Oh là là – in Folge 5 der "Bachelorette" fällt der erste Kuss ...

von Laura Stunz Es wird heiß bei der Bachelorette: In Folge 5 der RTL-Show geht Jennifer Saro mit dem ein oder anderen Kandidaten auf Tuchfühlung. Sogar der erste Kuss fällt – diesmal aber nicht nur auf die Wange.

Da waren's nur noch elf: In der fünften Folge der Bachelorette möchte Jenny nach dem Kussfauxpas in der vorherigen Sendung – der stern berichtete – mit einigen der Kandidaten nun tatsächlich den nächsten Schritt gehen und "Distanz verringern". Als erster darf sich Fynn auf ein Einzeldate freuen. Da der 25-Jährige schon von Beginn an zu den Favoriten der Bachelorette zählt, ist es nicht verwunderlich, dass sie ihn für ein ganz besonderes Date ausgewählt hat.

"Die Bachelorette": Jenny geht auf Tuchfühlung

Beim Acroyoga, einer speziellen Form des Partneryogas, sollen sich die Beiden näher kommen. Auch wenn Jenny sich bei den Übungen ein wenig an Kamasutra, eine Form der indischen Sexuallehre, die mit außergewöhnlichen Sexstellungen einhergeht, erinnert fühlt, macht sie zusammen mit Fynn eine gute Figur.

Zurück in der Männervilla wird Fynn groß gefeiert und mit Grölen begrüßt. Er verrät den Jungs stolz: "Der Vibe ist ganz gut. Es hat geknistert." Doch schnell landet auch er wieder auf dem Boden der Tatsachen, als er erfährt, dass Jesaia gerade auf dem Weg zum nächsten Einzeldate ist. Und die Gruppe weiß: Dass der Coach aus Stuttgart den ersten richtigen Kuss ergattert, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Auch die Umstände der Date-Night könnten nicht vielversprechender sein: Jenny lädt Jesaia zum Spa-Abend ein – inklusive Massage, Peeling und romantischer Badewanne. Und als hätte es nicht anders sein sollen, kommt es zum lang ersehnten Kuss zwischen den Beiden.

Doch nach nur wenigen Sekunden ist der magische Moment schon vorbei. "Deine Lippen fühlen sich gut an", grinst Jesaia. Für ihn ist das Eis jetzt gebrochen, "es kam vom Herzen", sagt er Jenny. Dieser ist die Enttäuschung hingegen ins Gesicht geschrieben. Sie fühlt nicht das, was sie fühlen sollte, erklärt sie hinterher im Interview. "Vielleicht wird’s besser wenn wir vertrauter sind."

Ablenkende Ausschnitte und ehrliche Worte

In der Villa bringen die Kuss-News Jesaia zwar den ein oder anderen eifersüchtigen Blick ein, so richtig überrascht ist aber niemand. Nur Adrian tobt vor Wut. Denn neben der Tatsache, dass Jesaia sich über den ersten Kuss freuen durfte, wird ausgerechnet Oguzhan zum dritten Einzeldate des Tages eingeladen. "Ich glaube, dass sie mir eins auswischen will. Weil Harmonie ist das nicht. Das ist eher ein Gegeneinander statt ein Miteinander", sagt der 27-Jährige. Es sei zu viel für sein Herz.

Auch mit Oguzhan möchte Jenny bei einem romantischen Kochdate auf Tuchfühlung gehen. "Bei Oguzhan weiß ich immer noch nicht – hab ich Interesse oder habe ich kein Interesse", sagt Jenny. "Wenn es dieses Mal wieder so ein Auf und Ab wird ... schwierig." Doch so richtig funken will es nicht. Oguzhan ist von Beginn an abgelenkt von Jennys Auftreten, kann den Blick kaum von ihrem Ausschnitt abwenden. "Jenny hat mich so ein bisschen aus der Fassung gebracht, mit ihrem ausgeprägten Ausschnitt", erklärt er sich. "Die Aussicht war top", lacht er.

"Das war die größte Muschi-Aktion"

Beim Essen spricht er Jenny nochmal auf ihre Kleiderwahl an. Er sei ja eigentlich ein "entspannter Typ", aber wenn sie sich so anziehen möchte, würde er sagen: "Der Ausschnitt ist ein bisschen doll, aber wenn du meinst." Ganz der entspannte Typ eben. Der Bachelorette gefällt Oguzhans Spruch gar nicht. "Mein Ausschnitt ist meine Sache", entgegnet sie. "Vielleicht ziehe ich dann noch einen tieferen Ausschnitt an."

Das Ausschnittthema sorgt auch am nächsten Tag noch für Gesprächsstoff in der Männervilla. Denn auch für die anderen scheint die Kleiderwahl einer Frau im 21. Jahrhundert eine Rolle zu spielen, Kaan fragt: "Hat sie dich provoziert?", woraufhin Oguzhan erklärt: "Sie wollte unbedingt mit mir diskutieren. Man kann sich natürlich immer sexy anziehen – aber da gibt es sexy-klassisch und sexy-billig". Dass Männer das Recht haben, sich darüber ein Urteil zu bilden, steht in der Runde außer Frage.

Daneben wird auch nochmal über das Kuss-Fauxpas der Vorwoche angespannt diskutiert. Adrian weiß: "Das war die größte Muschi-Aktion". Ein bisschen Freude muss her. Und die kommt – dem Himmel sei Dank – in Form eines Gruppendates im Freizeitpark. Den hat Jenny gebucht, um alleine mit Kaan, André, Alex, David, Markus und Adrian die Zeit zu genießen. Doch gleich zu Beginn muss auch Kaan die Bachelorette erstmal darauf hinweisen, dass ihr Rock kurz ist. Er fragt: "Ziehst du dich oft so freizügig an?"

Klärende Worte mit Adrian

Jenny, sichtlich genervt, betont: "Meine Röcke sind so kurz, wie ich möchte, und auch mein Ausschnitt ist so tief, wie ich möchte. Ich möchte nie wieder was darüber hören." Wäre das auch geklärt. Ein ernstes Wörtchen hat die Bachelorette dann aber noch mit Adrian zu klären. Denn die Kuss-Aktion scheint ihr immer noch nicht aus dem Kopf gehen zu wollen. Adrian weiß: "Es gibt keinen Ausweg, ich muss jetzt über dieses unangenehme Thema sprechen." Und er erklärt sein Verhalten mit einem Scherz, den die Männer nicht verstanden hätten. Das akzeptiert Jenny – und schenkt ihm das vierte Einzeldate der Folge.

Zwischen den Beiden knistert es gewaltig, "bei Adrian habe ich dieses dumme mädchenhafte Gekicher", so Jenny. Doch zum Kuss kommt es nicht, Adrian traut sich nicht, betont aber: "Beim nächsten Mal machen wir das." Auch in der Nacht der Rosen ist der fehlende Kuss Gesprächsthema. Als Adrian nach einem Kuss fragt – er hat sich davor extra ein Pfefferminzbonbon bei Kaan geliehen und angekündigt: "Wenn uns niemand beobachtet bei der Nacht der Rosen, wird das Ding eingetütet" – lehnt Jenny ab. Sie wolle, dass Adrian sie auf einem Einzeldate küsst. Adrian ist verzweifelt. Er sagt: "Ich brauche eine Frau, die mich an die Hand nimmt. Kannst du das? Aus Prinzip würde ich gerne heulen und nach Hause fahren." Hinterher schämt sich der 27-Jährige für sein Verhalten, sagt: "Sie hat alles verdient außer mich", Kumpel Kaan spendet ihm Trost.

Doch trotz seiner emotionalen Worte erhält Adrian am Ende eine Rose, genau wie Oguzhan. Alex, Jesper und Kaan müssen die Show an diesem Abend verlassen.

"Die Bachelorette" läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+ im Stream.