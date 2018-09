In der am Samstag ausgestrahlten ZDF-Show "Die Versteckte Kamera" gehörte Hundetrainer Martin Rütter zu den Gästen. In dem dreistündigen Zusammenschnitt hatte es den Anschein, als hätte er sich prächtig amüsiert und auch keine nennenswerten Einwände gegen den Hundestreich hervorgebracht.

Doch dem ist offenbar nicht so. In einem Facebook-Posting stellte Martin Rütter klar, dass er es nicht in Ordnung findet, wenn "Tiere zur 'Belustigung' verängstigt werden". Der 48-Jährige wählte in seinem Video klare Worte, um seine Einstellung zu dem Streich auszudrücken: "Man hat Hunde verängstigt und erschreckt. Leute, das ist kein Humor, das ist einfach blöd." Menschen auf die Schippe zu nehmen, sei okay - doch bei Tieren gehe das einfach nicht.

Sorry, bin für allen Spaß zu haben, lasse MICH gern auf die Schippe nehmen und Humor darf für mich nahezu alles. Aber... Gepostet von Martin Rütter am Samstag, 15. September 2018

In der Sendung hatte Antoine Monot jr., selbst Hundebesitzer, ein paar Streiche gespielt. Als Polizist verkleidet knöpfte er Hundehaltern ein Bußgeld von 65 Euro ab - angeblich herrsche in Bayern eine Windelpflicht für Vierbeiner.

Martin Rütter zu Gast bei "Die Versteckte Kamera"

Aus Rütters Sicht problematischer dürften die beiden anderen Streiche gewesen sein. Zum einen legte der aus "Ein Fall für Zwei" bekannte Schauspieler einen Knochen aus, der von einem Spielzeughund bewacht wurde - was herannahende Vierbeiner irritierte. Zum anderen versteckte sich Monot jr. in einem künstlichen Baum und sprach Hunde an, die sich ihm näherten. Dem in der ZDF-Show gezeigten Beitrag zufolge haben die sich ordentlich erschreckt.

Rütter sagt in dem Video, er habe seine Meinung zu den Streichen in der Aufzeichnung zu "Die Versteckte Kamera" kundgetan. In dem Zusammenschnitt ist davon nur ein Satz übrig geblieben: "Was mich daran total genervt hat ist, dass die Hunde total gestresst wurden", sagt er, kurz danach folgt sichtbar ein Schnitt. Am Ende sagt Gätjen: "Aber trotzdem ein schöner Film", worauf Rütter entgegnet: "Total".

Darüber erregt sich der Hundecoach besonders: Er habe bei der Aufzeichnung den Beitrag heftig kritisiert - doch davon sei kaum noch etwas übrig geblieben: "Schnipp schnapp, kurzgeschnibbelt mein Statement, sodass es so wirkt, als habe ich den Film noch noch lustig gefunden." Seine bittere Erkenntnis aus der Show: "Das so seriöse ZDF schneidet Kritik klein."