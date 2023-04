von Wiebke Tomescheit Bachelor David lässt seine Verehrerinnen in Folge sechs kreativ werden, liefert sie gefährlichen Kreaturen aus und macht schlussendlich – aber das ist nur unsere Meinung – einen großen, großen Fehler.

Jupp, Woche sechs. Und nach all der Zeit fern von seiner Wahlheimat Dubai offenbart Bachelor David immer mehr den Stuttgarter in sich – er beginnt nämlich, ein bisschen zu schwäbeln. Kann man komisch finden, aber noch komischer ist definitiv der erste Blick in die "Ladies Villa", den RTL uns genehmigt: Dort zerren die Kandidatinnen sich nämlich gerade gegenseitig mittels Wachs auf Wattestäbchen die Nasenhaare aus den Riechorganen. Junge, Junge. Gibt halt Sachen, die muss man nicht unbedingt mit eigenen Augen sehen.

Da muss dann schon der Bachelor selbst für etwas mehr Tiefgang sorgen, wenn auch mit dem Vorschlaghammer: Er lädt Chiara, Angelina und Alyssa auf ein Gruppendate ein, bei dem er "in die Geschichte" der Frauen eintauchen will. Dazu sollen die sich künstlerisch betätigen und ihren "Lebensbaum" dekorieren. Also ein paar trockene Äste mit Gedöns behängen oder rosa anpinseln. Das vergleicht dann zum Beispiel Alyssa mit drei Jahren Therapie. Kann keine besonders dolle Therapie gewesen sein, aber das sagen wir ihr lieber nicht.

Der Bachelor will mehr wissen

Auf andere Weise therapeutisch scheint sich eine Überraschungskiste auszuwirken, die RTL den in der Villa verbliebenen Kandidatinnen gönnt. Drinnen ist: ein Schwung Sex-Toys aus Plastik, die vermutlich ein Praktikant im nächsten Ein-Euro-Shop organisieren musste. Natürlich wird viel gegrölt und mit falschen Penissen gewedelt, Leyla entschuldigt sich klugerweise vorab in die Kamera und bittet verschämt ihre Mutter, die nächsten Szenen nicht anzugucken. Aber selbst die sachliche Henriette quietscht aufgeregt mit. Nur Reisefreundin Lisa guckt mit feinem Lächeln aus der Ferne zu, während sich die anderen beömmeln.

Wir bleiben heute bei den krassen Sprüngen zwischen deep und drastisch. Auf Davids Date offenbart Alyssa ihm gerade unter Tränen, dass sie schon einmal ein Kind verloren hat. Harter Griff in die Magenkuhle. Darüber hinaus entpuppt sich das Kunstprojekt allerdings eher als beschauliches, sommerliches Christbaum-Schmücken mit putzigen Interpretationsversuchen der "Künstlerinnen". Für Rap-Journalistin Chiara lohnt es sich aber: David möchte sie nach Ende des Gruppendates noch da behalten.

Geknutscht wird nur in der Vorstellung

Da Chiara also nicht in die Villa zurückkehrt, malen sich einige der Mädels schlimme Szenarien aus. "Alter, es fickt meinen Kopf gerade", wehklagt Rebecca, während sie im Poolsessel Kette raucht. "Da wird heute safe was passieren!" Man fragt sich ein wenig: Graut ihr mehr davor, dass David und Chiara tatsächlich knutschen, oder davor, dass David und Chiara knutschen, ohne dass die anderen wissen, dass Rebecca und David schon letzte Woche geknutscht haben?! Das hatte sie ja bisher brav für sich behalten. Nun aber soll sich das ändern: Für ihre große Verkündung werden alle Damen im Wohnzimmer zusammengetrommelt.

Die versammelte Truppe reagiert dann immerhin recht entspannt, auch wenn Yolanda die Offenbarung vergnügt als "die Bombe des Jahrhunderts" betitelt. Dabei hätte Rebecca sich überhaupt nicht sorgen müssen: Der Bachelor und Chiara küssen sich nämlich gar nicht. Stattdessen bonden sie mithilfe trauriger Familiengeschichten, sind sehr emotional und loben sich eifrig gegenseitig für ihre Offenheit. Hätten die anderen aber vermutlich auch nicht toll gefunden, hätten sie's mit angesehen.

Bootsfahrt ins Ungewisse

Der nächste Tag beginnt für die Kandidatinnen bereits im Morgengrauen. Um fünf Uhr dreißig schickt David eine Botschaft in die Villa. "Ich bin ja echt nicht 'n früher Vogel, der gern 'n frühen Wurm fängt", gesteht Yolanda charmant, nicht ahnend, dass es dann tatsächlich um Vögel und Co. gehen wird: Der Bachelor will nämlich mit ihr, Leyla, Lisa, Rebecca und Xenia die mexikanische Tierwelt erkunden gehen. Dabei ist Yolanda nicht nur kein Morgenmensch, sie ist, wie sie offen gesteht, auch kein großer Tierfreund!

Was David als Abenteur mit Gefahrenfaktor anpreist, ist letztlich aber bloß eine Tour im Paddelboot, bei der die Reisegruppe Bachelor einen Leguan, einen Papagei und ein Krokodil sehen kann, von dem Yolanda behauptet, sie könne es im Notfall schon bezwingen, weil es "nicht so groß" sein. Also insgesamt etwas antiklimaktisch, alles. Um das auszugleichen, geht es im Anschluss noch in einen kleinen Krokodilpark, wo die Ladies die Tiere füttern dürfen, mit extra martialisch angerichteten Fleischstücken. "Ich hab noch niemals ein Krokodil gefüttert. Ich hätte niemals gesagt: Komm Leyla, wir gehen heute mal ein Krokodil füttern", plappert Leyla herzig.

Frauen, die Krokodile füttern

Die Krokos freuen sich trotzdem über das Futter. Danach bekommen dann aber auch die Damen endlich was zu essen. Limo und Tortilla-Chips. Ein Frühstück, wie man es sich wünscht. Nicht. Nach diesem Festmahl plaudert David mit Leyla und fordert von ihr fast streng, sich endlich mehr zu öffnen. Dabei ist doch klar, dass er die supernervöse 26-Jährige so nur noch nervöser macht. Man möchte ihn anschimpfen, dass er die putzige Leyla so unter Druck setzt. Dabei ist doch offensichtlich, dass sie ihn toll findet. Kann er das nicht einfach würdigen?

Zumindest darf Leyla später, gemeinsam mit Rebecca, zwei Babykrokodile aus der Aufzuchtstation des Parks in die Wildnis entlassen. Das ist ziemlich süß. Und später am Tag kommt David dann sogar überraschend zu Besuch in die Villa, bringt den Frauen Pizza mit und schnackt auch nochmal mit Leyla – die beiden springen über ihren schüchternen Schatten und kommen sich durch Plauderei ein bisschen näher. Letztlich ist es aber Henriette, die der Bachelor nach seiner Visite an den Strand entführt. Henriette tut dann, was sie immer tut: Vernünftige Dinge sagen. Das findet David so gut, dass er immerhin mit ihr Händchen hält.

Der Bachelor kann nicht singen

Zurück in der Villa zieht sich der Bachelor einmal seinen Pflegestift über die, laut Rebecca, "sehr soften" Lippen und fordert die Mädels alsdann zum Karaoke singen auf. Und dann sagt er – passen Sie auf – dass er das Lied "Zombie" von den Cranberries nicht kennt. Was?! Sogar die Kandidatinnen können sofort den Refrain singen. Es folgen noch ein paar andere Gassenhauer wechselnden Niveaus, und der allgemeine Konsens ist: Der Bachelor kann nicht gut singen. Sieht er immerhin auch selbst ein.

Die Nacht der Rosen findet dann am Strand und am Pool des Bachelors statt. Natürlich gibt es den berühmten Kokosschnaps, der von Alyssa auch namentlich genannt werden muss. Anschließend gibt es die üblichen Tête-à-Têtes zwischen David und den verschiedenen Frauen. Chiara verrät ihm, dass die anderen Angst vor ihr hätte (und das scheint sie ganz okay zu finden), Leyla brummelt, Yolanda brummelt, Alyssa scheint sogar mit dem Gedanken ans Aussteigen zu spielen, weil sie arg emotional wird, so dass David sie trösten und aufbauen muss.

Schock bei der Rosenvergabe

Als er dann mit seinen Rosen vor die versammelte Mannschaft tritt, raunt Leyla: "Mir ist so übel, ich kotz' gleich im Strahl", was sich aber hoffentlich eher auf ihre Nervosität als auf den Anblick des Bachelors bezieht. Sie kann ihren Mageninhalt jedoch behalten, denn gleich das erste Blümchen geht an sie. Soweit alles gut. Eine nach der anderen Rose wird verteilt, wir nicken bei jeder zustimmend – bis es passiert. Das Unsägliche. Das Traurige. Das, was uns zu einem lauten, frustrierten "ARGH" veranlasst hat: Yolanda geht leer aus.

Ja, natürlich war sie irgendwie zu cool für David. Zu selbstbewusst, zu witzig. Aber wie soll es denn jetzt werden, ohne ihre staubtrockenen Bemerkungen? Es ist einfach sehr, sehr bedauerlich. Und wir hoffen doll, dass RTL ihr irgendein Showformat gibt, in dem sie einfach frei heraus Dinge kommentieren darf. Es wäre witzig, egal worum es ginge. Much Yolanda-Love here. Aber: Es geht ja nun mal um Davids Love. Seufz.