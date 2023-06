Der Fitnesstrainer darf ebenso wenig fehlen wie der Key Account Manager: 18 Männer treten in der zehnten Staffel "Die Bachelorette" an, um das Herz von Jennifer Saro zu erobern. Die Content Creatorin aus Berlin ist die neue Single-Lady und tritt damit die Nachfolge von Sharon Battiste an, die im Vorjahr in der Kuppelshow einen Partner fand. Gedreht wurde in Thailand, ausgestrahlt werden die neuen Folgen ab dem 12. Juli 2023 bei RTL. Bereits eine Woche zuvor, ab dem 5. Juli 2023, sind sie bei RTL+ zu sehen.

Saro ist die erste Bachelorette, die bereits ein Kind hat. Ihr Sohn ist ein Jahr alt. "Ich freue mich sehr, dass ich diese Rolle einnehmen darf. Dass ich Frauen, die vielleicht in der gleichen Situation sind wie ich, zeigen kann, dass man trotzdem noch eine begehrenswerte Frau ist. Dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man ein Kind bekommen hat und dass man nicht nur Mama ist, sondern auch eine Frau", sagt sie.

Hinweis der Redaktion: Der stern ist Teil von RTL Deutschland.