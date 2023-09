In den Niederlanden war diese Show bereits ein großer Erfolg, und nun ist das Format auch in Deutschland zu sehen. In "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" beziehen 16 Prominente ein Schloss in Frankreich. Drei der Teilnehmer werden von Moderatorin Sonja Zietlow zum Verräter bestimmt - sie dürfen jede Nacht eine Person "ermorden", das heißt aus der Sendung schmeißen.

Während die Zuschauer von Anfang an im Bilde sind, tappen die übrigen Kandidaten im Dunkeln und müssen versuchen, die Mörder zu enttarnen. Das geschieht in täglich stattfindenden Gesprächsrunden: Da dürfen alle gemeinsam darüber abstimmen, wer von der Show ausgeschlossen werden soll - auch die Verräter. Diese Konstellation sorgt dafür, dass das Misstrauen untereinander wächst. Das Preisgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro fließt nur dann, wenn bis zur letzten Folge alle Verräter enttarnt worden sind.

"Die Verräter – Vertraue Niemandem!" startet am 20. September auf RTL. Insgesamt sechs Folgen, immer mittwochs ab 20.15 Uhr. Auf RTL+ startet die Show bereits eine Woche früher, am 13. September, mit einer Doppelfolge. Weitere Folgen immer wöchentlich im Stream.

Hinweis der Redaktion: Der stern ist Teil von RTL Deutschland.