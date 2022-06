Die Bachelorette heißt in diesem Jahr Sharon Battiste. Und gleich die erste Folge startet vielversprechend. Ein Mann überzeugt direkt mit dem ersten Gespräch.

Es geht wieder los. 20 Männer in zu kurzen Hosen und mit kahl rasierten Schläfen versuchen, eine Frau von sich zu überzeugen. Die stellt gleich zu Beginn klar, dass sie vor allem auch mal daran interessiert wäre, sich selbst kennenzulernen. Sharon Battiste heißt die Bachelorette in diesem Jahr, und die Kölnerin verspricht, mal etwas "Bums in die Bude" zu bringen.

"Die Bachelorette": Sharon Battiste war in einer toxischen Beziehung

Aber in alter Kuppelshow-Manier muss sie zu allererst ein wenig Drama anbieten, in Form einer traurigen Erinnerung: In der Vergangenheit hatte sie eine toxische Beziehung, die sie sowohl seelisch als auch körperlich verletzt habe. Außerdem leide sie unter kreisrundem Haarausfall, habe aber kürzlich einen radikalen Entschluss gefasst, und sich kurzerhand eine Glatze rasiert.

Mal mit Perücke, mal ohne, will sie als Rosenkavalierin an ihre Grenzen kommen, sich fühlen und gerne auch mal richtig knutschen.

Sharon ist selbstbewusst, souverän und humorvoll. So sehr, dass es beim Kennenlernen am roten Teppich dem einen oder anderen Herren die Sprache verschlägt. "Die Spiele sind eröffnet", stellt einer fest, während ein anderer prophezeit, dass es dieses Jahr ein Kampf werden könnte. Den Zuschauenden wäre es zu wünschen, waren die vergangenen Staffeln der Bachelorette eher – gelinde gesagt – wie Autorennen mit angezogener Handbremse.

Magie, Oregano und ein Stripper

In diesem Jahr wirken auch die Anwärter auf die letzte Rose hochmotiviert. Einer sucht die Liebe seines Lebens, einer bezirzt mit Zaubertricks, Lukas aus Hamburg will endlich mal eine Frau in Ruhe kennenlernen, ohne von seiner kleinen Tochter abgelenkt zu werden und Kandidat Basti verdient sein Geld als Stripper. Das weiß die Bachelorette bereits, denn sie geht gerne mit ihren Freundinnen zu Strip-Shows.

Kuppel-Show "Bachelor in Paradise" startet bei RTL: Das sind die Teilnehmer der dritten Staffel 1 von 27 Zurück Weiter Zurück Weiter Zico aus Köln

Er war der Publikumsliebling der aktuellen "Bachelorette"-Staffel mit Maxime Herbord, sie schickte Zico allerdings nach den Dreamdates nach Hause. Jetzt versucht der 30-Jährige sein Glück bei "Bachelor in Paradise". Mehr

Der Grieche Alexandros hat sich ebenfalls etwas Besonderes überlegt. Er übergibt der Bachelorette ein Fläschchen mit Oregano, immerhin ist das Gewürz der griechischen Mythologie zufolge die Pflanze der Liebesgöttin Aphrodite. Ärgerlich nur, dass Sharon Oregano überhaupt nicht mag. Es sei das Erste, was sie von der Pizza kratzen würde, eröffnet sie Alexandros unverblümt, der es leicht geknickt mit Humor nimmt.

Neben ungeahnten Kräuter-Aversionen und Strip-Shows scheinen die größten Herausforderungen für die Männer allerdings in der Bachelorette-Villa zu sein. Dort müssen sie ein paar wenige Pflastesteine überqueren, um über einem künstlich angelegten Teich zu gelangen, an dessen Ende die Drinks warten.

Einer bekommt direkt eine Rose

Auf den ersten Blick am meisten überzeugen kann Fußballer Max, der direkt die erste Schnittblume in die Hand gedrückt bekommt. Er hat Sharon zum Lachen gebracht. Auch Lukas, der mit der Tochter, scheint es der Bachelorette angetan zu haben. Hinter Emanuells "schönen Augen" sieht sie etwas "Bad Boy". Ob das jetzt gut oder schlecht ist, wird sich rausstellen.

Beim gemeinsamen Tanzen laufen die Jungs auf Hochtouren. Es wird gesprungen, gebreakdanced, geflirtet. Hier versucht wirklich jeder, bei der Single-Frau einen Stich zu setzen. Und Bachelorette Sharon? Die findet sichtlich Gefallen an dem Gehabe ihrer Verehrer, tanzt begeistert mit und wirkt, als hätte sie nie etwas anderes gemacht, als im Fernsehen umgarnt zu werden und Rosen zu verteilen.

Drei junge Männer müssen noch am gleichen Abend die Heimreise antreten. Die Namen? Haben wir leider vergessen, ist jetzt aber auch nicht mehr entscheidend.

Alle Folgen von "Die Bachelorette" sind wöchentlich auf RTL+ abrufbar und laufen mittwochs, um 20.15 Uhr im Free-TV.