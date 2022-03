Nach zahlreichen Dates, einigen Peinlichkeiten und viel Drama hat Bachelor Dominik Stuckmann seine Auserwählte gefunden. Vorher machte er aber noch beiden Frauen Hoffnungen.

Als Bachelor hat man es nicht immer leicht. Man muss konsequent Frauen aussortieren, im Wissen, dass man sie möglicherweise verletzt, ihnen sogar das Herz brechen könnte. Und so zeigt sich auch Dominik Stuckmann vor seiner finalen Entscheidung merklich nervös.

"Der Bachelor"-Finale mit Anna und Jana-Maria

Das erste Date der Finalsendung hat er mit Hamburgerin Anna, die er noch mal auf den Prüfstand stellen möchte. Denn der Bachelor hat noch Fragen. Anna hat ihm erzählt, dass sie gerade ein Sabbatical macht und die arbeitsfreie Zeit gern zum Reisen nutzen würde. Er möchte ihre Träume nicht zerstören, aber er sei eben standortgebunden. Ob sie ihm die Angst ein wenig nehmen könne, bittet er Anna, die so überzeugend antwortet, dass der Bachelor sofort hin und weg ist. Sie habe sich verliebt, möchte ihn in ihrem Leben haben, weshalb nicht mehr "alles so in Stein gemeißelt" ist. "Das ist meine Anna", sagt der Bachelor. Als Zuschauer würde man Anna gerne bitten, nicht sofort alle Reisen zu stornieren, letzte Rose hin oder her.

Dass sie bei ihm ganz oben auf der Liste steht, weiß man nicht erst seit dem Finale. Zwischen dem Bachelor und der 33-Jährigen stimmt die Chemie. Nachdem die beiden beim zweiten Teil des Dates auf einer großen Leinwand ihre Highlight-Momente vorgespielt bekommen, wird das einmal mehr deutlich. Anna könne sich bei ihm alles erlauben, sagt er in einem der Clips, was die beiden beim Finaldate zum Grinsen bringt. "Ich vergesse das wieder, okay?", sagt sie beschwichtigend zu ihm. Eigentlich könnte man ihm jetzt eine Rose bringen und das ganze Finale beenden. Aber da wäre ja noch Kandidatin Nummer zwei.

"Der Bachelor" 2022 Mit diesen Frauen bekommt es Bachelor Dominik Stuckmann zu tun 1 von 23 Zurück Weiter Zurück Weiter Anna, Angestellte im öffentlichen Dienst aus Hamburg

Die studierte Architektin ist seit vier Jahren Single und hofft nun, im TV ihren Traummann zu finden. "Ich bin ein perfekter Mix aus liebevoller Partnerin und bester Freundin", sagt die 33-Jährige. Anna wünscht sich einen Mann, der liebevoll, ehrlich und humorvoll ist – und am besten aussieht wie Schauspieler Tom Hardy. Mehr

Jana-Maria nennt ihn ihren Seelenverwandten

Das ist Jana-Maria, die sich schon beim allerersten Einzeldate der Staffel in den Bachelor verguckt hat. Und auch beim Finaldate sieht es manchmal so aus, als klemme ihr ein Kleiderbügel im Mund, so breit ist ihr Grinsen, wenn sie den Rosenkavalier anhimmelt. Er sei ihr Seelenverwandter, sie sei lange nicht mehr so verliebt gewesen, sagt die auf Marbella lebende 29-Jährige. Im Verlauf der Staffel konnte sie ihre starke Eifersucht nur selten verbergen. Dass ihr Seelenverwandter noch andere Frauen geküsst hat, ärgerte Jana-Maria so sehr, dass sie kurzzeitig sogar überlegte, Reißaus zu nehmen. Aber sie ist geblieben und hat es bis unter die letzten zwei geschafft. Der Bachelor sei der einzige Mann, dem sie alles geben würde, sagt Jana-Maria im Finale. Und dann macht genau der einen Fehler: Er sagt ihr, dass auch er sich in sie "verknallt" habe. Für Jana-Maria ist die Sache damit klar: Hand in Hand werden die beiden gen Sonnenuntergang schreiten.

Jana-Maria, Anna und der Bachelor beim Wiedersehen mit Frauke Ludowig © RTL

In der Nacht der Rosen gesteht er ihr nervös, dass seine Gefühle für Anna stärker sind. Die Hamburgerin kriegt die letzte Rose, Jana-Maria geht leer aus. Eine harte Situation für die 29-Jährige, die mehr Contenance beweist als so mancher Hollywoodstar – sichtlich geschockt fragt sie ihn, warum er ihr denn gesagt habe, dass er sich in sie verknallt hat. Das war es aber auch mit der Konfrontation, nicht eine Träne kullert aus den Augen der Zweitplatzierten. Nach all der Eifersucht ist das die größte Überraschung des Abends.

Wiedersehen mit Frauke Ludowig

Sie verliebe sich schnell, aber sie entliebe sich genauso schnell, stellt Jana-Maria im anschließenden Wiedersehen mit Frauke Ludowig klar. Nach wenigen Tagen habe sie den Bachelor schon wieder vergessen, erklärt sie. Und der dürfte sich freuen, dass er mit Anna die Richtige gewählt hat.

Nachdem man Anna wohl gezwungen hat, das ganze Wiedersehen über grimmig drein zu blicken, damit niemand weiß, ob die beiden noch glücklich zusammen sind, rücken sie raus mit der Sprache: Ja, sie sind noch immer ein Paar. Anna ist mittlerweile zum Bachelor nach Frankfurt gezogen.