Bald ist es soweit und "Der Bachelor" darf seiner Auserwählten die letzte Rose überreichen. Vorher muss er mit den letzten drei Kandidatinnen noch auf die Dream-Dates gehen.

Die Dream-Dates bei "Der Bachelor" haben in erster Linie einen Sinn: Sie bieten dem Junggesellen und den Frauen Momente abseits der Kamera. Über Nacht können sie sich besser kennenlernen, ohne Druck von Außen. Noch zu Beginn der vorletzten Folge betont Dominik Stuckmann, dass alle drei Frauen – Nele, Anna und Jana-Maria – bei ihm gleich gute Chancen hätten.

So ganz will man das dem Bachelor aber nicht abnehmen. Denn dass sein Herz in Anwesenheit von Anna ein wenig höher schlägt, das konnte man bereits in der letzten Folge erahnen. Bevor es aber auf die Dream-Dates geht, müssen die vier noch den Höhepunkt an Unbehagen überwinden. Obwohl Stuckmann bereits mit Nele, mit Anna und mit Jana-Maria geknutscht und gekuschelt hat, müssen sie gemeinsam auf einen Ausritt. Die erfahrenen Reiterinnen Nele und Anna machen sich bestens auf den Tieren, während Dominik auf seinem Pferd Dominik (ja, wirklich) aussieht wie ein betrunkener Reeperbahn-Gänger in den ersten Sekunden auf dem mechanischen Rodeo-Bullen. Treu zur Seite steht ihm Jana-Maria, die ebenfalls nicht reiten kann und deshalb die Chance nutzt, neben dem Bachelor zu bleiben.

Konnten sich die Frauen beim Ausreiten noch gut ablenken von der unangenehmen Stimmung, werden sie beim anschließenden Tequila-Tasting nur wieder daran erinnert, dass sie eigentlich Konkurrentinnen sind. Da helfen nur: Shots, Shots, Shots.

Als das unangenehme Vierer-Date dann endlich ein Ende genommen hat, darf sich Nele auf das erste richtige Dream-Date freuen. Es beginnt in einem Anwesen, in dem Frida Kahlo einst residierte. Doch selbst die schönen Farben an den Wänden und der blaue Himmel, den die beiden auf der Terrasse sehen können, lockert sie auf. Auch im Pool am Abend kommt es immer wieder zu peinlicher Stille.

Vielleicht haben Produktionsmitarbeiter die Weingläser der zwei extra voll gefüllt, aber es scheint, als habe sich die Stimmung über Nacht etwas entspannt. "Nele hat einen Schritt nach vorn gemacht", sagt der Bachelor am Morgen danach und verrät, dass er von ihr einen Liebesbrief bekommen habe. Nach einem Heißluftballonflug trennen sich die Wege wieder.

Ernstes Gespräch mit Anna

Beim Dream-Date mit Anna geht es dann direkt hoch hinaus. Wie bei ihrem ersten Date fliegen die beiden mit einem Helikopter und kommen sich schnell näher. Man merkt sofort: Hier stimmt die Chemie. Auch am Abend fallen ihnen mehr Gesprächsthemen ein als das Wetter oder der Sternenhimmel.

Im Pool fühlt Dominik der Hamburgerin auf den Zahn. Sein Ego scheint gekränkt zu sein, immerhin verstünde sie sich noch immer so gut mit ihrer eigentlichen Konkurrentin Nele. "Ich finde es voll gut, dass du hier eine Bezugsperson wie Nele hast. Aber auf der anderen Seite denke ich mir: 'Okay, bist du wegen mir hier?'", fragt er sie, woraufhin Anna schockiert reagiert und ihn beschwichtigt. Ein weiteres Problem der beiden: Sie wohnt in Hamburg, er in Frankfurt und auf Gran Canaria. Das könnte in Zukunft zu Probleme führen.

Doch weder die Mädelsfreundschaft noch der Ausblick auf eine Fernbeziehung kann die Stimmung trüben. "Das Dream-Date mit Anna war das schönste Date, welches wir jemals hatten", sagt Stuckmann am Morgen danach. Er vermisse Anna jetzt schon, betont er.

Jana-Maria ist hin und weg

Statt Anna schleunigst zurückzuholen muss er allerdings mit der letzten verbliebenen Dream-Date-Kandidatin aufs Treffen: Jana-Maria. Die 29-Jährige ist schon seit gefühlten Wochen hin und weg von dem Rosenkavalier und schmiert ihm beim gemeinsamen Tag zu zweit ordentlich Honig ums Maul. Nach der eher coolen Anna scheint das für den Bachelor eine willkommene Abwechslung. Als Jana-Maria ihm dann noch gesteht, sich in ihn verliebt zu haben, fühlt er sich erst recht geschmeichelt.

"Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich mich in die Jana-Maria jetzt auch noch verknallt habe", sagt er. Ob er sich tatsächlich in sie verknallt hat, oder aber in die Tatsache, dass sie so begeistert von ihm ist – man weiß es nicht genau.

Drei Frauen, drei Traumdates, dreimal Begeisterung – das macht die Nacht der Rosen für den Bachelor nicht einfacher. In der Geschichte der Kuppelshow hat sich womöglich noch kein Bachelor so schwer damit getan, die vorletzten Rosen zu verteilen. Minutenlang steht er da, ratlos guckend, nach Worten ringend. Wenig überraschend bekommt Anna Dominiks erste Rose des Abends. Doch dann beginnt der Kampf. Er habe zu allen Frauen Gefühle aufgebaut, die Entscheidung falle ihm so schwer wie nie, sagt der Bachelor dramatisch.

Aber es hilft alles nix, schließlich hat RTL ihm nur eine weitere Rose gegeben. Also: Nele oder Jana-Maria? Am Ende hat ihm die Schmeichelei der verliebten Jana-Maria offenbar doch nachhaltig beeindruckt. Sie kommt ins Finale, Nele darf zurück ins schöne Hamburg. Und das ist ja nun auch nicht schlecht.