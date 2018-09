Lisa Martinek ist mit der Krimi-Reihe «Das Duo» einem breiten Publikum bekannt geworden. Ab diesem Dienstag (4. September, 20.15 Uhr) ist sie im Ersten in der Hauptrolle der blinden Anwältin «Die Heiland - Wir sind Anwalt» zu sehen.

Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur spricht die 46-jährige Schauspielerin über diese ganz besondere Rolle. Aber auch darüber, was sie daraus für ihr eigenes Leben gelernt hat und wie sich ihre Einstellung gegenüber Jura geändert hat.

Frage: Was hat Sie bewogen, die Rolle der blinden Anwältin zu übernehmen?



Antwort: Mir war relativ schnell klar, dass es bei dieser Rolle zwei Bereiche gibt, mit denen ich bislang wenig oder gar nichts zu tun hatte. Das ist zum einen das offensichtliche Thema Blindheit, und zum anderen das Thema Jura, das ich bislang stets als eine sehr trockene Angelegenheit empfand. Dann durfte ich die «echte Anwältin» Pamela Pabst kennenlernen, und damit taten sich mir diese zwei Themen als unheimlich spannende Welten auf.

Frage: Wie haben Sie sich auf das gespielte Blindsein vorbereitet?



Antwort: Ich habe mit dem Mobilitätstrainer von Frau Pabst zusammengearbeitet und gelernt, wie ich mich mit dem sogenannten Langstock bewege, in Räumen und auf der Straße. Und ich habe Frau Pabst in ihrer Kanzlei und vor Gericht begleiten dürfen, und daraus ist eine sehr schöne Freundschaft entstanden. So konnte ich lernen, wie sich ein Blinder bewegt, wie er auf die Beschaffenheit des Bodens achtet, und dass dabei der Gehör- und der Geruchssinn eine ganz andere und sehr viel wichtigere Rolle spielen als bei sehenden Menschen.

Frage: Konnten Sie durch diese Rolle etwas für ihr eigenes Leben lernen?



Antwort: Oh ja. Ich habe erfahren, dass ein blinder Mensch zwar ohne fremde Hilfe nicht auskommt, aber vor allem, wie er von der Umwelt wahrgenommen wird. Da gibt es viel Aufmerksamkeit und Höflichkeit, aber auch viel Rempelei und Unverständnis. Es gibt unglaublich viele Hilfsmittel, gerade für den Haushalt, die ihnen das Leben erleichtern. Aber ganz wichtig sind eine feste Struktur im Leben und gewisse Regelmäßigkeiten. Darauf könnten wir als Sehende viel mehr achten.

ZUR PERSON: Lisa Martinek (46) wurde am 11. Februar 1972 in Stuttgart geboren. Sie war und ist bis heute in zahlreichen Serien und TV-Filmen zu sehen. Erste Erfolge erzielte sie mit den Serien «Blankenese» (1994, NDR) und «Klemperer - Ein Leben in Deutschland» (1999, Das Erste), und mit Zweiteilern wie «Der Verleger» (2001, Das Erste), «Tornado - Der Zorn des Himmels» (2006, Pro7) und «Alles muss raus - Eine Familie rechnet ab» (2014, ZDF). Von 2006 bis 2012 war sie als Kommissarin Clara Hertz in der Reihe «Das Duo» (ZDF) zu sehen. Zuletzt spielte sie in der Serie «Blaumacher» (2017, ZDFneo). Lisa Martinek lebt mit ihrer Familie in München und Berlin.