Das waren tolle Minuten mit ihr", sagt er dann später unirornisch z.B. über das Zusammentreffen mit Henriette.

Kochen mit der Konkurrenz

Anschließend haben die Turteltäubchen mehr Zeit. Sie kochen nämlich zusammen Enchiladas. Und während die Frauen in der Villa größtenteils alle beste Freundinnen waren, wird es jetzt anstrengender. "Cringe und awkward" beschreibt Alyssa die Stimmung korrekt. Ihr und auch Henriette missfällt, wie viel Aufmerksamkeit der Bachelor seiner Favoritin der ersten Stunde, Chiara, schenkt. Die beiden vertreiben sich die Zeit süffisant mit Tequila und spitzen Bemerkungen.

Dabei ist das Gespräch zwischen David und der Rap-Journalistin wieder so unromantisch, wie es nur geht. "Deep Talk" nennt es der Bachelor, für uns ist es nur wieder das übliche Lifecoach-Geplapper, das bei uns persönlich ja jegliche romantische Regung im Keim ersticken würde. Man möchte doch mit seinem Partner nicht so sprechen wie mit einem Therapeuten? Also, zumindest nicht die ganze Zeit? Naja, Henriette zumindest scheint es okay zu finden, denn sie bekommt später noch Gelegenheit, David elendig lange zu küssen. Vermutlich hat der Tequila da vorher geholfen.

Drei Damen auf dem Berg

Am nächsten Morgen trifft sich der Bachelor mit Rebecca, Lisa und Angelina, um den Sonnenaufgang über den mexikanischen Bergen zu bestaunen. Jede der drei bekommt auch ein paar Minuten tiefgründige Plauschzeit mit David, in der Angelina dann so Sätze sagen darf wie: "Ich finde, dass man sich die Zukunft bildlich mit der anderen Person vorstellen kann, ist schon essenziell." Nachdem sie und David ihre zukünftigen Kinder geplant haben, klettern sie zu den beiden anderen in den Pool. "So eine Aussicht hat man ja nicht jeden Tag", scherzt David. Zwinkizwonki.

Lisa hat später noch mehr Zeit mit dem Bachelor, der sie nämlich mit auf einen Spaziergang durch die pulsierende Kleinstadt nimmt. Aber wie bei allen Begegnungen in dieser Folge: Außer Küsserei und oberflächlicher Gefühlsduselei erfahren wir nichts Neues. Die Krone der oberflächlichen Gefühlsduselei verdient aber Alyssa bei der anschließenden Nacht der Rosen: Sie nimmt David beiseite und sagt ihm schniefend, dass sie am Ende nur sein Bestes will, egal welche Frauen er weiter wählt. So selbstlos.

Rebecca stänkert gegen Chiara

Rebecca macht mehr Krawall, Gott sei Dank: Sie verrät, dass Chiara es womöglich nicht ernst meint mit dem Bachelor. Wir erinnern uns: Chiara ist mit ihrer kühl-selbstsicheren Art bei den anderen Frauen nicht beliebt und hat sich schon einmal für die "Bachelorette" beworben, erfolglos. Heißt das, dass sie keine Lust auf David hat? Nein. Macht es alles spannender, wenn die anderen Frauen und vielleicht auch David ihr das unterstellen? Yes! Im Hirn des Bachelors rattert es auf jeden Fall für den Rest des Abends. Einfach zu fragen, das traut er sich aber nicht.

Bei der Rosenvergabe wird dann klar: Gleich zwei Kandidatinnen werden gehen müssen. Und am Ende sind es dann Alyssa, die für David vielleicht einfach schon zu viel echtes Leben erlebt hat, und Rebecca. Da haben Alyssa ihre Lieben Wünsche vorab nichts geholfen, und Rebecca ihr entschlossener Einsatz gegen Konkurrentin Chiara auch nicht. Die nämlich kommt trotz der Vorwürfe weiter. Der Bachelor findet sie offenbar einfach zu gut.

Und so sind es Chiara, Angelina, Lisa und Henriette, die nächste Woche mit David auf die "Dream Dates" dürfen. Die finden, so verrät er, dieses Jahr in Brasilien statt.