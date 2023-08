von Wiebke Tomescheit Bachelorette Jenny mistet in dieser Folge drastisch aus. Zuvor allerdings gönnt sie sich und den Jungs einen Besuch im Beauty-Salon und führt einen Mann zu einem romantischen Spaziergang aus.

Sechste Folge, noch immer befinden wir uns in Thailand, noch immer zeichnet sich zwischen Bachelorette Jenny und den verbliebenen Herren keine ganz große Romanze ab. Den größten Platz in ihrem Herzen nimmt halt ihr kleiner Sohn ein, der zu Beginn der aktuellen Episode auch noch seinen ersten Geburtstag feiert. Wie er das mit 18 wohl findet, zum ersten Mal in einer Kuppelshow ein Jahr älter geworden zu sein? Vielleicht nicht die schlechteste Partyanekdote. Als Beweismittel sollen ihm die Kandidaten später dann auch Briefchen für eine Zeitkapsel schreiben. Kitschige Botschaften von ihm völlig unbekannten Kerlen – da wird der Junge sich aber freuen, wenn er sie in 17 Jahren endlich lesen darf. Also, vermutlich.

Aber RTL geht es ja vorrangig um die Beziehung zwischen Jenny und den Herren. Deshalb stattet die Bachelorette den Kandidaten zügig einen Besuch in deren Strandvilla ab. Es wird lauschig: Bei Kerzenschein und Rosé-Sekt werden Kinderfotos der Männer begutachtet. Das ist erwartungsgemäß putzig. "Wir alle neun waren supersüße Kinder", stellt Gianluca nachher gönnerhaft fest.

Süße Kiddies, krasse Kerle

Nach der ganzen Nostalgie-Aktion verziehen sich die Bachelorette und Fynn in eine private Ecke. Sie fackeln nicht lange, dann knutschen die beiden rum. Sieht auch tatsächlich fast romantisch aus. Allerdings ist die Ecke nicht so privat wie sie glaubten: Oguzhan linst um die Ecke – und ertappt die beiden. "Die machen rum!", verrät er den anderen empört. Danach ist die Stimmung in der Villa richtig unangenehm. Keiner der Jungs weiß so richtig was zu sagen, und Jenny verabschiedet sich bald. Der arme Fynn muss noch einiges an Genecke einstecken.

Die Stimmung ist immerhin wieder etwas besser, als zum ersten Gruppendate der Folge geladen wird: Jenny will mit Adrian, David und André zum "Girls Day", einmal das volle Beauty-Program durchziehen. Wir erfahren eine interessante Sache über die Bachelorette: "Ich find' Füße ganz eklig", sagt sie nach der gemeinsamen Pediküre mit den Jungs. Sie habe deshalb gar nicht genau auf die Extremitäten der Herren geschaut.

Was ist bloß bei Adrian los?

Adrian bekommt bei einer privaten Beinmassage mit Jenny die Chance, seine regelmäßigen Gefühlsausbrüche zu erklären. Die wirkt eher mäßig überzeugt und scheint genervt von soviel geballter Emotion. Sie darf sich später rächen, als sie ihm (und auch dem armen David) per Wachsstreifen die Rücken- und Brustbehaarung vom Körper reißen kann. Aua. Der eher schüchterne André darf dann im Anschluss noch da bleiben. Mit Jenny sitzt er auf einer idyllischen Terrasse, während die Grillen und Zikaden zirpen. Die Bachelorette glaubt, die Geräusche kämen von Vögeln. Als André korrekt vermutete, es seien eher Insekten, guckt sie ihn angewidert an. "Das wäre schon ein bisschen eklig!" Äh, okay? Das Date verläuft nett, aber funken tut's nicht.

Am Tag drauf dürfen dann Jesaia, Markus, Gianluca, Oguzhan und Fynn mit Jenny und einer Gruppe Kinder Fußball spielen. Klar: Der Bachelorette geht's weniger um die Kick-Künste der Jungs, als darum, wie die mit den Kids umgehen. Mit Jesaia, der sich bisher durchweg extrem liebenswert zeigte, spricht Jenny dann noch kurz privat. Die beiden hatten sich ja in der letzten Episode geküsst, was bei der Bachelorette aber nicht die erwarteten Gefühle ausgelöst hatte. Aufgeben will sie ihn dennoch noch nicht. Auch mit Gianluca plaudert Jenny dann noch sehr nett.

Fynn bekommt eine Extrawurst, mit ihm geht die Bachelorette roantisch spazieren. Allerdings fängt es nach wenigen Schritten an zu gewittern und wie aus Eimern zu schütten. Mit Plastikcapes, "wie ein Ganzkörperkondom", so Fynn, latschen die beiden weiter. Und erneut wird geknutscht. Uiuiui.

Eine drastische Nacht der Rosen

Die Nacht der Rosen findet dann zum Teil im Pool statt, und die Jungs können ihre Äuglein kaum von Jennys Bikini-Po lassen, der auch in der Tat knackig daherkommt. Adrian schenkt ihr dann einen Brief und einen Schmuckstein, den er von seiner Mama hat. Beides sehr romantisch – aber die Bachelorette scheint deutlich abgekühlt und lässt sich nur bedingt von den emotionalen Worten und Gesten erweichen. Sie sagt ihm das sogar recht deutlich: "Ich will keine Spielchen, ich will nicht toxisch – ich will langweilig, ich will einfach!"

Später nimmt Gianluca Jenny beiseite. Er sei so gut mit Fynn befreundet, dass er wisse, wie gut die Bachelorette mit dem Konkurrenten harmoniere. Deshalb wolle er freiwillig gehen. Sie versteht das und ist definitiv nicht angemessen traurig darüber, dass so ein Qualitätskandidat die Show vorzeitig verlässt. Das könnte aber auch daran liegen, dass sie ohnehin fünf Männer von dannen schicken muss – und es jetzt nur noch vier sind. Denn schon in der nächsten Folge geht es zu den Dream Dates, und die Zeit in Thailand ist Geschichte.

Gehen müssen am Ende der selbstsichere Oguzhan, der nette Papa-Typ David, Schauspieler Markus und der schüchterne André. Mit zu den Dream Dates kommen Adrian, Jesaia und Fynn. Gar keine Überraschung also.