Es scheint, als habe Jana-Maria das Showkonzept von "Der Bachelor" nicht ganz verstanden. Bereits in Folge drei reagierte die Kandidatin enorm eifersüchtig – und erinnerte dabei an ein paar ihrer Vorgängerinnen.

Ein Date, ein bisschen planschen, eine Rose und schon war es um Jana-Maria geschehen: Die Kandidatin verguckte sich schneller in Bachelor Dominik Stuckmann als der Single-Mann alle Namen der Frauen lernen konnte. Als der Bachelor in der Folge von Mittwoch dann Nele aus Hamburg küsste, war das Entsetzen bei der Verliebten umso größer.

"Der Bachelor": Jana-Maria ist eifersüchtig

"Ich hab gedacht, ich hätte eine Verbindung zu ihm aufgebaut, wo keine andere Frau hinkommen kann", sagte sie sichtlich verzweifelt und stellte ihn beim nächsten Date zur Rede. "Was ist besonderer, ein Kuss oder eine Rose?", wollte sie in der Nacht der Rosen wissen und spielte damit darauf an, dass sie Ersteres bei ihrem Date mit ihm nicht bekommen hatte. "Ich bin hier echt, um jemanden kennenzulernen. Ich bin for real. Ich will einen Boyfriend, wenn ich hier rausgehe. Ich bin hier nicht für Fame", machte sie ihm klar.

Wie zu erwarten, machten sich Fans der Sendung noch während die Folge lief über die 29-Jährige lustig. Dabei ist Jana-Maria bei Weitem nicht die erste Kandidatin, die das Konzept der Kuppelshow anscheinend nicht richtig verstanden hat.

Janine Christin Wallat und der Liebesbrief

2018 sorgte Janine Christin Wallat für Dramatik. Auch sie entwickelte schnell Gefühle für den damaligen Bachelor, Immobilienmakler Daniel Völz. Und das, obwohl sie noch gar nicht viel Zeit mit ihm verbracht hatte. Das ging sogar so weit, dass sie Völz einen Liebesbrief schrieb und ihm diesen vor laufenden Kameras vorlas. "Niemals habe ich geglaubt, mich in so kurzer Zeit in jemanden verlieben zu können", offenbarte sie ihm darin. Bereits vorher war Wallat mit anderen Frauen aneinandergeraten, besonders mit ihrer Konkurrentin Svenja. Denn die war dem Bachelor bis dahin schon sehr nahe gekommen.

Ein Jahr später buhlte die nächste eifersüchtige Kandidatin um den neuen Bachelor, Basketballer Andrej Mangold. Jenny Lange war die erste Frau, die Mangold in seiner Staffel küsste – und tatsächlich auch die, der er die letzte Rose gab. Doch dazwischen hatte Lange nicht nur mit den anderen Kandidatinnen zu kämpfen, sondern vor allem mit ihrer Eifersucht. Als Mangold sich vor ihren Augen mit Jade Übach vergnügte, blickte Lange sichtlich angefressen drein. "Er ist ziemlich darauf eingegangen, da braucht er sich über meine Blicke nicht zu wundern", motzte sie. Mangold selbst machte sie klar, dass es sie störe, wenn er anderen Frauen näher komme. Auch damals monierten User auf Twitter, dass Lange viel zu früh Besitzansprüche stelle.

Vergleiche mit Mimi Gwozdz

Auf Janine Christin und Jenny Lange folgte im vergangenen Jahr Mimi Gwozdz. Auch sie galt früh als Favoritin und bekam schließlich auch die letzte Rose (allerdings war sofort danach wieder Schluss und Bachelor Niko Griesert kam mit der Zweitplatzierten zusammen). Bereits früh in der Staffel zeigte sich Mimi siegessicher. "Oh Gott, ich traue mich gar nicht den Mädels zu sagen, dass sie einpacken können", prahlte sie bereits nach dem ersten Date mit dem Rosenkavalier und sagte scherzend, sie würde bald heiraten. Als Griesert dann jedoch eine andere Kandidatin küsste, drehte Mimi durch. "Du kannst mir kein gutes Gefühl geben, wenn du anderen Mädels ein gutes Gefühl gibst", warf sie ihm vor.

Der größte Dorn im Auge war ihr Konkurrentin Michèle. Denn auch sie hatte Griesert ordentlich den Kopf verdreht. Statt sich darauf zu besinnen, dass sie an einer Kuppelshow teilgenommen hat, wütete Mimi gegen die andere Frau – und wurde dabei nicht selten ausfallend. Auch dem Bachelor fiel auf, dass Mimi etwas über das Ziel hinaus schoss. Im Gespräch versuchte der Osnabrücker noch, ihr das Konzept der Sendung zu erklären und monierte, sie setze ihm die Pistole auf die Brust.

Sind die anderen Frauen ein Indiz, dürfte Jana-Marias Eifersucht nur schlimmer werden. Die Frage ist, wann Bachelor Dominik Stuckmann das Ausmaß erkennt – und ebenfalls ein Machtwort sprechen muss.

