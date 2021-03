TV-Kritik "Die Toten von Marnow" Eine Reise in die Abgründe der Vergangenheit - dieser Vierteiler verspricht Spannung

Rund um den Schweriner See werden scheinbar wahllos Menschen getötet. In dem Vierteiler "Die Toten von Marnow" müssen zwei kaputte Ermittler in der Gluthitze einen Serienmörder stellen. Sehenswert - trotz einiger Schwächen.