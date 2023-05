von Mark Stöhr Ein Beutelaufspanner, ein Putzmittelset für Kinder, eine vegane Tütensoße und sündhaft teure Rasenleuchten: Bahnbrechende Produktneuheiten waren in der aktuellen Folge der "Höhle der Löwen" eher Mangelware. Dafür war mehr Zeit für kleinere Scharmützel zwischen den Löwen – und ein sehr persönliches Bekenntnis von Ralf Dümmel.

Die Wette gilt: ein Essen für 300.000 verkaufte Spannfedern. Erreicht Ralf Dümmel diese Marke oder übertrifft sie sogar, bindet sich Carsten Maschmeyer die Kochschürze um. Bleibt er darunter, lädt "Mr. Regal" seinen Löwenkollegen in ein Restaurant ein. Denn: "Selbstgekochtes von mir willst du nicht essen."

Die freundliche Kontroverse entspann sich um ein Beutelhaltersystem namens O-Spring (lesen Sie den stern-Test dazu hier), das den Alltag um einen weiteren Lifehack bereichern soll. Nichts weiter als ein Nischenprodukt, befand die Mehrheit der Investoren. Zusätzlich sorgte ein Darlehen von 250.000 Euro für Bauchschmerzen, das der O-Spring-Macher aus der Firma seiner Eltern in das Produkt geschossen hat. Für Dümmel kein Problem. Für ihn überwog die Problemlösung. "Jeder hat irgendwann schon mal jemanden gefragt: Kannst du mir den Sack aufhalten? Diese Frage muss sich ab jetzt niemand mehr stellen." Die Zukunft wird zeigen, ob er Recht behält – oder der Beutelaufspanner ein Fall für die Tonne ist.

Sekundenschlaf bei Tempo 200

Der 56-jährige Hamburger Unternehmer war einmal mehr der umtriebigste Akteur in der Pitching-Arena. Beim Auftritt von MyGutachter, einem Startup, das digitale Unfallgutachten anbietet, schockte er mit einer privaten Geschichte. Vor 17 Jahren, erzählte er, sei er einmal auf der Autobahn bei Tempo 200 in einen Sekundenschlaf gefallen und auf einen Schwertransporter aufgefahren. "Ich hatte riesiges Glück und brach mir nur ein Bein. Dazu hatte ich ein blaues Auge vom Airbag." Von einem Deal nahm Dümmel Abstand – Maschmeyer stieg stattdessen ein –, dafür setzte er bei einem anderen Projekt alles auf eine Karte.

Ein Gründerpaar – sie Ernährungsberaterin, er Sporttrainer – hat ein Protein-Pulver auf den Markt gebracht, das Soßen "vom Bösewicht zum Superhelden" machen soll. Glaubt man den Löwen, ist der Geschmack von Veprosa (eine stern-Redakteurin hat die Soßen getestet) besser als der Claim. Gleich drei Investoren stürzten sich auf die veganen Tütensoßen. Nils Glagau zeigte sich bereit – O-Ton – "euch jegliche Versprechen zu liefern, wenn es um die Anzahl der Regale geht." Neu-Juror Tillman Schulz prahlte mit seinen "wahnsinnigen Kontakten" und seiner Expertise ("Wenn es hier jemanden gibt, der Lebensmittel von der Pike auf versteht, bin ich es"). Als zusätzliches Argument packte auf die geforderten 100.000 Euro nochmal 100.000 drauf. Und Ralf Dümmel brach mit seiner ehernen Regel, bei Investments nie unter 20 Prozent Beteiligung zu bleiben. Die fitten Veganer gaben ihm den Zuschlag.

"Rolls-Royce der Rasenbeleuchtung"

Ohne Deal blieb eine alleinerziehende Mutter, die Putzmittelsets für Kinder zum Selbstanrühren vorstellte. "Das war der süßeste Pitch, den ich in all den Jahren hier erlebt habe", empowerte Carsten Maschmeyer die 42-jährige Fremdsprachenassistentin, die als Verstärkung ihre beiden Zwillingssöhne mitgebracht hatte. Doch die Argumente gegen ein Investment überwogen für die Finanzprofis. Zu wenig USPs, kein Proof of Concept. Sie würde ihren Kindern die Sets sofort kaufen, versicherte Janna Ensthaler der Gründerin etwas scheinheilig – und transformierte einen Satz später von der Mutter zur Businessfrau: "Es ist nicht der Venture Capital Case."

Auch das Dreierteam von Vole Light – ein Vater mit seinen zwei Söhnen – muss sich andere Investoren suchen. Die Löwen sprachen den hoch- und runterfahrbaren Rasenleuchten die Massenmarktfähigkeit und Skalierbarkeit ab. Maschmeyer nannte sie den "Rolls-Royce der Rasenbeleuchtung", nicht zu Unrecht bei einem Preis von 350 Euro pro Stück. Zudem verströmten die per App steuerbaren Lampen für seinen Geschmack ein "zu industrielles Licht". Rums und raus. Denn wer steht schon auf Fabrik-Feeling in seiner grünen Naturoase?

