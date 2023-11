von Eugen Epp Diese Interaktion zwischen Homer Simpson und seinem Sohn Bart war ein Running Gag bei den "Simpsons". Doch die Macher verzichten schon länger auf solche Szenen – jetzt haben sie das auch in einer Folge thematisiert.

Homer Simpson, der leicht beschränkte Familienvater aus der Zeichentrickserie "Die Simpsons", ist nicht gerade für seine Impulskontrolle bekannt. Im Gegenteil: Homer rastet gerne mal aus – und dann muss besonders oft sein Sohn Bart dran glauben.

Denn wenn der Sprössling den Vater wieder einmal zu sehr nervt, geht Homer ihm an die Gurgel und würgt ihn, bis dem nach Luft schnappenden Sohn die Zunge aus dem Mund hängt. Sicherlich kein gesundes Vater-Sohn-Verhältnis, in der Serie aber über viele Jahre eine Art Running Gag. Doch die Erziehungsmethoden unserer Zeit haben sich geändert, und mit ihnen auch die "Simpsons". Die Macher um Matt Groening verzichten mittlerweile auf die wiederkehrende Gewaltszene. Das haben sie nun auch explizit in einer Serienfolge thematisiert.

"Die Simpsons": Homer Simpson hat sich gebessert

In der dritten Episode der 35. Staffel, die derzeit in den USA ausgestrahlt wird, lobt Homers neuer Nachbar seinen festen Händedruck. Daraufhin sagt Homer zu seiner Frau Marge: "Siehst du Marge, es hat sich ausgezahlt, den Jungen zu würgen. Ich mache nur Spaß. Das mache ich nicht mehr, die Zeiten haben sich geändert." In Deutschland ist die Folge noch nicht verfügbar.

I just found out that, after over 30 years, The Simpsons has finally retired their long-running gag of Homer strangling Bart.



Took them long enough lmao pic.twitter.com/JuHyNu1eiK — Simon A. (Baby Lamb Creations) (@BabyLamb5) November 2, 2023

Schon in der Folge "Love Is a Many Strangled Thing" der 22. Staffel (2011) hatte Homer sich in einer Therapie damit auseinandergesetzt, was seine Gewaltexzesse bei seinem Sohn anrichten. Zwei Jahre später wurde er dann doch wieder rückfällig. Das letzte Mal, als Homer seinem Sohn an die Gurgel ging, war in der 31. Staffel, die vor vier Jahren ausgestrahlt wurde. Offenbar ist den meisten Fans gar nicht aufgefallen, dass der Running Gag fehlte – bis die "Simpsons" die Änderung in der Serie selbst aufgriffen. Schließlich steht auch in Springfield die Zeit nicht still.

Quellen: Simon A. auf X / "The Independent"

