RTL schickt eine neue "Bachelorette" in den Ring: Jenny, 27, sucht als "Bachelorette" die große Liebe. Wir haben die erste Folge geschaut.

So, es geht wieder los. Wir hoffen, Sie sitzen kommod und haben Schnittchen und vielleicht einen Sekt in Greifweite. Naja, oder ein Kamillentee. In diesem Jahr ist es die 27-jährige Jennifer Saro aus Berlin, die den Mann fürs Leben sucht. Oder zumindest den Mann für süße Pärchenfotos auf Instagram. Die Besonderheit: Sie hat bereits ein Kind. Es dürfte also interessant werden, die Reaktionen der Männer auf diese Information zu sehen. Das Baby ist bei den Dreharbeiten in Thailand dabei, Jennifers Freundin Melli passt auf den Kleinen auf, wenn die Bachelorette unterwegs ist.

"Ich würd' sagen: Wir machen das einfach mal", leitet die sympathisch wirkende Brünette mit den etwas zu voluminösen Lippen die erste Folge ein. Wir kennen ja das Spiel: In dieser ersten Episode wird sie erst einmal einen ersten Blick auf die 18 Kandidaten werfen dürfen. Die wirken auf uns wie eine recht wilde Mischung ... aus Durchschnittlichkeit. Manche mit Machoattitüde, manche eher Typ niedlicher Lausbube, aber eher keiner, der aussieht, als würde er zwischendurch mal ein Buch lesen.

Die Bachelorette und ihre Verehrer

"Ich liebe es, zu knutschen. Ich hab Bock zu knutschen. Von mir aus können wir jetzt alle sofort miteinander rummachen", bringt sich Adrian aus Würselen humorig ein. Und Oguzhan aus Hamburg stellt fest, dass er jetzt "in fucking Thailand" ist – "mit einem verdammten Sonnenstich auf der Birne!" Eieiei. So anstrengend das Testosterongetümmel unter den Kandidaten die meiste Zeit wirkt, so romantisch geben sie sich kurz, wenn RTL direkt mit der Kamera draufhält: Da wollen sie plötzlich angeblich alle vor allem intensiv küssen und gemeinsam Sonnenuntergänge begutachten. Sogar die Farbe des Kleides, dass die Bachelorette beim ersten Treffen tragen wird, scheint die Jungs zu interessieren.

Alex aus Mannheim sieht ein bisschen aus wie der junge Sebastian vettel, plappert aber deutlich arroganter daher. Die Tatsachen, dass er kochen kann und ... Haare hat? machen ihn seiner Meinung nach zu etwas ganz besonderem. Nagut. Am roten Teppich, ab dessen Ende die Bachelorette zur ersten Begrüßung wartet, fährt er dann auch noch mit dem Motorrad vor. Da er aber nicht allzu viel redet, findet Jenny ihn "süß". Sie kennt ihn ja noch nicht.

Alle sind sie nervös

Ozughan ist dann niedlicherweise so hin und weg von der Bachelorette, dass es ihm wortwörtlich die Sprache verschlägt. Die umarmt ihn lieb und sagt: "Dann reden wir später nochmal." Außerdem findet sie, dass er gut riecht. Auch Adrian, Typ eitler Pfau, wirkt ziemlich nervös, findet Jenny aber auch "wunderwunderschön". Jesaia aus Stuttgart gibt sich dann deutlich souveräner. Er legt einen sympathischen, eloquenten Auftritt hin. Und dann hat die Bachelorette auch noch braune Haare – so wie er es sich gewünscht hat.

Fynn aus Lüneburg stolpert und stammelt sich durch das Kennenlernen, wobei man nicht genau weiß, ob das seine Masche ist oder echte Aufregung. Gutherzig hält Jenny ihn dennoch für "eine richtig süße Maus". Hat er aber Glück gehabt! Thomas, gebürtig aus Vietnam, landet einen weniger guten ersten Eindruck, weil er im Eifer des Gefechts aus der ersten Begegnung eine Art Verhör macht und dann noch versucht, einen Witz über seine Heimat Vietnam und dessen Nähe zu Thailand zu machen, der arg trostlos versandet. Jenny wirkt irritert.

Für Jenny hagelt es kleine Geschenke

Der bärtige Julian macht's clever und schenkt der Bachelorette ein Armband mit dem Buchstaben J, damit sie seinen Namen nicht vergisst. Findet sie gut. André bringt eine Flasche Wein aus seiner Heimatregion mit, was prinzipiell immer ein guter Move ist. Allerdings wirkt er beim Aufeinandertreffen mit Jenny dann trotz des Alkoholpräsents arg steif und trocken. (Das war jetzt Zufall und kein Wein-Witz.) Die Idee mit dem Wein kommt aber zumindest bei einem richtig gut an – bei Ozughan. Der klatscht laut für André, minutenlang, und kräht "Respekt" und "Schapö" (womit wohl 'Chapeau' gemeint ist), was bei Jenny für ein Augenrollen sorgt.

David, der aussieht wie ein freundlicher Papi, berichtet von seinem kleinen Dorf namens Langweiler und gibt sich insgesamt putzig und sympathisch. Der smarte Yannick bringt der Bachelorette einen kleinen Faszienball mit, mit dem sie später ihre Füße massieren soll – eine offenbar gute Idee, denn das lange Stehen in den hohen Schuhen setzt Jenny arg zu. Ein bisschen süß die Konversation der beiden. "... weil ich tatsächlich Sportwissenschaftler bin", sagt Yannick. "Ah!", sagt Jenny. "Und was hast du studiert?" Yannick antwortet: "Sportwissenschaften". Duh!

Machos und Modedesigner

Der breitschultrige Baro kommt mit viel Charme und Charisma daher. Der langhaarige Duisburger Kaan ist so nervös und fahrig, dass er selbst die knappe Begrüßungszeit mit Jenny beendet und stottert: "Wir reden drinnen weiter." Zudem scheint er Probleme haben, ihren ja wirklich eher unkomplizierten Namen zu verstehen. Muskelprotz Pedro mag klassische Musik und Schach – ob er auch soziale Kompetenzen hat, muss sich noch zeigen. Der blonde Jesper ist Modedesigner und Halbdäne. Er schenkt der Bachelorette eine Kerze, damit es für sie auch in Thailand "hygge" ist.

Oliver kann damit punkten, dass er wie Jenny in Berlin wohnt, er erkennt aber auch direkt ihren bayrischen Dialekt – dort wuchs sie nämlich auf. Der letzte Kandidat ist schließlich Gianluca: RTL dachte sich den "Gag" aus, ihn die beiden vorherigen Männer als Chauffeur an den roten Teppich zu kutschieren, um die Bachelorette schließlich zu überraschen. Klappt nur halbgut. Und ist auch in keiner Form irgendwie witzig.

Tierliebe überall

Als dann endlich alle in der Villa versammelt sind und zusammen anstoßen können, geht das übliche Hin und Her los: Die Männer wollen alle ein paar Minuten allein mit Jenny sprechen. Thomas fängt an fragt (klug), ob sie Tiere mag – er selbst hat zwei Hunde. Baro kommt dazu und berichtet, dass er ebenfalls zwei Hunde hat. Gut, dass die Bachelorette dann sagt, dass sie ebenfalls Hunde liebt. Wäre sonst unangenehm geworden. Aus der Ferne guckt Papatyp David dem Getümmel zu und reimt: "Jenny, gib mir die Rose, sonst mach ich mir in die Hose." Okay?

Ozughan gesteht schließlich, dass er Jenny vor sechs Jahren bereits einmal über Tinder kennengelernt hat. Er scheint sich aber besser an das Treffen zu erinnern als sie – sie erinnert sich nämlich gar nicht. Und auch sonst tut sie sich ein bisschen schwer mit all den Informationen, die sie an diesem Abend von allen Seiten bekommen hat. Und apropos Informationen: Zum Ende des Abends offenbart sie den 18 Herren dann auch, dass sie bereits Mama ist. Einige Kandidaten wirken plötzlich sehr nachdenklich. Einige zeigen aber auch auf herzige Art, dass sie trotzdem voll dabei sind – Baro etwa will wissen, wie oft das Kind nachts noch so aufwacht.

Am Ende müssen schon zwei Männer gehen

Nachdem also alles Wichtige endlich über die Bühne gebracht ist, geht es dann ans Eingemacht: Die Bachelorette muss zum ersten Mal Rosen verteilen. Ein bisschen harsch, nachdem sie die Herren gerade mal seit ein paar Stunden kennt. Die Unglücklichen, deren Abenteuer schon nach der ersten Folge endet, sind Thomas mit den beiden Hunden und Tim, an den wir uns ehrlich gesagt nicht einmal mehr erinnern können.