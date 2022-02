Der Bachelor Dominik Stuckmann weiß vermutlich noch nicht mal alle Namen, da fangen die ersten Kandidatinnen bereits an, Besitzansprüche zu stellen. Das kann ja heiter werden.

Eigentlich ist nach der zwölften Staffel der Kuppelshow "Der Bachelor" doch klar, wie das Grundkonzept aussieht. Mehrere Frauen kämpfen um einen Mann. Der geht wiederum auf Gruppen- und auf Einzeldates, kommt in den meisten Fällen mehr als einer Bewerberin näher. So auch in diesem Jahr. Einzig Jana-Maria aus Marbella scheint das Prinzip neu zu sein. Aber von Anfang.

"Der Bachelor": Chiara und Chiara ziehen ein

In Woche drei wird der Umgangston zwischen den Frauen härter. Die eine findet heraus, dass über sie gelästert wurde, die andere streitet ab, gelästert zu haben, am Ende ist klar: Irgendwie lästern sie alle. "Ich hab keinen Bock im Fernsehen jemandem auf die Fresse zu schlagen", motzt Aurora. Wir sagen ja: Der Ton wird härter. Und dabei geht es nicht mal um die eigentliche Hauptperson, Bachelor Dominik Stuckmann.

Der bekommt vom Zoff im Haus nichts mit, denn er ist damit beschäftigt, akribisch das nächste Gruppendate zu planen. Für den Bachelor und ein paar Auserwählte geht es in zwei Geländewagen, mit denen sie dann über eine lange Brücke durch den Dschungel fahren. Ein Auto soll der Rosenkavalier lenken und das andere eine der Frauen. Kandidatin Anna legt sich direkt fest: Sie wolle mit dem Bachelor fahren, weil sie das Auto für sicherer hält. Weil, wird ja von einem Mann gefahren, muss sicherer sein. Naturgemäß, ist klar.

Streit um die Betten

"Ich kann super fahren", kündigt währenddessen Lara an und freut sich darauf, den Wagen zu steuern. Am Ende der Hängebrücke wartet jedoch eine Überraschung auf Bachelor und Kandidatinnen, mit der sie nicht gerechnet hatten. Genau genommen sind es zwei Überraschungen, die aber auf den gleichen Namen hören: Chiara Fröhlich und Chiara Madonna werden als Nachrückkandidatinnen in den Ring geschickt. Im Ring kommt das nicht gut an. Aurora, das ist die, die des Lästerns bezichtigt wurde und niemandem im Fernsehen auf die Fresse schlagen will, möchte nicht, dass Chiara Fröhlich bei ihr im Zimmer übernachtet.

"Für mich ist es super schwierig, mir ein Bett mit jemandem zu teilen, den ich gar nicht kenne", versucht sie der Neuen zu erklären. "Aber kanntest du nicht alle am Anfang nicht?", erwidert die. "Ich weiß nicht mal was du machst, ich weiß nicht mal, wie alt du bist", versucht sich die selbsternannte Bettenverteilerin rauszureden. Am Ende muss Chiara Fröhlich mit ihrem Koffer von dannen ziehen. "Ich merke mir sowas", sagt sie.

Dominik Stuckmann küsst Nele

Und der Bachelor? Der ist schon wieder damit beschäftigt, ein Date zu planen. Nach dem Ausflug auf die Brücke hatte er Nele gebeten, noch ein wenig mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Es geht zum Ziplining, was beide vorher noch nicht gemacht haben. "Haben wir heute unser erstes Mal zusammen?", fragt der Bachelor, der in den vergangenen Folgen bereits über seine Hoden und Sex gesprochen hatte. Nach dem abenteuerlichen Part des Dates brauchen die beiden eine Abkühlung im Pool mit ordentlich Sekt. Was das in der Bachelor-Welt heißt, ist klar: Es könnte zum Kuss kommen, verzeihen Sie, "ein Kuss könnte fallen". Und so passiert es dann auch. Für Stuckmann nur natürlich, immerhin sei Nele eine Frau, bei der "vorne und hinten alles stimmt". Nele ist da mit der Wortwahl etwas kreativer, nennt den Junggesellen ihren Traummann und betont, wie schwach sie seine blauen Augen machen.

Zurück im Haus teilt sie ihre Erfahrungen mit den anderen Frauen. "Angeleckt, ist meins", scherzt sie dabei, während einer anderen Kandidatin die Gesichtszüge entgleisen: Jana-Maria hätte den Bachelor gern schon bei ihrem Einzeldate vor einer Woche angeleckt, aber damals war der Kuss eben noch nicht "gefallen". "Ich hab gedacht, ich hätte eine Verbindung zu ihm aufgebaut, wo keine andere Frau hinkommen kann", gibt sie zu.

Jana-Maria reagiert eifersüchtig

Beim nächsten Gruppendate kommt es zur Konfrontation zwischen der eifersüchtigen Jana-Maria und dem Bachelor. Der wirkt, gelinde gesagt, etwas überfordert. Ob es ein Moment-Kuss oder ein Gefühlskuss war, will sie von ihm wissen. "Das war eine Mischung daraus", windet sich der Bachelor. Aber natürlich war Jana-Maria die ganze Zeit in seinem Kopf, ist ja klar. Das scheint die 29-Jährige dann doch ein wenig zu besänftigen. Doch der nächste Schlag folgt zugleich.

Nach dem Gruppendate wählt Stuckmann Chiara Fröhlich zum Einzeldate aus. Wir erinnern uns: Das ist die, die nicht bei Aurora im Bett schlafen durfte. Auch mit ihr versteht sich der Bachelor blendend. Langsam verlieren wir den Überblick. Die beiden gehen spontan und mit Klamotten im Meer baden und lachen.

Der Bachelor und Chiara verstehen sich prächtig © RTL

In der Nacht der Rosen dann der Mini-Eklat: Er gibt weder der geküssten Nele, noch aber der eifersüchtigen Jana-Maria die erste Rose, sondern ausgerechnet Chiara Fröhlich, die darüber, entschuldigen Sie bitte, fröhlich ist. Jana-Maria stellt dem Bachelor danach die Frage aller Fragen: "Was ist besonderer, ein Kuss oder eine Rose?" und spielt damit darauf an, dass sie Ersteres bei ihrem Date mit ihm nicht bekommen hatte. "Ich bin hier echt, um jemanden kennenzulernen. Ich bin for real. Ich will einen Boyfriend, wenn ich hier rausgehe. Ich bin hier nicht für Fame", macht sie ihm klar.

Bei Fans der Kuppelshow dürften Erinnerungen an Kandidatin Mimi aufkommen, die in der Staffel von Niko Griesert so eifersüchtig war, dass sie sich regelmäßig selbst in die Bredouille brachte. Am Ende wurde sie kurz nach dem Finale wieder abserviert und Griesert kam mit der Zweitplatzierten zusammen. Mimi zog sich wenig später für den "Playboy" aus und machte bei "Promi Big Brother" mit. Boyfriend, nein, Fame, ja.

