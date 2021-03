© TV Now

Frauentausch und Tränen: Die Skandal-Wende beim "Bachelor" und was dahintersteckt

Bachelor Niko Griesert machte sich keine Freunde, als er im Finale Kandidatin Michèle zurückholte, nur um ihr dann doch den Laufpass zu geben. Seitdem gibt es einige Gerüchte um den Beziehungsstand des Junggesellen.

Eigentlich war es von Anfang an klar: Im Finale der diesjährigen "Bachelor"-Staffel würden Mimi und Michèle stehen. Die beiden galten als Topfavoritinnen im Kampf um Niko Grieserts Herz. Umso größer die Überraschung, als statt Michèle Stephie ins Finale einzog.

"Der Bachelor": Niko Griesert steht zwischen Mimi und Michèle

Seine Entscheidung bereute der Bachelor schnell und entschloss sich dann – zum ersten Mal in der deutschen Geschichte des Formats – Stephie wieder rauszuschmeißen und Michèle zurückzuholen. Doch damit nicht genug Frauentausch. Am Ende gab er trotzdem nicht Michèle, sondern Mimi die letzte Rose. Ein fieser Korb für die Kölnerin, die sich Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft machte, nachdem sie Griesert eine zweite Chance gewährt hatte.

Auf Instagram bekam der Bachelor nach der Abfuhr unzählige kritische Kommentare. "Behalte Deine Rose, nur das ist Ehrlichkeit", schrieb eine Zuschauerin. Aber auch einige lobende Worte waren unter den Kommentaren, manche Fans freuten sich darüber, endlich einen authentischen Bachelor zu sehen. "Es sind SEINE Gefühle und SEINE Entscheidungen. Er wird schon seine Gründe gehabt haben. Wie er schon sagt, es ist ein Gefühlschaos, viele neue Momente und es prasselt sehr viel auf einen ein", so eine Userin.

Dann läuft das große Wiedersehen

Doch laut der "Bild"-Zeitung haderte der unentschlossene Bachelor direkt nach der Rosenvergabe erneut mit seiner Entscheidung. Wie die Zeitung berichtet, soll er sich direkt wieder von Mimi getrennt haben, um zu Michèle zurückzugehen. Ein Bekannter der beiden verriet dem Blatt: "Beide gehen bereits gemeinsam einkaufen, machen aus ihrem Glück kein Geheimnis."

Aufschluss wird vermutlich das große Wiedersehen mit Frauke Ludowig geben. Weil das Finale in diesem Jahr zwei Stunden lang war, wurde der Talk nicht direkt im Anschluss ausgestrahlt. Stattdessen wird er ab Samstagabend (20. März) auf TV Now zu sehen sein und am Mittwoch, den 24. März, im Free-TV.

