Es ist das passiert, wovor wir uns alle gefürch..., äh, worauf wir alle gewartet haben: Eine neue RTL-TV-NOW-Doku beleuchtet Michael Wendlers Liebesleben. Genau genommen fasst sie die verstörendsten Momente seiner Beziehung mit der 19-jährigen Laura Müller und seiner 49-jährigen Ex, Claudia Norberg, zusammen. Denn viel mehr Frauen gab es da offensichtlich nicht in Michael Wendlers Leben, auch wenn der Name der Doku "Der DJ und die Frauen" anderes vermuten lässt. Zum Glück für die Frauen – und die Zuschauer. Denn noch mehr Aufnahmen von dem Wendler, der jungen Frauen den nackten Popo tätschelt, wären nicht zu ertragen gewesen.

Die Doku hat sich zum Ziel gesetzt, herauszufinden, "welche Rollen die Frauen in Michael Wendlers Leben wirklich spielen". Schnell wird klar: Ohne Claudia Norberg wäre der Wendler nicht der Wendler geworden. Wir haben die Schuldige gefunden. "Claudia hat ihn mit aufgebaut", sagt Michael Wendlers Manager Markus Krampe. "Am Anfang hat sie alles gemacht, auch das Büro, da war sie immer top, immer zuverlässig." Nebenbei hätte sie auch noch die gemeinsame Tochter Adeline großgezogen und den Haushalt gemacht, "was eine Frau ja auch noch am Hacken hat." Wer die Frau vom Wendler ist, vermutlich schon.

Michael Wendler: "Ich bin die geilste Sau der Welt, das weiß man jetzt"

Krampe sagt: "Wenn ich die Frau vom Wendler wäre, hätte ich mich schon längst getrennt." Zu anstrengend seien die weiblichen Fans (sie sollen tatsächlich unter uns auf dieser Erde weilen), mit denen der Wendler sich gerüchteweise ab und an vergnügt hat.

Claudia Norberg hielt trotzdem zu ihrem Wendler. In einem alten Interview, das RTL aus dem Archiv herausgekramt hat, sagt sie: "Er ist für mich die Perfektion als Mann." Die Beziehung mit Michael Wendler hat offensichtlich Spuren bei der armen Frau hinterlassen. Mit einem so an Selbstüberschätzung leidenden Schlagersänger für 29 Jahre zusammenzuleben, kann aber auch nicht gesund sein. Wer zu lange mit einer Lüge lebt, beginnt, sie selbst zu glauben. "Der Wendler ist 'ne geile Sau", sagt der Wendler über sich selbst. "Ich bin alles. Ich bin der Größte. Ich bin die geilste Sau der Welt, das weiß man jetzt."

Krampe hält dazu lakonisch fest: "Es ist besser, wenn mehr Menschen einen hassen, das führt zu mehr Gesprächsstoff." Dem Wendler sei das geglückt, wie sein Manager nicht ohne Stolz verrät. Im vergangenen Jahr habe er mehr Titelseiten als die Bundeskanzlerin gefüllt, habe ihm der Chefredakteur einer großen deutschen Tageszeitung gesagt. "Hut ab, Glückwunsch und weitermachen."

Der Wendler: "Laura performt überhaupt nicht"

Erst bei genauerem Hinsehen wird deutlich, wem der Wendler diese Titelseiten eigentlich zu verdanken hat: Seiner mittlerweile 19-jährigen Freundin Laura Müller. Diese scheint die Medien, seine Fans und Hater mittlerweile viel mehr zu interessieren als der Wendler selbst. Auf Instagram hat sie in kurzer Zeit mehr als doppelt so viele Follower wie er angesammelt. 310.000 Menschen folgen der 19-Jährigen jetzt. Dem Wendler ist das ein Rätsel.

"Das ist total verrückt, weil Laura performt ja überhaupt nicht, die ist ja nur Laura, die ist keine Djane und keine Sängerin", sagt er. Und zu ihr gewandt. "Du machst eigentlich nichts. Du bist mega bekannt, das ist schon verblüffend." Nach kurzem Überlegen fügt er hinzu: "Muss wohl an mir liegen." An wem auch sonst. Mittlerweile gebe es ganz viele Anfragen an Laura. "Leider keine für mich", sagt der Wendler.

Trotzdem kann er seiner jungen Freundin nicht böse sein. Sie ist all das, was der Wendler bei einer Frau sucht. "Feminin, süß, lieb, treu" müsse die perfekte Frau für ihn sein. Vor allem aber himmelt sie ihn und alles, was er tut (also hauptsächlich, sie vor laufender Kamera zu begrabbeln), an. "Ich komme manchmal fix und fertig von der Arbeit nach Hause und erwarte eine Frau, die mir in die Arme fällt und die mich am besten nach oben trägt bis ins Schlafzimmer", erklärt der Wendler in einem älteren Interview. Claudia Norberg habe dies nie getan.

Der letzte Funke Hoffnung: Lauras Liebe ist nur gespielt

Seinen Manager habe er damals gefragt, ob es nicht besser sei, Laura vor der Öffentlichkeit zu verheimlichen. Krampe erklärte ihm, dass das schwierig werden könnte, wenn die beiden ständig zusammen gesehen werden. Das leuchtete dem Wendler ein. Mittlerweile hat die 19-Jährige für den Wendler auf ihr Abitur verzichtet und die Schule nach der 12. Klasse abgebrochen. Die beiden leben mit der Tochter des Wendlers in Florida, die nur zwei Jahre jünger ist als seine Freundin.

"Es hat mich riesig überrascht, dass Laura noch Jungfrau war", sagt der 47-jährige Wendler über das damals 18-jährige Mädchen. Sie habe sich für den Richtigen aufbewahren wollen, erklärt Laura. In dem Mann, der von sich selbst nur in der dritten Person spricht und Sätze über Frauen sagt, wie "Mit 15 sind die doch schon fertig", hat sie den nun offenbar gefunden.

Die einzige Hoffnung, die als Zuschauer bleibt: Laura Müller wollte so schnell wie möglich berühmt werden und hat sich dafür den ersten dahergelaufenen Typen geangelt. Ein Hoffnungsschimmer: Ihr "Ich bin echt verliebt in dich, Schatz" im Doppel-Interview mit Michael Wendler klingt nicht so ganz authentisch. Die beiden bringen sich beruflich gegenseitig voran, wie die Doku festhält. Mittlerweile sichert Laura Müller dem Wendler sogar seine Jobs. Denn das meiste Geld verdient er laut RTL immer noch mit seinen Live-Auftritten. Die Gäste da wiederum sind nicht immer nur wegen des Wendlers da. RTL zeigt Ausschnitte, in denen sie nach Laura brüllen. Hoffentlich fällt auch Laura das irgendwann auf. Im Fernsehen kann sie auch ohne den Wendler noch auftreten. Claudia Norberg ist das beste Beispiel dafür, dass man auch zwei Jahre nach einer Trennung von Michael Wendler noch interessant genug für das Dschungelcamp ist. Im Gegensatz dazu muss man sich beim Wendler fragen, was von ihm noch in den Medien bleibt, wenn seine Laura einmal weg ist.