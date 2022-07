von Luisa Schwebel Aus sechs mach vier. Bevor Bachelorette Sharon Battiste mit vier Männern zu den Dream-Dates aufbricht, muss sie erstmal zwei andere rausschmeißen.

Auf einmal geht alles ganz schnell. Die "Bachelorette"-Kandidaten Lukas, Jan, Emanuell, Alex, Steffen und Tom haben gerade erst die jüngste Nacht der Rosen hinter sich, da geht es Schlag auf Schlag weiter. Für zwei Männer heißt es: Abflug – ohne Rose. Um das bestmöglich zu veranschaulichen, werden die sechs Herren auf einen Flugplatz gekarrt, wo Bachelorette Sharon Battiste bereits mit nur vier Rosen und einem mit Snacks gedeckten Tisch auf sie wartet.

Obwohl das alles durchaus appetitlich aussieht, bleibt kaum Zeit, um sich ein paar Schnittchen zu gönnen, bevor Alex und Tom eliminiert werden. Überraschend ist das nicht, aber man hätte die Zwei ja wenigstens noch was essen lassen können. Ist die harte Nuss erstmal geknackt, geht es weg aus Phuket und nach Bangkok. Dort trifft Sharon als erstes auf Steffen und die beiden begeben sich auf ein Klassiker-Date der Kuppelshow-Geschichte: einen Helikopter-Rundflug. Für die beiden ist es sogar schon der zweite gemeinsame Flug in dieser Staffel. Steffen erklärt der Bachelorette, wie froh er ist, dass er auf ein Dream-Date mitkommen darf und sie belohnt ihn mit einem Kuss.

Anschließend machen sie es sich an einem Tisch gemütlich, der wieder mal mit durchaus lecker aussehenden Spießen und Frühlingsrollen gedeckt ist. Davon rühren Steffen und Sharon allerdings kaum etwas an. Wir sind hier ja auch bei einer Kuppelshow und nicht bei Mälzer. Schade eigentlich. Dass ihre Mägen vermutlich noch leer sind, wird dann jedoch zum Vorteil, denn die beiden strippen bis auf die Badeklamotten und lassen ihr Dream-Date in einem Rooftop-Pool ausklingen. Dabei wird, natürlich, viel geknutscht. "Wenn alle Dream-Dates so schön ablaufen, dann werde ich in ein paar Tagen ein echtes Problem haben", resümiert Sharon, nachdem Steffen die Biege gemacht hat. Wenn sie nur wüsste.

Lukas haut die Bachelorette um

Denn auf dem nächsten Dream-Date mit Lukas wird die Bachelorette erst so richtig von ihren Gefühlen übermannt. Auch für Lukas hat Sharon ein Date vorbereitet, das an eines ihrer vorherigen erinnert. Es geht auf einer Jacht in die Badewanne, in der sie bereits in der Nacht wild knutschten, als sie ihm zum ersten Mal ihre Glatze präsentierte. Das Wasser in der Badewanne ist bereits eingelassen, sodass es eigentlich völlig abgekühlt sein müsste, als die beiden endlich darin Platz nehmen. Aber vielleicht ist das auch der Sinn der Sache, in Bangkok ist es schließlich warm. Im (kalten oder warmen) Wasser der Badewanne planschen die beiden und säuseln einander nette Dinge zu. Obwohl die Jacht, auf der die beiden baden, es scheinbar keinen Meter vom Fleck geschafft hat, findet das Date ein Ende – und Sharon bricht in Tränen aus. Freudentränen. Nicht etwa, weil Lukas endlich weg ist, sondern wegen der eingangs schon erwähnten übermannenden Gefühle. "Wie soll man das toppen?", fragt sich Sharon.

Aber da hat die Produktion eine Idee. Ein Adrenalinschub muss her. Und ein Dachgeschoss. Während Sharon mit Steffen und Lukas gemütlich planschen durfte, wird das Date mit Emanuell zur Mutprobe. Die beiden müssen eine Hauswand herunter laufen. Gesichert, versteht sich. So viel Adrenalin kann die Sendung dann auch nicht ertragen. Ob das Dream-Date als Metapher gelten soll, dass Beziehungen ein Auf und Ab sind? Man weiß es nicht, aber Sharon und Emanuell schaffen es gemeinsam, die Außenwand des Hochhauses abzusteigen.

Emanuell erzählt von seiner schlimmen Kindheit

Als Belohnung gibt es ein Candle-Light-Dinner. Dort stellen sie fest, dass er gerne und viel isst, sie eher wenig. Das haben wir bereits festgestellt und denken traurig an die Spießchen und Frühlingsrollen zurück, die beim Date mit Steffen leider gammelig geworden sind. Emanuell freut sich, dass er und die Bachelorette viele Gemeinsamkeiten haben, immerhin waren die beiden im Kinderhort. Fiel Emanuell in den vergangenen Dating-Wochen eher mit seiner Eifersucht und latenten Wut auf, offenbart er beim Dream-Date eine verletzliche Seite. Erst mit 17 habe er Liebe erfahren, nachdem er im Heim und bei einer Pflegefamilie aufgewachsen war. Emanuell kommt aus dem Reden gar nicht mehr raus. Aber kommt das vielleicht zu spät?

Das letzte Dream-Date fällt fast ins Wasser, denn wenn Kandidat Jan die Bildfläche betritt, entscheidet sich der Himmel Thailands irgendwie immer für einen Wolkenbruch. Dabei will Sharon mit ihm ein Date nachholen, das wegen Regens nicht stattfinden konnte. Doch im letzten Moment haben die beiden dann doch Glück. Die Wolken verziehen sich, und sie dürfen antreten zum Fallschirmsprung. Was man eben so macht bei einem Dream-Date. Zumindest bei RTL. Sharon und Jan springen und dürfen sich danach auf einer Picknickdecke erholen. Dort wird aus dem Dream-Date ein Bewerbungsgespräch und Florist Jan eröffnet Sharon, dass er sich wunderbar vorstellen kann, wie sie auf dem Markt Blumen verkauft. Nicht schlecht zu wissen, man weiß ja nie, wie die Schauspielkarriere so verlaufen könnte. Nach dem Rekrutierungsgespräch wird – was denn auch sonst – geknutscht.

Nachdem die Bachelorette also geflogen ist, gebadet hat, klettern musste und dann wieder in die Luft durfte, muss sie eine Entscheidung treffen. Bei so vielen Dream-Dates kann man schon mal durch den Tüdel kommen, aber die Rosenkavalierin hat sich hoffentlich Notizen gemacht. Trotz seiner Ehrlichkeit und Verwundbarkeit muss Emanuell am Ende die Koffer packen. Er bekommt keine Rose und reagiert so wie man es schon von ihm kennt: latent wütend. Während die drei Auserwählten etwas bedröppelt mit ihren Rosen dastehen, versucht Sharon ihm zu erklären, was sie zur Entscheidung bewegt hat. Aber Emanuell kann die Bachelorette kaum angucken. Beste Voraussetzungen also, um ihn zum Wiedersehen mit Sophia Thomalla einzuladen, das am Donnerstagabend ausgestrahlt wird.

Das Finale von "Die Bachelorette" ist bereits bei RTL+ zu sehen, im Free-TV wird es am Donnerstagabend um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Um 22.35 Uhr folgt dann direkt das Wiedersehen mit Sophia Thomalla.