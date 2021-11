Ein Ende von "Die Simpsons" ist nicht in Sicht – aber Autor Al Jean hat schon einmal laut darüber nachgedacht, wie sich die Handlung rund um die Familie aus Springfield zu einem Abschluss führen ließe.

Seit 1989 läuft die Serie "Die Simpsons" im Fernsehen und ist über diese lange Zeit mittlerweile zu einem festen Bestandteil der modernen Popkultur geworden. Homer, Marge, Bart und Lisa sowie all die anderen Figuren um die Simpsons-Familie herum sind vielen Fans ans Herz gewachsen. Und doch ist klar: Irgendwann wird auch diese Geschichte zu Ende gehen.

Ein konkretes Ende für die Kult-Serie ist noch nicht in Sicht – zumindest ist davon nichts öffentlich bekannt. Doch zumindest hat Al Jean, von Beginn an Drehbuchautor und seit vielen Jahren alleiniger Showrunner der "Simpsons", in einem Interview nun laut darüber nachgedacht, wie sich die Geschichte in Springfield gut abrunden ließe. Und siehe da: Das Ende könnte der Anfang sein.

2011 standen die "Simpsons" schon kurz vor dem Abschluss

Im Gespräch mit "Radio Times" berichtete Jean, dass die Serie 2011 schon einmal kurz vor dem Abschluss stand und er sich damals Gedanken darüber gemacht hatte, wie er sie zum Ende bringen würde. "Ich erwähnte, dass es ein Ende sein würde, wo sie in der letzten Folge wieder zu dem Krippenspiel aus der ersten Folge zurückkehren würden, so dass die ganze Serie ein Kreislauf wäre. So würde ich es beenden, wenn ich müsste", sagte Jean.

In der ersten Folge "Es weihnachtet schwer", die im Original kurz vor Weihnachten 1989 in den USA und in Deutschland erstmals 1991 ausgestrahlt wurde, nimmt Homer Simpson aus Geldnot einen Job als Weihnachtsmann an. Man darf gespannt, wie die Autoren der Serie den Bogen dorthin schlagen würden.

"Die Simpsons": Ein Ende ist noch nicht in Sicht

Al Jean beruhigt aber alle Fans der Serie: Noch liegt das Ende der "Simpsons" in weiter Ferne. Die gelben Figuren sind mittlerweile beim neuen Streamingdienst Disney Plus zu Hause, die Serie wurde kürzlich bis 2023 verlängert, es laufe "wirklich gut", sagte Jean "Radio Times". Vor kurzem erst lief die 700. Episode der Show.

Ob die Simpsons die 1000 wirklich voll machen – da ist Jean allerdings skeptisch: "Ich habe ausgerechnet, dass wir zwölf weitere Staffeln brauchen, um es bis zur 1000. Folge zu schaffen. Aber sagen wir mal so: Ich wäre sehr froh, dann immer noch hier zu sein."

Quelle: "Radio Times"