„Dinner for One“ ist ein Silvester-Klassiker.





Seit 1963 sorgt der Kult-Sketch um den 90. Geburtstag von „Miss Sophie“ für Lacher und Unterhaltung.





Im Verlauf des Dinners trinkt der von Freddie Frinton gespielte Butler James Alkohol für vier verstorbene Gäste.





Insgesamt 16 Gläser Champagner, Weißwein, Sherry und Portwein.





Leberspezialist Ansgar W. Lohse, Professor am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, errechnet, dass James im Verlauf des Dinners 192 Gramm reinen Alkohol zu sich nimmt.





(Quelle: „Das Schweigen der Leber“ von Ansgar W. Lohse und Ulf C. Goettges)





Dieser Wert entspricht einem Blutalkohol von 3,92 Promille. Abseits der Bühne bestünde akute Lebensgefahr.





„Dass es James in diesem Zustand noch die Treppe hoch schafft und schelmisch augenzwinkernd dem amourösen Dessert des Dinners entgegentorkelt, ist nur der dichterischen Freiheit geschuldet.“ – Ansgar W. Lohse





Auf eines sollte man angesichts dieser Erkenntnisse am Silvesterabend also unbedingt verzichten: Den Versuch am Glas mit Butler James mitzuhalten.

